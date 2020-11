Koaličníci sa opäť stretli na netradičnom mieste: Kvôli Kollárovmu zraneniu sa zišli u neho doma!

BRATISLAVA - Koaličná štvorka mala včera večer opäť netradičné stretnutie. Udialo sa tak v nedeľu večer a zmenu priestorov z pochopiteľných príčin spôsobilo zranenie predsedu parlamentu Borisa Kollára. Naplánovali si totiž, že sa stretnú u neho doma. Po tom, ako prebehla tajná koaličná rada ešte kým bol v nemocnici, je toto už druhé netradičné stretnutie vládnych lídrov. Čas ale nepustí a tempo zdvíha aj voľba generálneho prokurátora, ktorá by už zajtra mala prebehnúť na schôdzi v parlamente.

Predseda parlamentu a šéf Sme rodina už opustil rady nemocnice v piatok ráno, prakticky pár dní na to, ako sa prevalila "kauza varenia čaju" zdravotnými sestrami. Po tom, ako podpísal reverz sa z nemocnice sv. Michala presunul do svojho domáceho prostredia, kde sa bude liečiť v domácej opatere. Tým pádom sa dalo očakávať, že koaličné rady budú mať opäť netradičný charakter z pohľadu miesta konania, a tak sa aj stalo.

Koaličné rady u Kollára doma

Okrem liečby sa ale Kollár musí ako vládny predstaviteľ venovať aj dôležitým pracovným témam. Jednou z takých je aj napríklad blížiaca sa voľba generálneho prokurátora. Keďže jej voľba by mala prebehnúť už zajtra v parlamente, museli sa lídri stretnúť na koaličnej rade, no so zraneným Kollárom sa situácia skomplikovala a opäť sa muselo improvizovať.

Vládna štvorka sa totiž dohodla, že stretnutie absolvujú priamo v dome predsedu Sme rodina. Informovala o tom TV Markíza. V nedeľu večer do jeho príbytku začali vládnymi limuzínami prichádzať lídri ostatných vládnych strán spolu s premiérom. Stretnutie si mali naplánovať na 18. hodinu večer. Je však nutné povedať, že napríklad vicepremiérka Veronika Remišová zo Za ľudí mala už aj bez tohto náročný deň, keďže vystupovala v dvoch televíznych diskusiách. Televíznu diskusiu v ten deň absolvoval aj premiér Igor Matovič.

Stretnutie kvôli voľbe prokurátora

Na základe blížiacich sa udalostí možno predpokladať, že lídri sa stretli kvôli voľbe medzi siedmimi kandidátmi na generálneho prokurátora, ktorí prešli verejným vypočutím. Matovič navyše trvá na tom, aby bola najskôr dohoda v koalícii, až tak by sa malo pristúpiť k voľbe, čo túto hypotézu podporuje.

Ide teda už o druhé stretnutie lídrov počas minulého týždňa, kým to prvé prebiehalo v nemocnici pri Kollárovi a po ňom sa vynorilo aj množstvo kritiky kvôli nedovoleným návštevám v nemocniciach kvôli prebiehajúcemu núdzovému stavu v dôsledku pandémie koronavírusu.

Podľa portálu Aktuality.sk však ani nočné rokovanie vytúženú dohodu neprinieslo. Jeden z možných a horúcich favoritov má vraj v očiach minimálne dvoch koaličných strán diskvalifikovať to, že malo prebehnúť rokovanie so šéfom Hlasu-SD a expremiérom Petrom Pellegrinim. Matovič sa už pritom vyjadril, že sa mu dostalo do uší, že "niektoré politické strany urobili dohodu s mafiou, či už jednou alebo druhou,". Jediná dohoda, ktorá sa v týchto chvíľach javí je meno Maroša Žilinku, na ktorej sa podľa všetkého mali zhodnúť strany Sme rodina a podľa všetkého aj Za ľudí.