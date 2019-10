Zvýšenie rodičovského príspevku a zrušenie poplatkov pre dôchodcov: Čaputová podpísala zákony

"S cieľom zmierniť stratu príjmu zo zárobkovej činnosti sa navrhuje rodičom, ktorí pred narodením dieťaťa vykonávali zárobkovú činnosť a platili poistné na nemocenské poistenie, respektíve boli nemocensky zabezpečení a z dôvodu starostlivosti o dieťa im bolo poskytované materské, poskytovať rodičovský príspevok vo vyššej sume, teda vo výške 370 eur mesačne," priblížili poslanci s tým, že zvýšenie príspevku predstavuje 150 eur oproti súčasnej sume. "Pre ostatných rodičov sa navrhuje poskytovať rodičovský príspevok v nižšej sume, teda 270 eur mesačne, čo predstavuje zvýšenie približne o 50 eur mesačne oproti súčasnej sume rodičovského príspevku," vyčíslili poslanci Smeru-SD.

Minister práce Ján Richter (Smer-SD) ešte v máji tohto roka vyčíslil, že zvýšenie rodičovského príspevku by sa malo dotknúť približne 140.000 ľudí na Slovensku a toto opatrenie by malo stáť približne 145 miliónov eur. Zvýšenie rodičovského príspevku je súčasťou koaličného sociálneho balíčka.

Ján Richter Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Výhrady k novele mala komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská, ktorá sa obrátila na prezidentku listom, aby zvážila podpis novely zákona. Podľa komisárky je právna norma diskriminujúca. Poukazovala zároveň na negatívny vplyv zavedenia dvojitej výšky rodičovského príspevku na osoby so zdravotným postihnutím.

Prezidentka podpísala novelu tlačového zákona

Politici majú mať opäť právo na odpoveď. Tento inštitút znovu zavádza novela tlačového zákona, ktorú v piatok podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. Informovali o tom z prezidentskej kancelárie. Právo na odpoveď aj pre verejných funkcionárov bolo do slovenského právneho poriadku zavedené od 1. júna 2008, teda v čase prvej vlády Roberta Fica. V roku 2011, počas pôsobenia kabinetu Ivety Radičovej bol tento inštitút pozmenený, čím toto právo ostalo len fyzickým osobám. Podpísaná novela to vracia do pôvodného stavu.

"Treba zdôrazniť, že predmetom práva na odpoveď je len skutkové tvrdenie. Vylučuje sa teda odpovedať na hodnotiace úsudky. Právo na odpoveď je prvkom tlačového práva niektorých európskych krajín, napríklad Francúzska, ktorý vychádza zo zásady 'audiatur et altera pars', teda 'nech je vypočutá tiež druhá strana'," argumentovali predkladatelia.

Novelou sa rozširujú možnosti uplatnenia práva na odpoveď aj pre politikov. Verejní funkcionári majú mať opäť právo žiadať o uverejnenie odpovede, "ak periodická tlač alebo agentúrne spravodajstvo obsahuje nepravdivé, neúplné alebo pravdu skresľujúce skutkové tvrdenie, ktoré sa dotýka cti, dôstojnosti alebo súkromia fyzickej osoby, alebo názvu alebo dobrej povesti právnickej osoby, na základe ktorého možno osobu presne určiť". Vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra sú povinní odpoveď uverejniť bezodplatne, uverejnením odpovede zaniká vo vzťahu k tomu istému skutkovému tvrdeniu právo na opravu.

Ak vydavateľ periodickej tlače alebo tlačová agentúra neuverejnia opravu, odpoveď alebo dodatočné oznámenie vôbec, alebo ak nedodržia niektorú z podmienok na ich uverejnenie, má mať osoba, ktorá o ich uverejnenie požiadala, právo na primeranú peňažnú náhradu od 1660 eur do 4980 eur.

Novela obsahuje aj možnosti, keď odpoveď nemusí byť uverejnená. Je to napríklad vtedy, ak nespĺňa zákonné náležitosti, smeruje proti skutkovému tvrdeniu uverejnenému na základe preukázateľného predchádzajúceho súhlasu žiadateľa o uverejnenie odpovede či vtedy, ak by bol uverejnením odpovede spáchaný trestný čin, priestupok, iný správny delikt, alebo by jej uverejnenie bolo v rozpore s dobrými mravmi. Nová legislatíva má byť účinná od 1. novembra tohto roka.

Prezidentka odobrila zákon, ktorým sa rušia koncesionárske poplatky pre seniorov

Koncesionárske poplatky pre seniorov a poberateľov dávok v hmotnej núdzi sa zrušia. Novelu zákona z dielne SNS o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska (RTVS) podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Národniari túto zmenu odôvodnili tým, že tieto osoby sú v mnohých prípadoch ohrozené rizikom chudoby. Preto sa domnievajú, že platenie koncesionárskych poplatkov aj v polovičnej sadzbe od týchto osôb vzhľadom na možné negatívne sociálne dôsledky je nevhodné.

