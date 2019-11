OĽaNO chce doplniť antidiskriminačný zákon: Zdravotne postihnutým nemajú zamietať primerané úpravy

Silvia Shahzad

Zdroj: Jan Zemiar

BRATISLAVA - Poslankyňa za OĽaNO Silvia Shahzad navrhla novelu antidiskriminačného zákona. Podľa nej má zosúladiť znenie zákona so znením Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, a to v súlade s odporúčaniami Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím. Parlament sa bude jej návrhom zaoberať na najbližšej schôdzi, ktorá sa začína 26. novembra.