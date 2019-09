Danko v piatok oznámi termín voľby kandidátov na ÚS: Dohoda na menách v koalícii nie je

„Ja som za verejnú voľbu. Som za to, aby boli zvolení kandidáti. Budeme ešte o tom rokovať na Koaličnej rade, ktorá bude vo štvrtok alebo v piatok," uviedol s tým, že v nedeľu odchádza na zahraničnú cestu do Kazachstanu, z ktorej sa vráti v utorok. Podľa jeho slov by možno stihli poslanci voliť kandidátov na ústavných sudcov už v utorok podvečer. Pravdepodobnejší je však termín na konci týždňa. Podľa Danka bude voľba verejná. Dohoda na menách zatiaľ v koalícii nie je.

Ústavnoprávny výbor v pondelok posunul do pléna parlamentu všetkých 16 kandidátov o sudcovský talár na Ústavnom súde SR. Pred poslancov predstúpili uchádzači, ktorí sa už na vypočúvaní zúčastnili, aj štyria nováčikovia. Na ústavnom súde stále chýbajú šiesti sudcovia z trinástich, sedemčlenné plénum funguje teda iba formálne.

Podľa Kubinu musia mať kandidáti na ústavných sudcov charakter a odborné kvality

Kandidáti na post ústavných sudcov musia mať charakter aj dostatočné odborné kvality. Uviedol to ústavný právnik a poradca prezidentky Zuzany Čaputovej Peter Kubina. Podľa jeho slov je dokonca otázka morálky dôležitejšia ako odborné predpoklady. Kubina sa osobne zúčastnil na dvoch posledných verejných vypočutiach kandidátov. Domnieva sa tiež, že pre Ústavný súd SR je dôležité, aby jeho sudcovia pochádzali z viacerých právnych odvetví. Odborník na ústavné právo pripomenul, že Národná rada SR má k dispozícii dostatok schopných kandidátov aj pri piatej voľbe, v ktorej je 16 nominovaných. Parlament bude hľadať chýbajúce štyri mená na súčasnej schôdzi. Ak sa im v prvom kole nepodarí zvoliť dostatočný počet uchádzačov budú hlasovať opakovane o deň neskôr.

„Dôležité sú dve veci. Odbornosť a charakter, ideálne, ak sú v rovnováhe. Dôležitejším je podľa môjho názoru charakter. Pokiaľ ide o pracovné skúsenosti, vždy hovorím, že Ústavný súd SR má byť zložený z viacerých právnických profesií, pretože sa potýka s problémami zo všetkých odvetví práva. Myslím si, že v súčasnej situácii sa pri dobrej vôli dá rôznorodosť sudcov dosiahnuť," povedal Kubina. V praxi je podľa neho totiž vhodné, ak sa o najcennejší sudcovský talár uchádzajú schopní profesionáli zo všetkých právnických povolaní, ako aj z akademického prostredia. Na otázku, ktorý kandidát ho prekvapil na verejnom vypočutí v dobrom alebo zlom, odpovedal Kubina tak, že nikto, pretože kandidáti zodpovedali tomu, čo od každého z nich očakával.

„V podstate nikto ma výraznejšie neprekvapil, pretože pred vypočutím som si spravil vlastný prehľad a kandidáti tomu približne aj zodpovedali. Medzi 16 kandidátmi, ktorí sa teraz uchádzajú, sú viac ako štyri kvalitné mená, ktoré je ešte potrebné zvoliť," dodal. Parlament volil v tomto roku ústavných sudcov už v štyroch dvojkolových voľbách, pričom zvolil 14 kandidátov. Časť z nich už exprezident Andrej Kiska vymenoval vrátane nového predsedu Ivana Fiačana. Zvyšné zvolené mená čakajú na rozhodnutie prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá viackrát verejne zopakovala, že chce čakať na kompletný menoslov. Vo februári sa uvoľnilo až deväť sudcovských miest, v súčasnosti chýbajú ústavnému súdu stále šiesti sudcovia z trinástich.