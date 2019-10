Strana Za ľudí je sklamaná z rozhodnutia Čaputovej: Považujem to jednoducho za neprípustné

Podľa podpredsedníčky strany Za ľudí Jany Žitňanskej je nespravodlivé, že práve rodiny, ktoré sú najviac vystavené riziku chudoby, sa po novom budú musieť uspokojiť s príspevkom o 100 eur nižším ako ostatné rodiny. Špeciálne poukázala na mamy poberajúce príspevok na opatrovanie.

"Tieto mamy v skutočnosti pracujú - starajú sa o svoje ťažko zdravotne postihnuté deti 24 hodín denne, 7 dní v týždni, ale keďže štát za ne neodvádza nemocenské, nesplnia novoschválené podmienky na vyšší rodičovský príspevok. Považujem to jednoducho za neprípustné. Prinavrátenie spravodlivosti do vyplácania tejto sociálnej dávky, ktorá na rozdiel od dôchodkov či materského by žiadnu zásluhovosť z povahy veci nemala zohľadňovať, je jedným z prvých krokom, ktoré prijmeme v novej vláde," povedala Žitňanská.

Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Žitňanská pripomenula, že ešte koncom septembra vyzvala Čaputovú, aby zákon nepodpísala a vrátila Národnej rady SR, kde by poslanci vládnej koalície dostali šancu prehodnotiť svoj vzťah k tým najzraniteľnejším a upravili novelu tak, aby všetci rodičia poberali jednotný rodičovský príspevok vo výške 370 eur.