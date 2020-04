KORONAVÍRUS Silvia odmieta predstavu, že z nej práca zdravotníčky robí hrdinku: Po vlne solidarity sa bojí nenávisti

Čítajte aj: Odstrašujúce VIDEO: Sestrička ukázala, ako rýchlo sa šíri koronavírus, aj keď máte rukavice

Spoveď sestričky priniesol server Reflex.cz v seriáli Denník z intenzívky. „Mňa tá práca baví. A tiež môžem niekomu pomôcť,“ tvrdí s tým, že najťažšie to teraz majú pacienti, lebo okrem zákazu návštev a stresu z koronavírusu čelia ešte väčšej izolácii od zdravotníkov. „Boli sme zvyknutí, že dvere sú otvorené a hneď vidíme, čo kto chce a potrebuje,“ povedala.

"Triediareň" pacientov

Zatiaľ čo o tri poschodia nižšie na klinike ARO ležia iba pacienti s ochorením COVID-19, na internom oddelení je situácia iná. „Sme poločisté oddelenie,“ hovorí staničná sestra Dana Seilerová. V praxi to znamená, že fungujú ako "triediareň" pacientov. Svojich sedem izieb museli rozdeliť na tri rôzne sektory: pozitívni pacienti, negatívni pacienti a suspekní pacienti.

„Ku všetkým ale teraz pristupujeme v bariérovom režime,“ podotkla sestra s tým, že celý proces je pre nich nový a logisticky náročný. Pozitívni pacienti môžu byť na izbe po dvoch, negatívni a suspektní však nie.

Zdravotná sestra Silvia B. Zdroj: Reprofoto/Reflex.cz

Aj nemocničný personál sa bál nákazy

Keď v závere marca vedenie fakultnej nemocnice rozhodlo, že celú budovu premení na "Covid house", personál štandardného oddelenia IV. internej kliniky z toho nebol veľmi nadšený. „Oznámili nám to ako hotovú vec. Všetkými to v tom čase otriaslo,“ spomína staničná sestra. „Sestry z toho nemali radosť, ale povedali mi, že do toho idú so mnou. Nikto mi nepovedal, že končí, alebo že ide na PN-ku,“ doplnila.

Len niektoré upratovačky to podľa nej nezvládli. Jedna skončila kvôli strachu sesternice, že infikuje celú rodinu, druhá vydržala deň a zvládla upratať len na oddelení s negatívnymi pacientmi. „Tretia upratovačka Olinka zatiaľ zostala. Táto situácia preverí vzťahy, priateľstvo a celú spoločnosť. Všetko je o ľuďoch,“ skonštatovala Seilerová.

Momentálne sa starajú o päť pacientov, dvaja sú pozitívni, zvyšok negatívni. Sestra Bulková však bola rada, keď sa dozvedela, že ich oddelenie bude prijímať pacientov s COVID-19. „Nezaváhala som ani na chvíľu,“ povedala. Po oddelení distribuuje aj obedy, no táto činnosť, ktorá bežne trvá niekoľko minút, jej teraz z dôvodu hygienických opatrení zaberie aj hodinu, pretože sestry musia pracovať v tímoch. Jedna sa oblečie do ochranného obleku, nasadí si respirátor, rukavice a okuliare a ide za pacientmi dovnútra, pričom druhá sestrička čaká na chodbe a podáva jej, čo potrebuje pacient. Preto sa už aj niektorí lekári naučili podávať obedy.

Po vlne solidarity nenávisť?

Zdravotníci občas premýšľajú nad všetkými dopadmi, ktoré ešte len prídu. Očakávajú, že po vlne solidarity bude nasledovať úplne iná vlna, čiastočne živená rečami, že niektoré sestry v iných nemocniciach dostanú za svoje rizikové služby tučné odmeny.

„Už teraz je cítiť to napätie. Je vidieť, že sa riešia nezmysly, ako kto je a nie je v prvej línii,“ tvrdí Bulková, ktorá sa bojí, že keď opadne vlna solidarity, príde vlna zvaná ‚nenažraní zdravotníci‘, ktorí dostávajú dary a jedlo zadarmo.