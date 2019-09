Projekt na prevýchovu nemeckých detí sa zvrhol: Barbarské mučenie v Rumunsku, bitka a otroctvo

BUKUREŠŤ - Už dva týždne Rumunskom otriasa škandál v súvislosti so sociálnym projektom, ktorý mal slúžiť na prevýchovu problematických nemeckých detí a mladistvých na severe Rumunska, no namiesto starostlivosti sa malo niektorým z nich dostávať skôr barbarského mučenia. Rumunské úrady kvôli podozreniu z týrania zatkli päť ľudí spojených s projektom, a to 61-ročného nemeckého vedúceho projektu a štyroch Rumunov. Vyšetrovanie sa vedie aj proti jeho nemeckej manželke a ďalším dvom zamestnancom. Z detailov, ktoré vyplávali na povrch, sa obracia žalúdok.

Uvedených osem osôb je podozrivých z pašovania a týrania nemeckých maloletých, ktorí boli údajne "zotročovaní" v rámci sociálneho programu, ktorý mal za cieľ s pomocou psychológov napraviť sociálne výstredné, z výchovného hľadiska nezvládnuteľné alebo delikventné deti a mládež vo veku od 12 do 18 rokov. Mladiství boli zverovaní miestnym obyvateľom pre najrôznejšie činnosti.

Pred dvomi týždňami vykonali špeciálne jednotky rumunskej polície raziu na farme a v siedmich domoch v dedine Viseu de Sus, kde Projekt Maramureš fungoval. Na programe sa zúčastňovalo približne 15 rumunských rodín, pričom na jedno dieťa dostávali podľa nemeckého portálu focus.de približne 600 eur, čo je značná suma v najchudobnejšom štáte EÚ, kde obyvatelia vo vidieckych oblastiach zarábajú menej ako 300 eur mesačne. Počas razie polícia zabavila takmer 150-tisíc eur v hotovosti, ktoré vyvolávajú podozrenie aj zo sprenevery. Majiteľ nebol schopný ich pôvod vysvetliť.

Ilustračné foto Zdroj: gettyimages.com

Barbarské metódy mučenia

Podľa rumunského štátneho zástupcu účastníci programu nesmeli napríklad chodiť do školy alebo užívať predpísané lieky. Nemali kontakt s okolitým svetom a stali sa obeťou "tvrdých a brutálnych metód takzvanej prevýchovy".

Na základe výpovede údajných poškodených malo dochádzať k zväzovaniu lanom a priväzovanie k ťažným zvieratám, spolu s ktorými museli ťahať vozy. Boli im skonfiškované doklady totožnosti a odobraté osobné veci, najmä také, ktoré by im mohli uľahčiť komunikáciu s vonkajším svetom. Nútili ich vykonávať vyčerpávajúcu fyzickú prácu nad rámec ich schopností, opakovane ich bili, týrali hladom alebo zatvárali do tzv. väzenia. Vykonávali na nich nespresnené zdravotnícke zákroky, ignorovali vážne následky na ich fyzický aj psychický stav a úmyselne ich vystavovali chladu či dažďu.

Jeden z nich uviedol, že bol v rámci trestu nútený k ťažkej práci, ktorá trvala od siedmej hodiny ráno do šiestej hodiny večer, a to každý deň, aj v nedeľu. Zároveň za prácu dostal na večeru iba omastený chlieb či chlieb so slaninou. Bol izolovaný v opustenom dome, z ktorého nemohol vychádzať, a to ani na záchod, informoval portálu digi24.ro. Mladík nemal počas trojmesačného trestu dovolené hovoriť s ostatnými deťmi v centre, nedostával liečbu a nebol zaradený do školského programu. Obete boli navyše odrezané od sveta aj tým, že nerozprávali po rumunsky, a preto nevedeli nadviazať kontakt.

Iná poškodená osoba vyhlásila, že sa v dôsledku zlého obchádzania, ktorému bola vystavená, pokúsila o samovraždu. Sociálne kontroly, ktoré boli v centre vykonávané, mali prísne pravidlá. Deti nemohli zostávať osamote s inšpektormi a boli pod prísnom dohľadom, aby sa nedostávali do kontaktu s osobami mimo projektu, a to vrátane návštev úradníkov z Nemecka.

Ilustračné foto Zdroj: Thinkcstock.com

Sťažnosti zametené pod koberec?

Kontroverzný projekt, na ktorý sa už v minulosti objavovali sťažnosti a o ktorom informovali nemecké médiá, bol dotovaný nemeckým štátom. Nemecké úrady však podľa agentúry AFP oznámili, že "za posledných 20 rokov nikdy o žiadnych problémoch nepočuli". Novinári však upozorňujú, že je nemožné, aby o týchto incidentoch na farme nemal vedomosť napríklad miestny rumunský úrad pre starostlivosť o mládež. Domnievajú sa však, že sa nimi odmietal zaoberať, keďže išlo o "inštitúciu pre nemeckú mládež pod kontrolou nemeckého štátu". Zástupca radnice vo Viseu de Sus však AFP taktiež ubezpečil, že nikdy neboli na projekt žiadne sťažnosti.

Úrady neoznámili, koľko detí a mladistvých týranie postihlo. Na propagačných materiáloch o projekte sa však uvádza, že program od jeho začatia absolvovalo 61 osôb.