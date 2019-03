Turistka na Islande pózovala kvôli FOTO na kuse ľadu: Jej vnučka zverejnila nečakanú dohru

Texaská babička Judith Strengová bola so synom Rodom na južnom pobreží Islandu, keď uvidela kus ľadu tvarovaného ako kreslo. "Vyzeral, že priamo pozýva k posadeniu, a ja som si povedala, že to bude zábava," zverila sa Strengová televíznej stanici ABC News.

"Keď som si sadla, začal sa ľad kývať, a potom sa prihnala poriadne veľká vlna. A vzala môj trón so sebou," dodala Strengová, ktorej sa podarilo zostať sedieť na ľadovom kresle, kým ju nezachránil kapitán lode, ktorá bola náhodou v blízkosti.

