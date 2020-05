KORONAVÍRUSOVÁ PANDÉMIA sa dá porovnávať len s druhou svetovou vojnou, tvrdí britský lekár

Spojené kráľovstvo celkovo eviduje vyše 219-tisíc prípadov nového koronavírusu. Ochoreniu covid-19 podľahlo v Británii viac ako 31-tisíc ľudí.

Čítajte aj: KORONAVÍRUS Šokujúca realita britského zdravotníctva: FOTO Infikovanú sestričku poslali do práce

„Keď pôsobíte ako lekár vo vojne v sýrskej nemocnici, viete, kto je váš nepriateľ. Dostávate informácie z prednej línie, viete, k akým útokom dochádza a akých pacientov približne budete prijímať. Teraz máme ale v nemocniciach neviditeľného nepriateľa, ktorý môže kedykoľvek zasiahnuť kohokoľvek z nás,“ povedal doktor David Nott v relácii CNN Prima NEWS Amanpour.

Koronavírusová infekcia zhoršila aj celkovú situáciu vo vojnou sužovanej Sýrii. „Hovoril som s jedným kolegom, ktorý mi povedal, že majú z nákazy veľké obavy. Na hraniciach a v utečeneckých táboroch sú zhruba dva milióny ľudí. A nielen to, ďalšie tri až štyri milióny sú na severovýchode Sýrie. Urobili tam asi len 40 až 50 testov medzi troma miliónmi ľudí,“ vyslovil Nott. „Jednej osobe bol diagnostikovaný koronavírus a trvalo dva týždne, než bol oznámený výsledok testu. To už bol ale pacient po smrti,“ dodal.

Snímka z provinciae Idlib Zdroj: SITA/AP

Do krajiny sa nedostanú ani ochranné pomôcky

Podľa lekára to už vyzeralo tak, že v Sýrii bude konečne uzavreté prímerie, no v posledných dňoch tam opäť zúri vojna. „Znova sa tam začalo bombardovanie. Ľudia sú na tom čím ďalej horšie. Nikto nesmie do krajiny, takže sa tam nedostanú ani ochranné pomôcky,“ upozornil.

Do vojnových oblastí sa nedostane ani nijaká pomoc, rovnako ani do lokalít, kde sú umiestnené utečenecké tábory. „Ich obyvatelia budú trpieť, pokiaľ tam udrie koronavírus takou silou ako v Spojenom kráľovstve. Podľa mňa liečba na týchto miestach nie je vôbec možná. Bolo by potrebné veľké množstvo ventilátorov a ich účinnosť nie je taká vysoká. To najdôležitejšie, čo môžu ľudia v bojových zónach a utečeneckých táboroch urobiť, je prevencia. Musíme zabrániť tomu, aby koronavírus tieto miesta zasiahol,“ poznamenal Nott. Ako uvádza OSN, v utečeneckých táboroch po celom svete žije okolo 30-miliónov ľudí.

Situácia v Sýrii, keď sa v krajine oznámilo prvé úmrtie na koronavírus Zdroj: SITA/AP Photo/Baderkhan Ahmad

Britský lekár tiež pripomína, že od roku 2019 bolo ruským a sýrskym režimom vyhodených do povetria cca 50 nemocníc. „Existuje o tom mnoho dôkazov. A následkom toho všetkého je veľmi nedostatočná zdravotná starostlivosť pre milióny ľudí. Preto som sa vždy snažil týchto ľudí podporovať. Chcel som dať dokopy humanitárny tím, ktorý by s bojujúcimi stranami osobne vyjednával a vysvetlil im, že väčšina pacientov, na ktorých útočia, sú civilisti. Nie sú to vojaci, ale obyčajní ľudia. Deväťdesiat percent zranených, ktorých som v priebehu vojny v Sýrii videl, boli civilisti. A problém s koronavírusom sa, samozrejme, týka tiež obyčajných ľudí.“

V Británii fungujeme ako rodinný tím

Mnohí britskí lekári a sestry podľa Notta tvrdia, že sú ochotní pracovať, riskovať a zachraňovať životy, no nemajú dostatok ochranných pomôcok. Musia ich preto zdieľať a recyklovať. Nott, ktorý pôsobí vo veľkej fakultnej nemocnici v centre Londýna, sa však s týmto problémom zatiaľ nestretol.

„Mám správny respirátor FFP3, ochranné okuliare, sú tu aj štíty, dvojité rukavice a kombinézy. Nikde som nenarazil na problém. V našej nemocnici máme aj človeka, ktorý nám pomáha s navliekaním ochranných pomôcok. Funguje to tu ako rodinný tím, keď o seba dbáme, takže som nijaký problém nezaznamenal.“

Zdravotníci v Británii Zdroj: SITA/AP Photo/Frank Augstein

Vidiny i problémy so spánkom

Súčasná situácia je pre zdravotníkov psychicky náročná. „Často dlho hovoríme s rodinami o ich blízkych a o smrti, ktorá, bohužiaľ, príde. Usilujeme sa im byť oporou. Súcit s rodinami si na zdravotníkoch vyberá obrovskú daň. A každý deň musíme zvládnuť aj svoj vlastný stres. Problém nastáva, keď človek príde domov. Väčšina z nás teraz žije sama, svoje rodiny sme poslali preč, pretože som ich nechceli nakaziť, a tak sa cítime osamelo,“ priznal Nott, ktorý zažil niekoľko dní, keď s nikým neprehodil jediné slovo.

Podľa doktora sa koronavírusová pandémia dá porovnávať len s druhou svetovou vojnou. „Je to veľmi stresujúce. Za tri až štyri mesiace ľudia trpia veľkými depresiami. To sa stáva aj mne, keď sa vrátim z vojnovej zóny. Som šťastný, že som živý, ale za desať dní alebo za mesiac to na mňa doľahne. To, čo sa stalo a čo som videl, ma začne ovplyvňovať, vyvíja sa posttraumatický stres. Mám vidiny a nemôžem spať. Som si istý, že nás čaká veľa posttraumatických stresov, a to nielen lekárov a sestry, ale všetkých zdravotníkov, fyzioterapeutov a tiež rodiny, ktoré to nejako zasiahlo,“ povedal britský lekár s tým, že keď sa situácia upokojí, psychológovia budú mať veľa práce.