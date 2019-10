Kollár ako trójsky kôň v možnej budúcej vláde: Po tlačovke sa zaťal, do toho ja nikdy nevleziem!

Ešte pred týždňom v piatok sa členovia opozičných hnutí stretli na jednom pódiu pred Úradom vlády SR, kde sa verejne púšťali nahrávky z Gorily či rozhovoru bývalého generálneho prokurátora s obvineným podnikateľom Marianom Kočnerom. Medzi nimi však už vtedy na pódiu chýbal spomínaný Boris Kollár.

Nádejné stretnutie u Sulíka

Katalyzátorom v stretnutí celej demokratickej opozície sa napokon stal líder liberálov Richard Sulík, ktorý hneď v pondelok zorganizoval na Priemyselnej ulici v Liberálnom dome, kde sídli strana Sloboda a Solidarita, stretnutie všetkých predsedov demokratických strán, vrátane "novej" opozície v podobe PS/Spolu a Za ľudí.

Kollár sa ozval už počas tlačovky

Lídri skutočne prišli a dokonca sa pokope prezentovali aj na záverečnej tlačovke stretnutia, pričom sa stretnutia už zúčastnil aj predseda Sme rodina, no Kollár počas tlačovky poznamenal, že ich názorové pochody sú v zásadnom rozdiele. Cieľ poraziť Smer mal byť však tým spoločným prienikom, ktorí si všetci členovia dali.

Sme rodina sa názorovo vyhraňuje

Kollár sa poďakoval SaSke za zorganizovanie tohto okrúhleho stola a zdôraznil, že so spomínanou stranou nemá Sme rodina žiadne konflikty. "V prvom a druhom bode sa určite k týmto stranám nepridáme v treťom áno. Máme veľmi veľa rozličných názorov. Nie sme ani ochotní niekomu robiť "křoví". Sme tu preto, lebo si vážime SaS a vážime si demokraciu ako takú a chceme bojovať proti Smeru," avizoval Kollár na tlačovej konferencii v pondelok.

Boris Kollár však o dva dni ešte pritvrdil, a to na sociálnej sieti, kde zdieľal článok, ktorý hovoril o Miroslavovi Beblavom z koalície PS/Spolu v kontexte presadzovania registrovaných partnerstiev. "Do takejto chorej vlády ja nikdy nevleziem ! Ak má byť priorita novej vlády registrované partnerstvo, tak nech si ho strčia do z..ku," odkázal na sociálnej sieti predseda Sme rodina.

Je nateraz minimálne otázne, ako bude Kollárovo hnutie ochotné podporiť možnú budúcu vládu terajšej opozície a či nebude bodom sváru práve spomínané schvaľovanie registrovaných partnerstiev či iné citlivé otázky.

