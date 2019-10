Nová nádej! VIDEO Po krachu trojkoalície Kisku s PS/Spolu je v hre veľké spájanie opozície

BRATISLAVA - Zdá sa, že po viacerých šarvátkach našli demokratické opozičné strany spoločnú reč. Andrej Kiska síce včera odmietol ponuku PS/SPOLU na trojkoalíciu, no stále ju definitívne nevylúčil. Na stretnutie, ktoré zorganizoval líder SaS Richard Sulík, však prvýkrát prijali pozvanie zástupcovia všetkých strán. Igor Matovič dnes oznámil, že Kresťanská únia pôjde do volieb na kandidátke OĽaNO.

Predsedovia niekoľkých opozičných strán sa na spoločnom pondelkovom stretnutí dohodli na spoločnom postupe postupe pri troch veľkých spoločenských témach. Tými sú vzájomné prepožičanie si pódií 17. novembra, 21. februára (druhé výročie vraždy novinára Jána Kuciaka) a postup v kauze Gorila. Premiérovi Petrovi Pellegrinimu dali týždeň na to, aby sa vyjadril k opozičnej požiadavke zvolať okrúhly stôl. Okrem toho dnes Igor Matovič oznámil, že sa vo voľbách na kandidátke OĽaNO objaví Kresťanská únia.

Kresťanská únia pôjde do volieb na kandidátke OĽaNO

Mimoparlamentná strana Kresťanská únia (KÚ) pôjde do nadchádzajúcich parlamentných volieb na kandidátke OĽaNO. Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informovali líder hnutia OĽaNO Igor Matovič a predsedníčka KÚ Anna Záborská. „KÚ bude zastupovať kresťanov v budúcom parlamente a bude svedomím parlamentu,“ skonštatovala Záborská. Považuje za dôležité spájať sily, aby vznikla po voľbách silná vláda, ktorá očistí štát.

Vysvetlila, že po rokovaniach s viacerými stranami sa napokon dohodli s OĽaNO na partnerskej dohode, aby KÚ ostala ako politický subjekt. Strany sú podľa Matovičových slov dohodnuté na tom, že KÚ bude mať 15 miest na kandidátke OĽaNO.

Dodal, že na nej budú aj Záborská a nezaradený poslanec Richard Vašečka. Priblížil, že Záborskej ponúkli číslo štyri na kandidátke, prvé tri miesta obsadí podľa jeho slov hnutie OĽaNO. Matovič zároveň pozval predsedu KDH Alojza Hlinu k spoločnému rokovaciemu stolu. „Pozývame ho ako partnera, aby sme dali každému kresťanovi istotu, že jeho hlas neprepadne,“ povedal.

Znižujeme dilemu pre kresťanského voliča

„Dilemu pre kresťanského voliča znižujeme o jeden subjekt, pretože ideme do volieb spoločne,“ vyhlásil Vašečka. Zdôraznil, že chcú zastupovať záujmy kresťanov. Dodal, že dvere na prípadnú spoluprácu s inými kresťanskými stranami sú naďalej otvorené. Skonštatoval, že ak je pre voličov problém, že menil stranícke tričko v minulosti, stále majú iné osobnosti, ktoré môžu voličom ponúknuť. „Rokovali sme dlho a zodpovedne. Sme zaviazaní, že budeme vytvárať spoločný poslanecký klub,“ odpovedal na otázku, či po pár rokoch neodíde z klubu tak, ako to urobil v minulosti.

Záborská odišla v januári tohto roka z KDH a založila KÚ. Vašečka v minulosti opustil klub OĽaNO, odišiel do KDH, kde kandidoval za predsedu hnutia, ale Hlina ho v súboji o toto kreslo porazil. Vašečka neskôr odišiel do KÚ. V KÚ pôsobí okrem Vašečku a Záborskej napríklad bývalý europoslanec za OĽaNO Branislav Škripek. KÚ rokovala v posledných mesiacoch o spoločnom postupe do volieb aj s KDH. Doteraz sa nedohodli.

Ak chceme zmenu, musíme preskočiť svoj tieň

Na stretnutí, ktoré inicioval Sulík, sa zúčastnil líder hnutia OĽaNO Igor Matovič a predsedovia mimoparlamentných strán Andrej Kiska (Za ľudí), Michal Truban (PS) a Miroslav Beblavý (Spolu), zástupca KDH Igor Janckulík a predseda Sme rodina Boris Kollár.

„Z výrazu mojej tváre je vám jasné, že mám radosť. Slovensko má nádej, aby tu bolo lepšie. Spájať sa má vždy zmysel, ak tí, ktorí sa spojiť chcú, zdieľajú rovnaké hodnoty. Toto je náš prípad,“ povedal na úvod Sulík.

