Aktivisti žalujú nemeckú vládu: Dôvodom je slabý zákon o ochrane klímy

Okrem jednotlivcov a aktivistov, medzi ktorými figuruje aj zástupkyňa hnutia Piatky za budúcnosť Luisa Neubauerová, podali žaloby viaceré mimovládne organizácie, napríklad Greenpeace, Deutsche Umwelthilfe (Nemecká environmentálna pomoc), Germanwatch a Zväz pre životné prostredie a ochranu prírody (BUND). K iniciatíve sa pridalo aj desať sťažovateľov z Bangladéša a Nepálu, ktorých krajiny vo veľkej miere ovplyvňuje globálne otepľovanie.

Dovedna boli podľa právnikov podané tri žaloby. Podľa spomínaných organizácií nie je nový nemecký zákon o ochrane klímy, ktorý bol schválený vlani na jeseň, dostačujúci a je v rozpore s ústavou krajiny. "Ochrana klímy predstavuje ochranu základných práv, uviedol advokát Remo Klinger, ktorý zastupuje žalobcov z Nemecka, Bangladéša a Nepálu. Nemecko musí podľa jeho slov prispieť k tomu, aby zostali zachované základné životné podmienky pre mladé generácie ľudí žijúcich v krajinách, ktoré najviac ovplyvňujú klimatické zmeny.

Nemecká vláda plánuje na opatrenia zahrnuté v novom klimatickom balíku vyčleniť do roku 2030 sumu približne 100 miliárd eur. Zníženie cien vlakových lístkov a zvýšenie cien leteniek má prispieť k tomu, že najväčšia ekonomika v Európe do roku 2030 zníži množstvo emisií skleníkových plynov o 55 percent v porovnaní s ich množstvom z roku 1990. Merkelová vo svojom novoročnom príhovore spomenula aj výzvu, ktorú predstavuje ochrana životného prostredia. "Globálne otepľovanie a krízy, ktoré z neho vyplývajú, spôsobuje ľudská činnosť. To znamená, že musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme tejto výzve čelili," vyhlásila.