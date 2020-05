Prehovoril známy českej sanitárky (†59): KORONAVÍRUSOM sa infikovala v nemocnici, tvrdí

Súvisiaci článok: KORONAVÍRUS Českou nemocnicou otriasla ďalšia smrť: Kde sa sanitárka (†59) infikovala, ostáva záhadou

Život sanitárky, ktorá pracovala na pľúcnej klinike Thomayerovej nemocnice v Prahe, vyhasol koncom apríla. S veľkou pravdepodobnosťou podľahla na následky ťažkého zápalu pľúc. „Bola tiež pozitívna na ochorenie covid-19, ale príčinná súvislosť s úmrtím nebola preukázaná,“ povedal pre Blesk.cz hovorca nemocnice Petr Sulek.

Sulek nevylučuje, že pacientka sa infikovala novým koronavírusom mimo priestorov nemocnice. Pozitívni na covid-19 sú totiž aj jej syn a manžel. „Všetci zamestnanci uvedenej kliniky, kde pracovala sanitárka, sú dosiaľ covid-19 negatívni,“ dodal hovorca.

Zdroj: FB/Thomayerova nemocnice

Prehovoril rodinný známy

Rodinný známy sa však domnieva, že žena sa nakazila práve v nemocnici. „Kde inde by sa nakazila, než v nemocnici?,“ tvrdí. „Cestovala len do práce a z práce. Okolo pol piatej vyrážala, manžel pre ňu chodil, aby boli presne o siedmej doma,“ dodal.

Žena sa starala o covid-19 pozitívneho taxikára. „Po prvé, bola v karanténe 14 dní v tom čase, keď nemocnica prijala taxikára,“ povedal jej známy. Vodiča taxíka nemocnica pôvodne liečila na zápal pľúc, koronavírus sa u neho odhalil neskôr.

U sanitárky sa po prvom kontakte s infikovaným taxikárom ochorenie covid-19 nepreukázalo. „Testy trvali päť dní a boli negatívne. Nikam medzitým nechodila. Potom znova nastúpila do práce, kde sa nakazila, a potom to dopadlo tak, ako to dopadlo. Jej manžel so synom sú teraz tiež pozitívni na koronavírus,“ uviedol muž.

Riaditeľ nemocnice Zdeněk Beneš opísal zosnulú sanitárku ako obetavú a pracovitú kolegyňu, ktorá k svojej práci pristupovala zodpovedne. „Chcel by som za seba i za všetkých zdravotníkov z Thomayerovej nemocnice vyjadriť celej rodine hlbokú a úprimnú sústrasť,“ odkázal Beneš.

Ďalšia tragická strata

V závere marca zasiahla Thomayerovu nemocnicu správa o smrti sestričky Věry (†47), ktorá sa starala o infikovaného taxikára na JIS-ke. U zdravotníčky sa takisto zistil koronavírus a súdna pitva preukázala náhle úmrtie. U sanitárky je najskôr na vine zápal pľúc.