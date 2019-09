SNS predkladá ďalších deväť zákonov: Nebudeme sedieť so založenými rukami, vyhlásil Danko

„Na ďalšej schôdzi, aj keď idú voľby, nebudeme sedieť so založenými rukami,“ vyhlásil šéf parlamentu a SNS Andrej Danko. „Ako jeden z dôležitých predkladaných zákonov je zriadenie Ministerstva cestovného ruchu a športu SR, ktoré bude mať intenzívne na starosti práve tieto dve oblasti. Súčasťou ministerstva bude fond na podporu cestovného ruchu s predpokladom podobného rozpočtu po vzore fondu na šport. Okrem toho podporujeme deti a šport na Slovensku športovými poukazmi, o ktoré môžu žiadať rodičia u svojho zamestnávateľa, ale i na školách,“ menoval predseda SNS zákony, ktoré poslanci doručili do podateľne.

Ako ďalej predseda Danko prezentoval novinky z dielne SNS, spomenul aj fotky plesní, ktoré trápia ľudí v zdravotníctve, ale nič neriešia. „Nový zákon o verejnom obstarávaní bude ďalšou novelou, ktorá pomôže školám, internátom a nemocniciam rýchlejšie a efektívnejšie rekonštruovať. Nemôžeme len fotiť plesne alebo iné stavebné nedostatky. Zriaďovatelia budú môcť ísť do výberového konania s tým, že oslovia tri firmy a zvýši sa aj celková suma obstarávania,“ vysvetlil.

„Po pripomienkach športovcov sme prichystali ďalší zákon, ktorý umožní kolektívnym športovcom byť aj živnostníkom, nemusí byť vo zväze len zamestnaný. Patria sem napr. futbalisti volejbalistky a ďalší. Po novom si bude môcť tak uplatňovať napr. zvýšené paušálne výdavky, ktoré presadila práve Slovenská národná strana. Jeden z trestných zákonov bude zákon na zákaz zľahčovania pedofílie. Presadzujeme aj, aby duchovní nemuseli povinne nosiť zbraň v armáde,“ povedal ďalej predseda.

SNS presadzuje zákon pre sociálne slabšie skupiny. Jedná sa o tovar ako drogéria, aby spadal do možnosti priameho darovania a poskytnutia charite. „Zákon bude prihliadať na to, aby predajne z toho nemali účtovné obmedzenia. Po zákone s názvom „zviera nie je vec“ strana SNS ďalším zákonom rieši, aby psy neboli držané na reťazi. SNS sa zasadila aj pochodom za ochranu života, neotočili sme sa mu chrbtom. Na budúci týždeň zvolávame okrúhly stôl, za ktorým budeme diskutovať s viacerými zástupcami ako riešiť traumatizujúcu tému a tou sú interrupcie. Sme za to, aby žene bolo povinne pri poučení ukázané sono plodu a umožnené počuť tlkot srdca. Súčasne sa zakazuje akákoľvek reklama na interrupcie. Jeden z posledných zákonov bude, aby väčší zamestnávatelia mohli svojim zamestnancom poskytnúť podnikové byty. Zmyslom bude motivovať zamestnanca, avšak podmienkou bude, aby firma mala 49 zamestnancov. Väčšie firmy budú tak môcť investovať do stavby bytov a súčasne budú mať možnosť si ich dať do nákladov pod zrýchleným šesťročným odpisovaním,“ priblížil novinky SNS predseda strany Andrej Danko.