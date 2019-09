Danko: Slovensku sa na východe vytvára priestor na rozvíjanie investícií

„Vystúpiť v hlavnom bloku, štvrtý alebo piaty po prezidentovi a hlavných gestoroch tohto podujatia, je česť pre Národnú radu SR. Nie je to o osobe, ale o tom, že nás Slovákov v týchto trhoch veľmi dobre vnímajú a máme veľký priestor na rozvíjanie spolupráce,“ povedal Danko novinárom. „Ak niekto hovorí, že naši podnikatelia sa uplatnia na Západe, hovorím, že asi sme už dosť dlho v EÚ, aby sme si uvedomili, že musíme hľadať svoje trhy, svoje odbytiská. Potenciál v Kazachstane je obrovský,“ doplnil.

Danko pripomenul, že sa mu podarilo iniciovať príchod ďalších európskych lídrov na samit. To mu podľa neho dodáva pozíciu, z ktorej sa dá ťažiť v oblasti rozvíjania investícií, napríklad v zalesňovaní. „Slovensko je historicky štátom, kde boli prvé školy lesníctva. Je tu veľký záujem na systéme zalesňovania, sú tu intenzívne kontakty so štátnymi lesmi. Budem sa snažiť, aby aj s takýmto niečím Slováci prerazili,“ skonštatoval.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

„Čo ma naozaj veľmi mrzí, je, že sa niekedy nechápu tie veci, keď hovorím, že poďme, nebojme sa ísť na východ,“ pripomenul šéf slovenského parlamentu s tým, že na samite zisťuje, že problémy, ktoré trápia napríklad Čínu, Indonéziu, Ruskú Federáciu či Kazachstan, sú rovnaké ako naše. „Je to otázka bezpečnosti v digitálnom priestore, zachovanie mieru a spolupráce, vybudovanie Hodvábnej cesty, čo znamená rýchlejší tovar do Európy,“ doplnil.

Danko tiež v pondelok absolvoval oficiálny obed s predsedom dolnej komory kazašského parlamentu (Mažilisu) Nurlanom Nigmatulinom, na ktorom sa predstavili miestni umelci so slovenskými piesňami. „Pripravili nám niekoľko podporných sprievodných podujatí, všade máme dvere otvorené. Potom sa to v týchto zemepisných šírkach oveľa lepšie prenesie do podnikateľských sfér alebo možno do vzdelávania, máme veľké možnosti,“ povedal Danko. Verí, že raz lídri týchto krajín prídu aj do Bratislavy.

Andrej Danko a predseda Mažilisu - dolnej komory kazašského parlamentu Nurlan Nigmatulin Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Okrem Nigmatulina sa Danko v pondelok stretol aj s predsedníčkou hornej komory kazašského parlamentu (Senátu) Darigou Nazarbajevovou a predsedom vlády Kazachstanu Askarom Maminom.

Andrej Danko a predsedníčka hornej komory parlamentu (Senátu) Dariga Nazarbajevová Zdroj: TASR - Kancelária NR SR

Heslom utorkového stretnutia predsedov parlamentov euroázijských krajín je "Väčšia Eurázia: Dialóg. Dôvera. Partnerstvo". Účastníci na rokovaniach predstavia svoju víziu a tiež spôsoby, ako trvalo zabezpečiť udržateľný rozvoj euroázijského priestoru. Okrem NR SR bude mať na samite zastúpenie aj ďalších vyše 60 parlamentov, napríklad z Rakúska, Maďarska, Francúzska, Nemecka, Talianska, Kórejskej republiky, Japonska či Ruska.