„My v SaS sme si už niečo preskákali, máme svoje skúsenosti, sme poučení a vieme, že zmena príde len vtedy, ak preskočí každý svoj tieň. My, ktorí tu stojíme, sme ho preskočiť dokázali a som za to vďačný,“ uviedol líder SaS s tým, že sa im to prvýkrát podarilo v piatok na námestí počas verejného počúvania nahrávky Gorila. „Musíme tej chobotnici odťať chápadlá.“ Sulík je rád, že ani jedna stolička, ktorá bola pripravená pre lídrov demokratickej opozície, nezostala prázdna.

Výzva pre Pellegriniho

Líder SaS uviedol, že sa rozprávali o spoločnom postupe opozície v prípade kauzy Gorila a iných „špinavých vecí, ktoré sa dostávajú na povrch“. „Počkáme do budúceho pondelka, ako sa vyjadrí premiér Peter Pellegrini k našej požiadavke zvolať okrúhly stôl, kde dohodneme spoločne ďalšie kroky. To, čo sa stalo minulý týždeň, zverejnené rozhovory, to nie sú bežné politické prekáračky a politické kauzy... Chce to postup celej národnej rady, poslancov a vlády,“ uviedol Sulík s tým, že na základe toho sa rozhodnú, ako budú ďalej postupovať.

Voľby sú poslednou šancou

Podľa Matoviča sú voľby poslednou šancou. „Pretože ak napriek tomu, čo je zverejnené, napriek smrti dvoch nevinných mladých ľudí sa nedokážeme my v opozícii a ľudia, ktorým na Slovensku záleží, zjednotiť, tak zrejme ďalšiu šancu ani nedostaneme,“ povedal líder OĽaNO. Podľa neho chceli lídri opozičných strán dokázať, že sa vedia dohodnúť a je koho voliť.

Som rád, že tu stojíme spolu

„Bol by som zvláštny predseda Spolu, keď by som nepovedal, že som rád, že tu stojíme spolu. Nevieme, ako volič rozhodne, ale vieme, že budeme musieť spolupracovať, keď chceme Slovensko zmeniť. Pred voľbami je dôležité definovať kľúčové veci, ktoré nás spájajú,“ uviedol na tlačovke predseda Spolu Miroslav Beblavý. Zdôraznil, že tieto opozičné strany nesmú sklamať ľudí, a preto už dnes prinášajú do debaty myšlienky o zásadných krokoch, ktoré je treba spraviť.

Kiska má na spoluprácu s Kollárom iný názor

Kiska priznal, že má na spoluprácu s Kollárom iný názor ako napríklad SaS. „Ak budeme mať málo hlasov, mali by sme byť pripravení prísť a požiadať pána Kollára o prípadný vstup do koalície. Je to lepšia alternatíva, ako keby mal vládnuť Smer,“ komentoval. Podľa Sulíka by sa však nemalo očakávať, že po jednom, dvoch stretnutiach "sa spracú všetky rozdiely". Každá strana je podľa Sulíka niečím špecifická, preto môže osloviť rôznych voličov. Podľa jeho slov je práve "opozícia z rozmanitosti" a bola by škoda "túto rozmanitosť stratiť".

Kollár chce robiť krovie

Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár však zdôraznil, že jeho hnutie sa k tomuto spoločnému postupu nepridá a uctí si tieto výročia po svojom. „Nebudeme robiť krovie niekomu, kto si nás zavolá, len keď mu to vyhovuje. Ale keď protestuje demokratická opozícia, tak nás nezavolajú,“ tvrdil Kollár. Ak má byť jeho hnutie súčasťou rokovaní o spolupráci, stanoví si podmienky, ktorých splnenie bude podľa Kollára závisieť od ich zotrvania v týchto rokovaniach.

Silná alternatíva

Lídri avizovali, že takto chcú ukázať občanom Slovenska, že v budúcich voľbách sú "silnou alternatívou" proti súčasnej vláde. Na stretnutí sa podľa Sulíka tiež zhodli, že nepôjdu do koalície so stranami Smer, SNS a ĽSNS. Pri ostatných politických stranách je podľa neho potrebné počkať, ako sa vyvinú. U opozičných lídrov je podľa Sulíka vôľa pracovať na spoločnej politickej dohode, ktorou sa budú zaoberať na ďalšom stretnutí začiatkom decembra. Načrtol tiež, že by opozícia mohla podpísať aj dokument o spolupráci. Ten Truban prirovnal k zmluve o neútočení medzi koalíciou PS-Spolu a KDH. Kiskova strana Za ľudí by tiež takúto dohodu podporila. Žiada však vylúčenie spolupráce s koaličnou stranou Smer-SD.

Námestie SNP majú na tieto termíny výročí rezervované OĽaNO a SaS. Matovič oznámil, že jeho strana, ktorá na 17. novembra objednala pódiá na slovenských námestiach, je ich ochotná požičať politickým kolegom. Rovnaký postup zvolili aj sulíkovci, ktorí na druhé výročie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej (21. februára 2020) zasa majú objednané pódiá na námestiach v ôsmich slovenských mestách.