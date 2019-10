Dobrá voľba má po dnešku nového predsedu strany: Kandidátku predstavia do začiatku decembra

Drucker novinárom povedal, že majú štyri mesiace na to, aby sa Dobrá voľba dostala do povedomia. „Sme presvedčení, že ľuďom chýba normálnosť," povedal a dodal, že Dobrá voľba chce riešiť problémy ľudí. Program strany je podľa jeho slov vytvorený pre ľudí. Chcú pomáhať mladým rodinám i seniorom. Ako uviedol Drucker, kandidátku strany do parlamentných volieb 2020 predstavia do 1. decembra. V kampani budú poukazovať na riešenia, ktoré majú zlepšiť života ľudí.

Momentálne témy, ktoré rezonujú v spoločnosti, podľa Druckera spochybňujú dôveru ľudí v štát. „Rýchlo sme dokázali návrhom reagovať na prípad sudcov, ktorí sú podozriví z korupcie, aby im bol pozastavený výkon funkcie. Tomuto chceme podriadiť aj nasledujúce obdobie - ak bude problém, prísť s okamžitým riešením," povedal na brífingu predseda Dobrej voľby.

Hosťom na sneme bol bývalý minister kultúry Marek Maďarič. Vo svojom príhovore povedal, že strana ako je Dobrá voľba na politickej scéne chýbala. „Strana Dobrá voľba sa nepresadzuje nadávkami, ale pokojne hovorí. Netvrdí, že chce spasiť svet, ale vytýčila si svoje priority," povedal Maďarič.

Podľa neho veľa voličov nevie, koho voliť, lebo ich desí extrém a nebavia ich rozhádané strany. Tvrdí, že súčasná vládna koalícia je unavená a opozícia medzi sebou bojuje. „Dobrá voľba môže zaplniť miesto strany, ktorá chce rozumnými a odbornými riešeniami zlepšiť život ľudí," dodal exminister kultúry. Drucker na otázku, či Maďarič vstúpi do Dobrej voľby, povedal, že Maďarič svoju budúcnosť v politike nevidí.

O tom, že bývalý minister zdravotníctva a vnútra za Smer-SD založí vlastnú stranu, sa špekulovalo dlhšie. Tomáš Drucker zámer založiť stranu potvrdil v polovici augusta, 12. septembra na ministerstve vnútra odovzdal takmer 30-tisíc podpisov na registráciu strany, ministerstvo vnútra ju zaregistrovalo 7. októbra. Strana sa chce zamerať najmä na seniorov, rodinu a oblasť zdravotníctva.