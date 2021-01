KORONAVÍRUS Sestra Matoviča opäť kritizuje testovanie: Môžete zmeniť názov, vždy to bude len hovie*ko v staniole

Belicová chápe poslednú akciu vlády ako akt nátlaku. “Keď sa nátlaková akcia, ktorú keď ľudia neabsolvujú, tak znova nebudú môcť ísť do práce zarábať na chleba či do prírody, nazve skríning, len aby to znelo odborne a teda prijateľnejšie, vždy to bude len nátlaková akcia," píše Belicová na sociálnej sieti.

Prešla však aj na expresívny slovník

Sestra premiéra si to vychutnala aj so všetkými prirovnaniami, ktoré jej prišli na um, aj tie expresívne. "Povedané na rovinu a po slovensky, aby rozumeli všetci: Keď zabalíme hovie*ko do staniolu a bude sa tváriť ako salónka, vždy to bude len hovie*ko. Presne tak, keď sa lekvár na poličke tvári ako torta, vždy bude z neho len lekvár. Takto ste nás to učili na protestoch vy, politici naši …. o tej torte. My zas vieme to o salónke. No výsledok je rovnaký," píše sestra premiéra.

Celý status premiérovej sestry Zdroj: Facebook/Zuzana Belicová

“Akokoľvek inak pomenujete akciu, po ktorej neabsolvovaní nasledujú pre ľudí sankcie, vždy to bude len nátlaková akcia. Skríning aj v medicíne je založený na dobrovoľnosti. Ak nie, je to povinnosť. Pomenovávajte veci na rovinu. Ľudia manipulácie vycítia vždy,” uzavrela Belicová.