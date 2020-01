Novoročný PREJAV prezidentky a premiéra: Zmena sa blíži! Potrebujeme obnoviť dôveru

Čaputová vyzvala na zmenu

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v novoročnom príhovore vyzvala na zmenu, v roku 2020 treba podľa nej robiť konkrétne kroky. Zdôraznila potrebu dotiahnuť zmeny v zdravotníctve, nutnosť postarať sa o seniorov aj potrebu rozumných investícií v školstve. Odstrániť podľa nej treba nedostatky právneho štátu. Vyzdvihla potrebu dôvery a solidarity, kritizovala hrubosť a manipuláciu vo verejnej debate.

Zdroj: TASR/Michal Svítok

Občanov vyzvala, aby prišli voliť vo februárových parlamentných voľbách. „O necelé dva mesiace, v deň, keď bude volič opäť kráľom, sa rozhodne, kto a v akej miere bude zastupovať občanov v zákonodarnom zbore. Využime túto veľkú príležitosť a poďme, prosím, voliť,“ apelovala prezidentka.

Z nového roka spravte rok šancí

Verejnosť vyzvala, aby z nového roka urobila rok šancí a využitých príležitostí. „Odstráňme choroby mladej demokracie v podobe nedostatkov právneho štátu a naplno využime potenciál, ktorý naše Slovensko má. Spoločne v spolupráci pri pestrosti názorov a postojov, s úctou k pravde a s ľudskosťou,“ vyhlásila. Dotiahnuť podľa nej treba zmeny v zdravotníctve, aby sa znížil počet odvrátiteľných úmrtí. Za potrebné označila aj zabezpečenie dostatku lekárov, zdravotných sestier a podmienok, ktorým budú pacienti dôverovať.

Zdroj: TASR/Michal Svítok

V súvislosti so starnutím populácie poukázala na potrebu vybudovať pevný systém dlhodobej starostlivosti o seniorov. Zamerať sa podľa nej treba aj na riešenie generačnej chudoby a nedostatku bývania. Rovnako zdôraznila záväzky v oblasti klímy a dôležitosť ochrany lesov, prírody a čistoty ovzdušia. Čaputová podotkla, že Slovensko potrebuje tiež rozumné investície do oblasti vzdelávania. „Sila nápadov, inovácií, ktorými môžeme konkurovať svetu, nie je závislá od počtu obyvateľov. Určite je však závislá od rozumného investovania do vzdelania, vedy a výskumu," vysvetlila.

K zmene treba podniknúť reálne kroky

Poukázala aj na odhalenie viacerých káuz a podčiarkla dôležitosť vymožiteľnosti práva, právnej istoty či rovnosti pred zákonom. Vyzdvihla potrebu posilnenia nezávislosti a zodpovednosti polície, prokuratúry a súdov. Všetky tieto a ďalšie výzvy sa podľa jej slov nedajú vyriešiť za jeden rok, niektoré ani za jedno volebné obdobie. „Všetky však potrebujú, aby sme v roku 2020 urobili konkrétne a reálne kroky k zmene,“ zdôraznila.

Zdroj: TASR/Michal Svítok

Kritizovala hrubosť, vulgárnosť a manipuláciu vo verejnej debate. Vyzvala k spolupatričnosti a solidarite a poukázala na prípady násilia či problematiku národnostných menšín na Slovensku. Začlenením ľudí žijúcich na okraji či v núdzi sa dá podľa jej slov vytvoriť sociálne aj ekonomicky prosperujúcejšie Slovensko.

Napriek rôznym kauzám, zlyhaniam jednotlivcov vyzvala Čaputová verejnosť, aby nestratila dôveru v políciu, prokuratúru, súdy, nemocnice, hasičov či úradníkov. "Mnohí z nich odviedli v minulom roku kus dobrej práce, viacerí sa zachovali statočne, iní až hrdinsky," zdôraznila. Rovnako podľa jej slov netreba strácať dôveru v politikov, pretože nie všetci sú nehodní. "Nedajme sa otráviť rečami klamstiev a nenávisti," zdôraznila.

V novom roku je potrebná súdržnosť i zodpovedná zmena

Základnú ľudskú slušnosť, viac pokoja ako nenávisti a súdržnosť. Aj to si želá pre Slovensko do roku 2020 premiér Peter Pellegrini. Vo svojom novoročnom príhovore skonštatoval, že tieto hodnoty ako aj demokraciu a stabilitu treba udržiavať v nastávajúcom roku a aj po blížiacich sa parlamentných voľbách. Zdôraznil potrebu zodpovednej zmeny a dlhodobej vízie aj v súvislosti s novými výzvami.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Predseda vlády v súvislosti s blížiacimi sa voľbami zdôraznil, že záujmy štátu musia stáť nad záujmami politických strán a jednotlivcov. Podľa jeho slov musí aj situácia po voľbách smerovať k národnému zmiereniu a k tomu, aby bolo Slovensko naďalej slobodnou a demokratickou krajinou. Kritizoval „množstvo namyslených vyhlásení, kto s kým po voľbách určite nebude spolupracovať, a množstvo urážok voličov iných politických strán“. Zdôraznil, že to ho najviac mrzí, pretože práve ľudia dávajú politikom mandáty.

Zachovajme si základnú ľudskú slušnosť

„Želajme si preto všetci v novom roku, aby sme si aj napriek vypätému predvolebnému času zachovali medzi sebou základnú ľudskú slušnosť, šírili viac pokoja ako nenávisti a udržali Slovensko demokratické a stabilné. Tieto hodnoty si musíme zachovať aj po parlamentných voľbách,“ dodal. Uplynulý rok bol podľa neho rokom silných sociálnych opatrení a upevňovania zahraničných vzťahov. Množstvo opatrení, ktoré vláda i Národná rada SR prijali, podľa jeho slov smeruje k lepšej životnej úrovni všetkých ľudí na Slovensku.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Zdôraznil, že každý slovenský občan, bez ohľadu na to, kde sa narodil, musí mať právo na kvalitné sociálne zabezpečenie, dostupnú zdravotnú starostlivosť, dobrú prácu za dobrý plat a kvalitné vzdelanie pre svoje deti. Poukázal tiež na viaceré kauzy minulého roka, ktoré znepokojovali spoločnosť a poukázal na prijaté opatrenia na očistenie justície, aby „sudcovia i prokurátori nielen konali nestranne a spravodlivo, ale tak aj neustále pôsobili v očiach ľudí a verejnosti“.

Zároveň vyzdvihol dobré zahraničné vzťahy Slovenska a ocenil, ako Slovensko zvládlo svoje predsedníctvo v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Podľa jeho slov sa Slovensku podarilo ostať dôveryhodným partnerom aj napriek zložitým situáciám. Pripomenul tiež významné výročia v slovenskej histórii v uplynulom roku, ako napríklad výročie SNP či 17. novembra. Dodal, že v tomto roku si svet pripomenie 75. výročie ukončenia druhej svetovej vojny. Zdôraznil, že na odkazy takýchto udalostí netreba zabúdať, aby sa hrôzy minulosti neopakovali.