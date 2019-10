SNS trvá na naviazaní minimálnych dôchodkov na priemernú mzdu na Slovensku, tvrdí Danko

"Ak by sme sa bavili o konkrétnych číslach, malo by ísť o zvýšenie vo výške 33 percent priemernej mesačnej nominálnej mzdy v hospodárstve. Pre SNS je to principiálna vec,“ uviedol v tlačovej správe predseda SNS Andrej Danko. Podľa neho ide o natoľko citlivý návrh, že nikto nemôže tvrdiť, že by sa kvôli tomu išiel rozbíjať štátny rozpočet. "Nikto nemôže spochybniť, že pomoc našim dôchodcom je dobrá vec," povedal.

Ak chce Smer-SD podľa šéfa SNS presadiť novelu zákona o minimálnej mzde, mal by tiež pristúpiť na schválenie jeho návrhu o minimálnom dôchodku. Podľa novely zákona o minimálnej mzde by najnižšie hrubé zárobky mali od roku 2021 dosahovať aspoň 60 percent z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. "Trvám na tom, že schválenie minimálnych dôchodkov je podmienkou toho, aby sme podporili novelu o minimálnej mzde. Presadiť k nej však chcem aj zavedenie odpočítateľnej položky," tvrdí. Ak podľa Danka rastie minimálna mzda, mala by stúpať aj odpočítateľná položka. "Cieľom je, aby mali občania na výplatnej páske viac „čistých“ peňazí," dodal. Mrzí ho, že sa to zrejme podarí až od roku 2021, a nie už od budúceho roka, ako navrhoval.

Sociálna poisťovňa zásadne nesúhlasí s legislatívnym návrhom poslancov NR SR za SNS, ktorým sa majú minimálne dôchodky naviazať na priemernú mzdu na Slovensku. Návrh poisťovňa považuje za nekoncepčný zásah do systému dôchodkového poistenia, potierajúci princíp zásluhovosti a prehlbujúci princíp solidarity. Minimálna penzia pri 30 rokoch dôchodkového poistenia by podľa návrhu národniarov mala tvoriť nie 136 % zo sumy životného minima, ale tretinu z priemernej mzdy na Slovensku, čo by znamenalo nárast z tohtoročných 278,90 eura na približne 359 eur v roku 2021, odkedy sa má nový systém uplatňovať. "Zvyšovanie miery solidarity bude mať nepochybne dopad na motiváciu platiť poistné na dôchodkové poistenie," upozorňuje Sociálna poisťovňa, ktorej generálnym riaditeľom je poslanec NR SR za Smer-SD Ľubomír Vážny.

Sociálna poisťovňa v pripomienkovom konaní upozornila na to, že návrh novely zákona o sociálnom poistení od národniarov koncepčne nerieši najnižšie dôchodky, teda dôchodky tých, ktorí nie vlastnou vinou dosahovali nízke zárobky a nesplnili tak podmienky pre získanie tzv. kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia. Na splnenie nároku na minimálnu penziu totiž treba získať aspoň 30 kvalifikovaných rokov dôchodkového poistenia. Ide o všetky roky poistenia získané pred 1. januárom 1993, avšak po 1. januári 1993 sú to len tie roky, v ktorých ročný hrubý príjem žiadateľa o dôchodok bol najmenej 24,1 % z ročnej priemernej mzdy na Slovensku v danom roku. Napríklad v minulom roku by túto podmienku splnil ten, kto by celý rok v hrubom zarábal aspoň 244 eur mesačne. "Predmetný návrh zákona nie je v súlade s účelom zavedenia minimálneho dôchodku, teda aby poistenec, ktorý získal aspoň 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia, sa nedostal do stavu hmotnej núdze," dodala poisťovňa.