Novela zákona upravuje aj časový rozsah vysielania reklamy vo vysielaní televíznych programových služieb vysielateľa na základe zákona. Cieľom je umožniť vysielateľovi na základe zákona aspoň čiastočne vlastnou činnosťou kompenzovať výpadok príjmov z úhrad za služby verejnosti poskytované RTVS. Ten vznikne oslobodením od povinnosti platiť koncesionárske poplatky pre všetky fyzické osoby, ktoré v súčasnosti platia úhradu za služby verejnosti poskytované RTVS v polovičnej sadzbe.

Navrhovaná právna úprava zachováva v súčasnosti stanovený celkový časový rozsah vysielania reklamy vo všetkých televíznych programových službách vysielateľa zo zákona, avšak mu umožňuje pružnejšie prerozdelenie medzi jednotlivé televízne programové služby.

Odobrila zmeny v určovaní dôchodkového veku za výchovu dieťaťa

Určovanie dôchodkového veku na základe automatu sa zruší v dôsledku ústavného zastropovania dôchodkového veku na 64 rokov. Presne každý ročník sa dozvie svoj dôchodkový vek za výchovu dieťaťa z tabuľky, ktorá je súčasťou novely zákona o sociálnom poistení, ktorú v piatok podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Dôvodom na zadefinovanie výchovy dieťaťa, ako aj podmienok na znížený dôchodkový vek je ústavné zastropovanie dôchodkového veku na 64 rokov. Rezort práce už v júli tohto roka avizoval, že má ambíciu vyriešiť veľké skoky pri dôchodkovom veku matiek s dvoma deťmi, ktoré sa narodili v rokoch 1958, 1959 a 1960, a zohľadňovanie výchovy detí pri dotknutých ročníkoch.

Po novom sa upustí od každoročného určovania dôchodkového veku v závislosti od strednej dĺžky života zisteného Štatistickým úradom SR. Ide o tzv. dôchodkový automat. Namiesto toho sa pevne ustanoví dôchodkový vek pre všetky skupiny poistencov v členení na ročníky, pohlavie a počet vychovaných detí priamo v prílohe zákona o sociálnom poistení. Tabuľka sa týka mužov aj žien. Napríklad dôchodkový vek ženy narodenej v roku 1958 má byť 62 rokov a 8 mesiacov, pričom, ak vychovala jedno dieťa, má byť 62 rokov a 7 mesiacov, za výchovu päť alebo viac detí má byť 59 rokov. V prípade žien narodených v roku 1966 a viac má byť dôchodkový vek 64 rokov, za výchovu jedného dieťaťa má ísť do dôchodku v 63 rokoch a šiestich mesiacoch, za výchovu päť a viac detí má byť 62 rokov a šesť mesiacov.

Okrem toho sa novelou upraví aj definícia pojmu výchova dieťaťa, ako aj vznik a rozsah právnych účinkov dovŕšenia a určenia dôchodkového veku, resp. priznania dôchodku. Definícia výchovy sa má týkať vlastného, osvojeného aj zvereného dieťaťa do náhradnej starostlivosti rodičov. Jednou z podmienok výchovy je napríklad to, že sa poistenec bude musieť o dieťa starať najmenej desať rokov, kým nenadobudne plnoletosť, alebo najmenej päť rokov, ak sa o dieťa začal starať po dovŕšení ôsmich rokov dieťaťa. Započítavať sa však má aj obdobie, počas ktorého sa rodič nemohol o dieťa starať pre nepriaznivý zdravotný stav, alebo muselo byť dieťa umiestnené do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia.

Podmienky výchovy jedného a toho istého dieťaťa môžu splniť aj dvaja poistenci, teda napríklad manželia. Rovnaké obdobie výchovy toho istého dieťaťa však má byť zohľadnené len jednému poistencovi, prednostne žene. V prípade mužov sa však má pri dôchodkovom veku prihliadať na osobitné životné situácie, ako je napríklad úmrtie matky.

Súčasťou novely je zmena pre športové kluby, ktorým ubudne administratívna záťaž pri vykonávaní oznamovacích povinností. Právny režim dohody o brigádnickej práci študenta, respektíve dohody o pracovnej činnosti na účely sociálneho poistenia, sa má vzťahovať výlučne na zmluvy o výkone činnosti športového odborníka uzatvorené s účinnosťou najskôr od 1. januára 2020.

Prezidentka podpísala novelu zákona, ktorou sa znižuje DPH na vybrané potraviny

Vybraným potravinám sa zníži daň z pridanej hodnoty (DPH) na 10 %. Zahŕňa to napríklad zdravé mliečne výrobky, prevažnú časť ovocia a zeleniny mierneho pásma, med či chlieb. Novelu zákona o DPH z dielne koaličnej SNS podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Zníženie DPH na 10 % zahŕňa najmä zdravé potraviny a tie, ktoré sa pestujú na Slovensku. Týka sa to potravín ako cmar, kyslé mlieko, smotana, jogurt, kefír a ostatné fermentované alebo acidofilné mlieka a smotany. Ďalej sú to 100 % ovčia bryndza, ovocné a zeleninové šťavy, zelenina a ovocie mierneho pásma, zemiaky, rajčiaky, cibuľa, cesnak, pór, kapusta, karfiol, kaleráb, hlávkový šalát, uhorky šalátové, nakladačky, strukoviny lúpané, nelúpané, jablká, hrušky, ale aj duly. Do zoznamu sa zaradil aj prírodný med a rovnako čerstvý chlieb a čerstvé pečivo, rožky, ale za predpokladu, že nebudú pripravené dopečením alebo rozmrazením.

