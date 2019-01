Turistka (32) sa spustila na tobogane v Turecku: Nasledoval horor, skoro ju prizabila obézna žena!

Tridsaťdvaročná Jemma Joslynová sa vlani v septembri ubytovala v hoteli v meste Faralya Mah a spoločne s deťmi sa vybrali do vodného parku v rezorte. Práve tu ju ale zasiahla obézna žena, ktorá sa na tobogane spustila príliš skoro za Jemmou a na jeho konci do nej prudko narazila. Mladá Britka v tom okamihu začala bojovať o holý život. Utrpela zlomeninu piatich rebier, jej pečeň aj ďalšie vnútorné orgány boli vážne poškodené. Bola prevezená do neďalekej nemocnice, kde podstúpila operáciu.

Zdroj: profimedia.sk

Jemma skončila s obrovskou jazvou na bruchu a tvrdí, že stále trpí dôsledkami z poškodenia obličiek. Za dva týždne dovolenky zaplatila 2700 libier, no kvôli vážnemu incidentu si ju vôbec neužila. V súčasnosti podáva žalobu na spoločnosť Thomas Cook. Joslynová tvrdí, že v hoteli neexistujú bezpečnostné opatrenia, ktoré by monitorovali areál a zachytili ženu vychádzajúcu z toboganu. "Boli sme v Turecku len štrnásť hodín, keď sme sa rozhodli ísť do hotelového vodného parku. Nebol tam nijaký personál, ktorý by hore korigoval ľudí a dohliadal na to, aby sa nespúšťali hneď za sebou. Ja som svojim malým deťom povedala, aby počkali aspoň desať sekúnd, nech človek, ktorý išiel pred nimi, môže v poriadku vyjsť z toboganu," vysvetľuje.

Zdroj: profimedia.sk

V čase nehody sa mala za Jemmou spustiť jej dcéra, no z ničoho nič sa tam objavila obézna žena. Keď sa Jemma dostala k spodnej časti šmykľavky, registrovala za sebou rýchlo sa približujúce cudzie nohy a vedela, že už sa určite nestihne včas vyhnúť zrážke. Náraz ju odhodil do vody a ucítila ukrutnú bolesť. Najhoršie na tom bola jej oblička a keďže v máji 2015 Joslynová darovala jednu z nich svojej mame, situácia bola o to dramatickejšia.

Neskôr pacientke oznámili, že jej poistenie nezahŕňa zdravotnú starostlivosť, pretože bola hospitalizovaná v súkromnej nemocnici. "Vzala som si so sebou len 150 libier, pretože sme zaplatili za all-inclusive služby. Teraz ale potrebujem 5 000 libier na záchranu života," prezradila. Našťastie, sumu za ňu na mieste zaplatila jej kamarátka, s ktorou bola s nimi na dovolenke. "Ak by tam neboli moji priatelia, bola by som mŕtva a moje deti by skončili samé v Turecku," skonštatovala Jemma pohoršene. Tri dni strávila na jendotke intenzívnej starostlivosti a ďalších päť dní na bežnom oddelení. Firma Thomas Cook údajne nepodnikla žiadne kroky, aby svojej klientke uľahčila situáciu.

Joslynovej deti okrem toho chytili črevný vírus, ktorý sa šíril po hoteli. Museli teda za nimi z Británie prísť ich starí rodičia. Jemmina právna zástupkyňa Magdalena Knezová uviedla, že čakajú na vyjadrenie spoločnosti a pevne dúfajú v to, že sa Jemmin prípad vyvinie v jej prospech.