VOĽBY 2020 Slovná vojna naberá na obrátkach: Premiér zvozil opozíciu, VIDEO výsmech od Sulíka

Peter Pellegrini kritizoval opozíciu:

Premiér na sociálnej sieti zverejnil video, v ktorom jasne pomenoval čo si myslí o slovenskej opozícii. "Vaše vzájomné kroky osočovania, okrúhle poloprázdne stoly, stretnutia-nestretnutia, dávajú jasný signál a odkaz všetkým ľuďom, že nie ste, neboli ste a nebudete schopní prijímať opratrenia pre ľuďi v Slovenskej republike," povedal okrem iného Pellegrini na margo schváleného dôchodku či vyššich prídavkov na dieťa.

Opatrenia kritizujete len ak sa to hodí

"Keď vám to vyhovuje, tak sa hlásite k sociálnym opatreniam, ktoré sme prijali a oznamujete, že ani sa ich nedotknete. Ale keď ich schvaľujeme, tak ako aj dnes, tak voči ním vzbudzujete obrovský odpor, vyjadrujete nespokojnosť," myslí si Pellegrini a dodal, že opatrenia schválili v predstihu preto, lebo reálne hrozí "vláda chaosu".

Sulíkov odkaz a alarmujúce preferencie v tajnom prieskume

Šéf Slobody a Solidarity Richard Sulík vidí za rýchlym prijímaním sociálnych balíčkov vládou alarmujúci stav vo vládnom Smere. "Nechali si spraviť interný prieskum, v ktorom už majú iba štrnásť percent, no tak tam vypukla panika," uvádza údajnú príčinu Sulík. "Rozhodli sa vydrancovať štátny rozpočet. Fajn. Pýtam sa ale premiéra Petra Pellegriniho: Čo robil Smer posledných 12 rokov, že teraz akútne musia zavádzať trinásty dôchodok šestnásť dní pred voľbami?" pýta sa predseda liberálov.

Odkaz Richarda Sulíka premiérovi:

Ten zároveň vládny krok označil za špinavú predvolebnú korupciu. "Čo sa týka tých dvojnásobných prídavkov na deti, tie zmeníme na dvojnásobný daňový bonus na deti. To znamená, že rodičia dostanú tie isté peniaze, ale len tí, ktorí pracujú," povedal v závere Sulík. Na otázku, či by v budúcej vláde sociálne balíčky zrušil odpovedá, že nie. "Kladiem si otázku, aký vlastne budú mať dôchodcovia voliť Smer, ak prejde 13ty dôchodok? Lebo my žiadny dôchodok rušiť ani znižovať neplánujeme."