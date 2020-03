Ministerka Saková sa v Bruseli zúčastní rokovania ministrov pre pomoc Grécku

Mimoriadne zasadnutie Rady EÚ pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti je naplánované na 17.00 h. "V Bruseli sa stretnú ministri vnútra členských štátov EÚ, aby rozhodli o pomoci Grécku, ktoré následkom tureckých vyhlásení a opatrení čelí krízovej situácii na svojej vonkajšej hranici," poznamenal Lazarov. Stretnutie ministrov bolo zvolané v priebehu niekoľkých hodín po začiatku krízovej situácie. Agentúry EÚ, členské štáty v spolupráci so slovenskými orgánmi už niekoľko dní organizujú pomoc krajine, ktorá sa usiluje chrániť vonkajšie hranice EÚ "veľmi aktívnymi opatreniami." Tie si podľa zainteresovaných zaslúžia "vďaku, podporu, ale aj aktívnu pomoc a účasť".

Obavy z možného vzniku novej migračnej krízy v EÚ sa objavili po tom, ako turecký prezident Recep Tayyip Erdogan cez víkend vyhlásil, že Ankara už nedokáže zvládnuť nápor migrantov na svojom území a bude preto musieť umožniť časti z nich odísť do Európy. Grécke bezpečnostné zložky zabránili viac ako 24.000 pokusom o nelegálne prekročenie grécko-tureckých hraníc migrantmi, čím aj ochránili vonkajšie hranice Európskej únie. V utorok to uviedol grécky premiér Kyriakos Mitsotakis, ktorého citovala agentúra DPA."Toto už viac nie je problém týkajúci sa utečencov. Je to očividný pokus Turecka zneužiť zúfalých ľudí na podporu svojej geopolitickej agendy a odviesť pozornosť od hroznej situácie v Sýrii," uviedol Misotakis počas návštevy hraníc s poprednými predstaviteľmi EÚ.