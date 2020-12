Veľký návrat predsedu parlamentu! FOTO Kollár sa nečakane objavil v parlamente, od nehody ubehlo 45 dní

Kollár sa včera vrátil do práce.

Zdroj: Facebook/Boris Kollár, Kancelária Národnej rady SR

BRATISLAVA - Je to tu. Po dlhých týždňoch, kedy bol predseda parlamentu Boris Kollár zdravotne indisponovaný po vážnej dopravnej nehode, sa vrátil do svojho kresla predsedu Národnej rady. Od práce ho neodradila ani stále upevnená konštrukcia okolo jeho hlavy, ktorá pomáha so zrastením stavcov zraneného predsedu.