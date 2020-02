Pellegrini so Sakovou nečakane na hraniciach s Maďarskom! FOTO Pusinka od Orbána

Zdroj: foto: archiv

"Plne sa stotožňujem so slovami pána premiéra, že toto je južná schengenská hranica aj Slovenskej republiky. Slovensko sa vzorne stará o svoju východnú hranicu s Ukrajinou, ktorú perfektne stráži a ktorú vybavilo najmodernejšou technológiou. Ale na juhu sme odkázaní na pomoc a spoluprácu s Maďarskom," dodal Pellegrini.

Slovenský premiér poznamenal, že aj keď sa to nezdá, aj Slovensko vníma, že počet migrantov vzhľadom na zlepšujúce sa počasie narastá - a aj vo vnútrozemí SR sa už objavili skupiny migrantov prevážaní motorovými vozidlami prevádzačmi cez Slovensko. "Bolo by veľmi nebezpečné a nepríjemné, keby cez túto hranicu, tu na juhu Maďarska, prešli desiatky tisíc migrantov a smerovali by aj smerom na Slovensko, vtedy by aj SR mala vážny problém," povedal predseda vlády SR.

Pellegrini spolu s ministerkou vnútra SR Denisou Sakovou deklarovali Orbánovi ochotu opätovne pomôcť Maďarsku chrániť hranice. Podčiarkol, že vzťahy SR s Maďarskom sú vo všetkých oblastiach "veľmi priateľské a na dobrej úrovni", a predsedovi maďarskej vlády vyjadril vďaku za to, že v otázke bezpečnosti má Slovensko dobrého partnera na dobrú spoluprácu.

Orbán varoval pred rastom tlaku migrantov na južné hranice Maďarska a zdôraznil, že so zlepšením počasia bude prichádzať čoraz viac migrantov k hraniciam, pričom mnohí z nich to robia organizovaným spôsobom. Za hranicami čaká stotisíc migrantov na vstup na územie Európskej únie. Podľa jeho slov chrániť tieto hranice, ktoré sú nielen maďarskými, je ťažkou úlohou, ktorú nie je možné vykonávať bez pomoci spojencov. Maďarský premiér pripomenul, že 95 percent prichádzajúcich migrantov sú mladí muži, a nie ženy a deti, ktoré sa objavujú na fotografiách a videozáznamoch v správach zahraničných médií. "V Európe sa o tom nemôže hovoriť, ale ide o organizovanú inváziu," povedal Orbán.