Vystrašený Kollár vo VIDEU: Chodia mi výhražné odkazy, na pretras prišla aj prezidentka s premiérom

Kollár vo videu popisuje vlnu kritiky, ktorá sa na neho v tomto období podľa vlastných slov valí. Okrem iného mu ľudia píšu odkazy ako "Skap! Zomri! Zmizni". Sám pritom hovorí, že on za súčasnú mizériu v dôsledku pandémie nemôže a rozumie, že atmosféra v spoločnosti už narazila na pomyselný strop. „Chápem, prečo takýmto spôsobom ľudia reagujú, lebo sú frustrovaní. V spoločnosti už je tak vybičovaná atmosféra, že tí ľudia sú nešťastní, frustrovaní, a už to snáď narazilo na strop,“ hovorí vo videu predseda parlamentu.

Ľudia, ja som mizériu nespôsobil, hovorí

Kollár necíti svoj podiel viny v aktuálnej situácii. "Nie som váš nepriateľ, ja som nespôsobil túto celú frustráciu tohto obyvateľstva. Máme tu politické strany, ktoré tu 20 rokov bačovali, ktorí sa dnes premaľovali, zmenili názov, napríklad Hlas, a budú nám kázať o morálke, o papalašizme, ale popritom zničili celé zdravotníctvo," pripomína Kollár.

Nitku nenechal suchú ani na mediálnom prostredí. Niektorí vlastníci médií, ktoré naňho pália len kritiku, sú podľa jeho slov už v CPZkách. "Ďalšie médiá sú zas frustrované, že tu nemáme progresívcov či nejakých feťákov," hovorí ďalej Kollár.

Kauzy som vysvetlil, tvrdí

Predseda Sme rodina navyše tvrdí, že všetky kauzy, ktoré mu verejnosť výčita už vysvetlil - od auta až po čaj v nemocnici. "Tridsať rokov podnikám, aj to auto, aj zariadiť si to, aby sa o mňa mohli starať, aj ten čaj si viem kúpiť bez problémov sám," myslí si Kollár. Do politického diania však podľa vlastných slov vošiel nie kvôli sebeckým výhodám, ale kvôli zmene systému.

Koalícia, vzťahy, prezidentka

Šéf parlamentu neobišiel ani kritiku vzťahov v koalícii a aj vzťahov s prezidentským palácom. „Jeden v kuse provokuje, druhí si odkazujú cez médiá, teraz ma veľmi mrzí, že sa k tomu pridala aj pani prezidentka. Tieto veci by sme mali robiť mimo médií, mimo kamier, neodkazovať si, ale v kľude si sadnúť a porozprávať sa, zmeniť to a posunúť tú komunikáciu do úplne iného levelu, aby sme ľudí zbytočne nedráždili a neprovokovali,“ odkázal Kollár.