Voľba kandidátov na ústavných sudcov bude v stredu: Parlament neschválil zmeny výkonu STK

Ústavnoprávny výbor v pondelok posunul do pléna parlamentu všetkých 16 kandidátov o sudcovský talár na Ústavnom súde SR. Pred poslancov predstúpili uchádzači, ktorí sa už na vypočúvaní zúčastnili aj štyria nováčikovia. Na ústavnom súde stále chýbajú šiesti sudcovia z trinástich, sedemčlenné plénum funguje teda iba formálne.

Videozáznam z priebehu výkonu STK sa bude nakrúcať naďalej

Poslanci za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) vo štvrtok neuspeli s návrhom novely zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. Liberáli chceli novelou zákona odstrániť povinnosť nakrúcať videozáznam o priebehu výkonu technickej a emisnej kontroly na staniciach technickej kontroly a na pracoviskách emisnej kontroly.

Podľa platného zákona sa totiž na staniciach technickej kontroly a na pracoviskách emisnej kontroly povinne nakrúca videozáznam, ktorý sleduje výkon kontroly od vstupu do objektu staníc technickej kontroly a pracovísk emisnej kontroly na kamery, a teda zaznamenáva pracovníkov emisnej a technickej kontroly priamo pri výkone ich pracovných povinností. "Nakrúcanie pracovníkov pri výkone ich práce považujeme za neakceptovateľný zásah do podnikateľských a osobných slobôd," uviedli poslanci za SaS.

Deti do 15 rokov by mohli mať občianske preukazy

Do konca roka 2021 by mali mať všetky deti do 15 rokov občiansky preukaz bez fotografie. Dôvodom je elektronizácia zdravotníctva. Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok posunuli do druhého čítania návrh novely zákona o občianskych preukazoch.

Občiansky preukaz bez podoby tváre by mal slúžiť ako prístup do elektronickej zdravotnej dokumentácie. Autentifikácia čipom má byť od roku 2022 jediným spôsobom, ako sa do danej dokumentácie dostať. Polícia by tak mala deťom mladším ako 15 rokov automaticky zasielať občiansky preukaz bez podpisu a fotografie držiteľa. Ten dostanú takisto občania, ktorí majú občiansky preukaz bez čipu s neobmedzenou platnosťou, ktorý sa vydával do 30. júna 2012 občanom starším ako 60 rokov. Rezort vnútra tak chce odbremeniť seniorov od povinnosti si nový preukaz vybavovať.

Návrh zákona prináša aj možnosť požiadať o občiansky preukaz s fotografiou pre deti mladšie ako 15 rokov. Ten by slúžil ako plnohodnotný cestovný doklad po krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré občiansky preukaz SR akceptujú ako cestovný doklad. Preukaz sa už bude vydávať s časovou platnosťou. Do šiestich rokov bude platiť dva roky, od šiestich do 15 zase päť rokov, vzhľadom na zmeny v črtách tváre v danom veku. Tento občiansky preukaz s fotografiou by mal stáť 4,5 eura.

Vydávanie občianskych preukazov pre deti v súvislosti s elektronizáciou zdravotníctva avizoval ešte začiatkom minulého roka šéf Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Peter Blaškovitš. Na identifikáciu u lekára sa dá do konca roka 2021 využiť preukaz poistenca a rodné číslo.

Opozícia kritizuje zníženie veku pri vodičských preukazoch na kamióny

Kamióny sa môžu stať v rukách mladých vodičov zbraňou. Aj takýmito slovami vo štvrtok opozícia v rokovacej sále Národnej rady (NR) SR kritizovala navrhované zníženie potrebného veku pri vodičskom oprávnení napríklad na kamióny, čo vyplýva z návrhu novely zákona o cestnej premávke. Poslanci zo Sme rodina vyzvali ministerku vnútra Denisu Sakovú (Smer-SD), aby návrh prehodnotila. Saková vysvetlila, že ide o zosúladenie so smernicou Európskej únie.

Poslanec Miroslav Ivan (SaS) nepovažuje nedostatok vodičov kamiónov na pracovnom trhu za dostatočný dôvod na to, aby sa znižoval ich vek. Poukázal na to, že dôvodom nedostatku kamionistov sú zlé podnikateľské podmienky, čo spôsobuje aj ich odchod za prácou do zahraničia. "Skôr sme za to, aby sa dopravcom poskytli úľavy od štátu. A taktiež by som odkázal štátnym orgánom, aby sa namiesto takýchto návrhov zamerali skôr na to, ako našich vodičov, ktorých je v zahraničí 8000 až 10.000, dotiahnuť naspäť," skonštatoval predseda Sme rodina Boris Kollár.

Soňa Gaborčáková (nezaradená) zdôraznila, že týmto opatrením sa nerieši príčina problému, ale iba symptóm. Jozef Lukáč (Sme rodina) v tejto súvislosti poukázal aj na zlý stav ciest na Slovensku, ktoré sú často úzke. "My chceme dať kamión do rúk 18-ročnému dieťaťu?" poznamenal. "Človek, ktorý nemá najazdených aspoň 10.000 km, by nemal sadať za volant kamiónu," skonštatoval poslanec Smeru-SD Dušan Muňko. Poukázal aj na to, že mladí ľudia sú často za volantom agresívni, možnosť na zmenu v návrhu vidí v druhom čítaní. Napríklad by sa podľa neho mohli sprísniť skúšky mladých vodičov.

Saková reagovala tým, že návrhom reflektujú na smernicu Európskej únie, z ktorej vyplýva zníženie veku vodičov pri kategórii C a CE. Poukázala na to, že štatisticky je nehodovosť pri týchto typoch vodičských oprávnení nízka. "Smernica Európskej únie, to je hlavný dôvod," zdôraznila. Keby mala presadiť zvýšenie veku vodičov pri tomto type vozidiel mimo smernice, robila by to napríklad v prípade vodičov hasičských áut, kde to považuje za hendikep. Zdôraznila, že to však nie je dôvod aktuálnej zmeny.

Rezort chce novelou rozšíriť vodičské oprávnenia pre mladých vodičov. Vodičské oprávnenie skupiny C a CE by tak mohli získať vodiči už v 18 rokoch (oproti 21 rokom) a vodičské oprávnenie skupiny D a DE už v 21 rokoch (oproti 24 rokom). Novela tiež navrhuje sprísnenie zákazu používania prístrojov za volantom, ale aj zameranie na vodičov s nízkou praxou prináša návrh novely zákona o cestnej premávke.