Nový spôsob stanovovania sumy minimálnych dôchodkov od SNS sa nepozdáva ani Národnej banke Slovenska, ktorej guvernérom je bývalý minister financií za Smer-SD Peter Kažimír. "Navrhujeme zvážiť aj ten fakt, ako tento návrh ovplyvní (zníži) princíp zásluhovosti pri určovaní minimálneho dôchodku a s tým súvisiacu motiváciu prispievať počas celej ekonomickej aktivity človeka do dôchodkového systému," odkázala centrálna banka. Podľa NBS to môže viesť k nárastu počtu samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré platia iba minimálne sociálne odvody. Kriticky sa k návrhu vyjadruje aj Klub 500. "Ide podľa nás o diskrimináciu ľudí, ktorí pracujú viac rokov oproti tým, ktorí pracujú menej rokov. Predložená právna úprava bude negatívne motivovať vo vzťahu k práci, keďže spôsobí, že sa bude v kontexte dôchodku viac oplácať nepracovať," tvrdia podnikatelia.

Ministerstvo financií poslancov za SNS upozornilo, že návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022 "nezohľadňuje negatívne vplyvy vyplývajúce z predloženého návrhu zákona". Tie rezort práce a sociálnych vecí na rok 2021 vyčíslil v sume 147 miliónov eur a na rok 2022 vo výške takmer 188 miliónov eur. "V kontexte Ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti žiadame doplniť kvantifikáciu dlhodobého vplyvu prekladaných zmien na verejné financie," uviedol rezort financií.

Veľké výhrady má k návrhu od SNS aj ministerstvo práce a sociálnych vecí, podľa ktorého ide o významné narušenie princípu zásluhovosti v dôchodkovom poistení. "U významného podielu poistencov by výška príjmu v ekonomicky aktívnej časti života nemala pri určení sumy starobného dôchodku význam, keďže suma ich dôchodku bude rovnaká ako v prípade poistencov poberajúcich minimálny dôchodok, ktorí prispievali do systému výrazne menej," uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí. Napríklad pri 30 rokoch dôchodkového poistenia by rovnaký minimálny dôchodok dostávali tí, ktorí by penzijné odvody platili zo sumy 272 eur pri práci na čiastočný úväzok a tí, ktorých hrubá mzda by bola 848 eur. "Je dôvodné predpokladať, že uvedené bude podstatná časť dôchodcov považovať za znevýhodňujúce," upozorňuje rezort práce a sociálnych vecí.

SNS chce zmeniť systém výpočtu minimálneho dôchodku. Podľa návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý parlament na septembrovej schôdzi posunul do ďalšieho legislatívneho procesu, by mala základná minimálna penzia po získaní 30 rokov dôchodkového poistenia od roku 2021 dosahovať 33 % z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. Ak by priemerná mzda na Slovensku dosiahla očakávaných 1 088 eur, v roku 2021 by minimálny dôchodok pri 30 rokoch poistenia bol 359,10 eura. Pri získaní viac ako 30 rokov a menej ako 40 rokov dôchodkového poistenia by sa základný minimálny dôchodok zvyšoval za každý rok o 2 % zo sumy životného minima a pri 40 a viac rokoch dôchodkového poistenia za každý rok o 3 % zo sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu. Dve percentá zo sumy životného minima pritom v súčasnosti predstavujú 4,2 eura a tri percentá 6,3 eura.

Minimálny dôchodok sa na Slovensku zaviedol od júla 2015. Podmienkou pre nárok na minimálny dôchodok je získanie najmenej 30 kvalifikovaných rokov dôchodkového poistenia. Pre ľudí, ktorí počas života nadobudli 30 rokov dôchodkového poistenia, minimálny dôchodok dosahuje 136 % zo sumy životného minima, čo pre tento rok predstavuje 278,90 eura. Suma minimálnej penzie sa zvyšuje za každý ďalší rok dôchodkového poistenia o 2 percentuálne body a od 40 rokov o 3 percentuálne body. Napríklad pri 45 rokoch dôchodkového poistenia minimálna penzia v tomto roku predstavuje 352,80 eura.