KORONAVÍRUS Šokujúca realita britského zdravotníctva: FOTO Infikovanú sestričku poslali do práce

„Som šiesty deň na PN-ke, keďže som ochorela na koronavírus. Nakazila som sa ešte predtým, než to tu naplo vypuklo, snáď sa už budúci týždeň vrátim do práce,“ povedala pre Info.cz.

Kateřina Z. Zdroj: Reprofoto/Info.cz

Zoubková tvrdí, že aj pre ňu bolo náročné nechať sa otestovať na COVID-19. Na infolinke si vypočula, že koronavírus pravdepodobne má, ale stačí, keď ostane týždeň v domácej izolácii. „Pár dní nato sa mi zhoršilo dýchanie, potom som mala znova horúčku, kašeľ a bolesti celého tela. Nemohla som ani chodiť a ochoreli aj moje deti,“ opísala. „Kvôli silným bolestiam nôh mi povedali, nech zavolám obvodnému lekárovi. Ten mi povedal, že je to jasný koronavírus a mám sa izolovať opäť na sedem dní. Až potom začali testovať zdravotníkov,“ dodala.

Ani samotné testovanie sa podľa Zoubkovej nezaobišlo bez problémov. „Pretože nemám auto, tak mi najprv povedali, že ma neotestujú, lebo je to drive-thru testovanie (cez okienko auta pri vyznačenom stanovišti, pozn. red.),“ vysvetlila. Nakoniec jej pomohla kamarátka, ktorá ju odviezla. „Test mi vyšiel pozitívny, to už boli štyri týždne po prvých príznakoch. Po týždni mi urobili druhý test, opäť som mala pozitívny výsledok.“

Zoubková však považuje za zarážajúce, že o jej opätovné otestovanie sa neusilovala ani nemocnica, v ktorej pracuje. „Keď som to oznámila v práci, veľmi ma prekvapila ich odpoveď, že pokiaľ dva dni nemám horúčku a izolovala som sa, tak sa môžem vrátiť do práce. Musela som im napísať, či som to správne pochopila. Vraj áno. Do práce som ale zatiaľ nešla, pretože sa na to necítim,“ opísala sestrička realitu britského zdravotníctva.

Žena od kolegov vie, že zdravotníci majú nedostatok ochranných pomôcok. „Pracujem na psychiatrickej intenzívnej starostlivosti. Z 15 pacientov má 5 koronavírus. A my ich musíme mať na oddelení, mentálne sú na tom dosť zle, nechápu izoláciu alebo odstupy. Keď mi kolegyne opisovali pomôcky, ktoré má personál, ktorý s nimi pracuje, tak je to len tá základná chirurgická maska, zástera a rukavice. Takže nič moc,“ skonštatovala Zoubková.

Počet potvrdených prípadov infekcie novým typom koronavírusu vo Veľkej Británii prekročil 138.000, pričom vyše 18.000 tam ľudí zomrelo.