Oproti pôvodnému návrhu národniari zúžili okruh potravín, na ktoré platí nižšia DPH. Týmto krokom sa znížil dosah opatrenia na štátny rozpočet, ktorý tak predstavuje 65 miliónov eur. Cieľom SNS do budúcnosti však zostáva DPH 10 % na všetky potraviny.

Zamestnanci budú môcť požiadať o športový poukaz

Zamestnanci budú mať možnosť požiadať o príspevok na pravidelnú športovú činnosť dieťaťa od zamestnávateľa. Jeho výška má byť limitovaná na 55 % oprávnených výdavkov zamestnanca, najviac však v sume 275 eur za rok pre zamestnanca. Novelu Zákonníka práce z dielne SNS podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Za oprávnené výdavky sa budú považovať výlučne výdavky na športovanie dieťaťa zamestnanca v športovej organizácii zapísanej v registri právnických osôb v športe.

Podľa novely môže byť príspevok poskytnutý zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov. Zamestnancovi, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, by sa mala najvyššia suma príspevku na športovú činnosť dieťaťa za kalendárny rok znížiť v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času. Príspevok by podľa poslancov mal byť poskytnutý aj zamestnancom pri výkone práce vo verejnom záujme.

"Motiváciou zamestnávateľa k poskytnutiu tohto príspevku zamestnancovi je jeho oslobodenie od platenia daní a odvodov zamestnancom aj zamestnávateľom," uvádzajú predkladatelia. Tento nástroj tak má byť finančne efektívnejším spôsobom odmeny ako priama finančná odmena, ktorá podlieha plateniu daní a odvodov. Počíta sa s tým, že príspevok má patriť v plnej výške medzi daňové náklady zamestnávateľa.

Príspevok sa má vzťahovať na dieťa zamestnanca, ktoré dovŕšilo najviac 18 rokov v kalendárnom roku, za ktorý zamestnanec žiada o príspevok a je osobou s príslušnosťou k športovej organizácii najmenej počas šiestich mesiacov.

Podpísala novelu, ktorá zvýši nezdaniteľnú časť základu dane

Nezdaniteľná časť základu dane sa od budúceho roka zvýši z 19,2-násobku na 21-násobok sumy platného životného minima. Návrh novely zákona o dani z príjmov z dielne poslancov Mosta-Híd Irén Sárközy, Tibora Bastrnáka a Bélu Bugára v piatok podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Poslanci Mosta-Híd však upustili od svojho pôvodne predstaveného zámeru, aby sa nezdaniteľná časť základu dane zvyšovala postupne až na 22,7-násobok od roku 2021. V súčasnom návrhu hovoria o zvýšení len od budúceho roka. Opatrenie kritizovali samosprávy, podľa ktorých im zníži príjmy a spôsobí problémy.

Cieľom novely je podľa poslancov Mosta-Híd zvýšiť životnú úroveň pracujúcich, práve na to má poslúžiť zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane. "Európska komisia (EK) vo svojej aktuálnej správe o Slovensku konštatuje, že SR sa príliš spolieha vo svojom rozpočte na daňové zaťaženie práce. Kým priemerné daňové a odvodové príjmy z práce v roku 2016 boli v Únii na úrovni 49,7 % z celkovej výšky zdaňovania, tak na Slovensku to bolo až 53,9 %," upozornili poslanci s tým, že EK osobitne upozornila na vysoké daňovo-odvodové zaťaženie pri zamestnancoch zarábajúcich menej ako priemernú mzdu v porovnaní s inými krajinami Európskej únie.

"Daňové zaťaženie zamestnancov v posledných rokoch sa dokonca zvyšuje, čo súvisí s tým, že nezdaniteľné časti základu dane rastú pomalšie, ako rastú mzdy," tvrdia poslanci. Výsledkom podľa nich je to, že daň z príjmu tvorí postupne vyššiu časť zo mzdy zamestnanca.

Prezidentka odobrila zmeny v zákone o obchodnom registri

Lehoty na vybavenie návrhu na zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra sa upravia. Ráta s tým novela zákona o obchodnom registri, ktorú v piatok podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. Registrovým súdom sa tiež má poskytnúť primeraná lehota na vybavenie tohto návrhu.

"Cieľom novely je zmeniť existujúcu právnu úpravu zákona v oblasti lehôt na vybavenie návrhu na zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra a zároveň poskytnúť registrovým súdom primeranú lehotu na vybavenie tohto návrhu tak, aby to neovplyvňovalo vybavovanie bežnej agendy obchodného registra," vysvetlila predkladateľka návrhu Irén Sárközy (Most-Híd). Novela zákona bude účinná od 1. novembra 2019.