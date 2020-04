Vojnový veterán (99) vyzbieral pre britských zdravotníkov milióny: FOTO Neuveríte, čo za to získal!

Moore sa zaviazal, že do svojich stých narodenín, ktoré oslávi 30. apríla, prejde stokrát dvorček za svojím domom. V minulosti si pritom zlomil bedro, a pohybuje sa preto pomocou chodítka. Pôvodne plánoval vybrať na pomoc zdravotníkom bojujúcim s pandémiou ochorenia COVID-19 1000 libier (vyše 1140 eur), pre veľký záujem však navýšil cieľovú čiastku na 500.000 libier (viac než 571.000 eur). Túto sumu však teraz prekonal už o 5740 percent. Posledných desať dĺžok zo svojho záväzku pritom splnil už minulý štvrtok.

Zdroj: SITA/AP

Moore tým podľa Guinnessovej knihy rekordov vybral doteraz najviac peňazí charitatívnym pochodom. Doterajším držiteľom tohto prvenstva bol Kanaďan Terry Fox (žíl 1958-81), ktorý v 18 rokoch prišiel kvôli rakovine o nohu a následne sa vydal na viac ako 5500 kilometrov dlhý beh naprieč Kanadou. V prepočte na dnešné ceny sa Foxovi týmto výkonom podarilo nazhromaždiť 27,2 milióna libier (viac ako 31 miliónov eur).

Zdroj: SITA/AP

Druhý zápis do knihy rekordov si Moore vyslúžil ako najstarší človek, ktorý sa umiestnil so svojou piesňou na prvom mieste hlavných britských hitparád. Veterán totiž nahral spoločne so spevákom Michaelom Ballom prerábku piesne You'll never walk alone, ktorej výťažok tiež putuje na podporu zdravotníkom.

Zdroj: SITA/AP

Moore vyhlásil, že je oceneniami Guinnessovej knihy poctený. „Môj charitatívny pochod vybral viac peňazí, než som si vôbec dokázal predstaviť a som veľmi vďačný tým, ktorí darovali peniaze alebo si kúpili náš singel, aby sme mohli dosiahnuť týchto rekordov spoločne a vybrať peniaze pre náš neuveriteľný zdravotnícky systém v týchto ťažkých časoch,“ povedal . „Toto sú skutočne Guinnessové svetové rekordy pre nás všetkých,“ dodal.