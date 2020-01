Najväčšou výzvou budú parlamentné voľby, uviedol Danko: Máme tu veľa nezrelých strán

BRATISLAVA - Najväčšou výzvou pre Slovákov v roku 2020 budú parlamentné voľby a to, aby sa legitímne podarilo zostaviť novú vládu. Povedal to predseda Národnej rady (NR) SR a šéf SNS Andrej Danko po slávnostnej svätej omši pri príležitosti výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky v katedrále sv. Martina v Bratislave.

Zdôraznil, že je hrdý na to, že Slovensko je samostatnou krajinou už 27 rokov a zdôraznil potrebu stability. „Najväčšia výzva pre Slovákov bude, aby došlo k legitímnemu zostaveniu vlády SR. Čakajú nás ťažké voľby, parlamentné voľby. Máme tu veľa nezrelých politických strán, ktoré nie sú schopné udržať svoje poslanecké kluby a vidím to ako rok, kedy dôjde k veľkej skúške politickej vyzrelosti slovenského národa,“ povedal predseda parlamentu.

27 rokov je málo

Z hľadiska štátu je podľa Danka 27 rokov málo. „Niektoré štáty sa vyvíjajú stáročia a my často trpíme na to, že nemáme takú politickú kultúru, ako majú vyspelé národy, ktoré neexperimentujú na novovzniknutých stranách, ale si uvedomujú, aké dôležité je mať stabilnú vládu a stabilné poslanecké kluby,“ skonštatoval.

Prvý január vníma ako deň, kedy sa treba pripraviť s pokorou na ďalší rok. „Vždy máme pocit, že ten rok, ktorý je za nami, je tým najťažším a pokiaľ sa darí, tak si prenášame to pozitívum do budúceho roka. Pre mňa osobne bol tento rok znova veľkou politickou skúškou a som pripravený tento nasledujúci to všetko zúžitkovať,“ dodal.

V súvislosti so zmenou, o ktorej v novom roku hovoria niektorí politici, poznamenal, že samotná zmena nestačí. „O zmene netreba rozprávať, zmeny treba realizovať,“ zdôraznil s tým, že nepatrí medzi politikov, ktorí budú dlhé roky len rozprávať. Podotkol však, že zmena nemôže byť bezhlavá. Podotkol, že vo vysokej politike je len štyri roky, ale myslí si, že sa už teraz strane podarilo veľa zmeniť. Podstatné pre neho ako politika je podľa jeho slov, že Smer-SD posledné štyri roky nevládol sám.