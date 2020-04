Peter (54) vyhral boj s KORONAVÍRUSOM, z nemocnice si ale odniesol traumu, hovorí o halucináciách a nočných morách

Čítajte aj: KORONAVÍRUS Šokujúca realita britského zdravotníctva: FOTO Infikovanú sestričku poslali do práce

Infikovaný Brit bol osem dní napojený na umelú pľúcnu ventiláciu a v nemocnici strávil 17 dní. Počas svojho pobytu na JIS-ke si viedol denník, do ktorého si zapisoval boj s ochorením COVID-19. So svojím príbehom sa podelil s denníkom Manchester Evening News.

Načrtáva v ňom strašnú paranoju, o ktorej sa podľa neho v súvislosti s koronavírusom nerozpráva. Muž totiž tvrdí, že ho prenasledovali "desivé halucinácie a nočné mory".

Zdroj: SITA/AP

Jedným z príznakov koronavírusu je dýchavičnosť. Tá trápila aj Juliana, ktorý tento symptóm prirovnáva k lapaniu po dychu, zatiaľ čo vás niekto dusí vankúšom, pričom sem-tam sa naskytne šanca sa znova nadýchnuť, aby utrpenie mohlo pokračovať.

„Denník som zverejnil z jedného dôvodu: chcem, aby ľudia vedeli, aké to je,“ vysvetlil muž s tým, že to, čo zažil a videl v nemocnici, ho traumatizovalo. „Nejde len o ochorenie ako také, ale aj o nočné mory a paranoju, ktorými si prešli snáď všetci pacienti.“

Angličan priznal, že opakovane myslel na smrť. „Klamal by som ti, keby som nepovedal, že viackrát som sa chcel vzdať a pripojiť sa k môjmu otcovi. Myšlienky na smrť ma utešovali, upokojovali. Mal som ale pri sebe légiu zdravotníkov, ktorú som nechcel sklamať. Sú to skutoční hrdinovia. Udržali mňa, tiež mnoho ďalších ľudí nažive. Zároveň nasadzujú svoje životy,“ dodal.

Juliana prepustili z nemocnice 18. apríla. Po príchode domov mu tlieskali susedia. A čo odkázal ľuďom? „Prestaňte fajčiť. Ak máte obezitu, schudnite. A hlavne nestrácajte pozitívny prístup k životu. Treba si uvedomiť, že toto nie je nijaká chrípka, ale netreba sa zas báť, že nás to všetkých zabije.“

This is the homecoming Peter Julian from #Sale got on Saturday after being discharged from @WythenshaweHosp on Saturday following 17 days of treatment for #COVID19 #CapitalReports pic.twitter.com/oOSlydRlwZ