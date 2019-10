Horor z Lučenca: Mrazivé detaily týrania rodiny, Tomáš (47) sa synovi vyhrážal, že ho predá po kúskoch

Zároveň mu nariadil absolvovať protialkoholické liečenie, pretože 47-ročný tyran svojich blízkych atakoval najmä keď bol opitý. Prvostupňový senát pôvodne uložil násilníkovi trest päť rokov, ale odvolací senát mu ho na návrh prokurátora sprísnil. Predseda senátu poukázal na to, že závažnú trestnú činnosť páchal na viacerých osobách a po dlhší čas, pritom voči manželke použil aj zbraň.

Mlčala zo strachu

Týranie rodiny trvalo deväť rokov. Manželku opakovane bil, kopal, bránil jej, aby niekam išla, ponižoval ju. V noci ju bil a kričal na ňu, čím jej bránil v spánku. Mäsiarskym nožom jej porezal šľachu na ľavej ruke, ale týraná žena zo strachu pred násilníkom pri ošetrení povedala, že si to urobila sama. Pýtal od nej peniaze a keď nemala, posielal ju „zháňať“ ich.

Keď žena bola za prácou v zahraničí, „tvrdý režim“ mali pri ňom aj deti. Ak urobili niečo zlé, sprchoval ich studenou vodou, nechával ich stáť a bil ich. Posledný rok museli dvaja synovia robiť večer kliky a drepy, a keď sa ich matka zastala, dostali to za úlohu opakovať. Týranie rodiny trvalo do konca februára tohoto roku, keď „starostlivý otec“ nechal synov stáť od 21:30 do pol jednej v noci. Jednému z chlapcov sa navyše vyhrážal, že ak nepôjde do školy, tak ho rozreže a predá po kúskoch. To už matka nevydržala a podala na tyrana trestné oznámenie.

Vinu priznal

Na Okresnom súde v Lučenci muž vinu priznal, čo prvostupňový senát akceptoval ako poľahčujúcu okolnosť. Za zločin týrania blízkej a zverenej osoby mu uložil nepodmienečný trest päť rokov odňatia slobody. Nariadil mu tiež protialkoholické liečenie ambulantnou formou.

Proti rozsudku sa odvolal prokurátor a požadoval prísnejší trest. Krajský súd mu vyhovel a Tolmáčimu uložil trest na spodnej hranici sadzby, ktorá je za týranie blízkych osôb sedem až pätnásť rokov. Rozhodnutie Krajského súdu je právoplatné a predseda senátu nariadil aj výkon trestu.