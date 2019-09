FOTO Čaputová navštívila Prešov: Obdivuje pestrosť, ktorú prinášajú národnostné menšiny

S predstaviteľmi rusínskej menšiny prezidentka rozprávala najmä o problematike ich asimilácie a o príčinách toho, že mnoho Rusínov sa skôr hlási k slovenskej národnosti. „Je to zaujímavý problém. Je to veľakrát o tom, že rodičia nevidia motiváciu v tom, aby deti viedli k rusínskemu jazyku, alebo mladí ľudia nevidia dôvod priznať sa k tejto národnosti a rozvíjať tento jazyk. Je to naozaj osobné rozhodnutie. Ja si myslím, že je dobré, ak človek pozná svoje korene, kultúru, z ktorej pochádza. A pre nás ako pre majoritu a pre mňa ako prezidentku, je potrebné podporovať národnostné menšiny, pretože si myslím, že pestrosť, ktorú národnostné menšiny prinášajú na naše územie, je obohatením pre všetkých,“ uviedla Čaputová

Ako dodala, asimilácia Rusínov súvisí aj s vyľudňovaním tohto regiónu. „Problémom je vysťahovalectvo za prácou a štúdiami, tie rusínske regióny akoby mali vyhynúť. Tomu chceme predísť a toto najmä rezonovalo pri stretnutí s pani prezidentkou. Hoci prezident možno nemá až také široké kompetencie, ale môže svojou váhou otvoriť diskusiu na rôzne problematické témy,“ uviedol prezident Rusínskej obrody na Slovensku Martin Karaš.

Prezidentku v tejto súvislosti potešilo, že počet príslušníkov tejto národnostnej menšiny v poslednom období napriek tomu stúpol. „Je to dobrá správa, hoci to nie je tým, žeby sa rodilo viac detí, ale tým, že sa stále viac ľudí k tejto menšine priznáva,“ dodala prezidentka. Zároveň ocenila, že ide o mimoriadne aktívnu komunitu, ktorá sa venuje vzdelávaniu, má vlastné múzeum, divadlo a ďalšie aktivity. „Je to veľmi konštruktívny prístup k problémom národnostnej menšiny,“ uviedla Čaputová.

Diskutovala o riešeniach rómskej problematiky

Prezidentka sa dnes v Prešove stretla aj s desiatkou mladých stredoškolských a vysokoškolských rómskych študentov. Diskutovala s nimi o možných riešeniach rómskej problematiky na Slovensku. „Zhodli sme sa na tom, že je to predovšetkým vzdelávanie a úplne najdôležitejšie je vzdelávanie v rannom veku, teda ešte predškolské vzdelávanie, prípadne projekty, ktoré sa venujú deťom do troch rokov. Dôležitá je inklúzia, začleňovanie rómskych detí medzi majoritu. Je to vec, ktorá má vplyv nielen na mieru vzdelávania, ale aj vzťahy medzi majoritou a minoritou,“ uviedla po stretnutí Čaputová.

Hlava štátu pripomenula, že Prešovský kraj má jednu z najpočetnejších rómskych komunít. Ako uviedla, chcela sa stretnúť s ľuďmi, ktorí reprezentujú úspešný rómsky príbeh. „Títo mladí ľudia okrem toho, že sú vzdelaní, inteligentní, výborne sa vyjadrujú, sú úspešní aj v iných oblastiach a sú aktívni v rôznych mimoškolských, dobrovoľníckych projektoch týkajúcich sa vzdelávania, zdravotníckej činnosti a podobne. Sú ukážkou toho, že na Slovensku sa rómskej komunite môže dariť. Niekedy je to zložité, pretože sa na svojej ceste stretli aj s diskrimináciou. Nestačí, že sú usilovní. Treba urobiť aj niektoré systémové opatrenia, ktoré pomôžu rómskym deťom začleniť sa, chodiť do škôl,“ povedala Čaputová.

Vzdelávanie rómskych detí

Za dôležité považuje vzdelávanie rómskych detí aj Jozef Novák. Jeden z rómskych študentov, ktorí sa s prezidentkou stretli, sám študuje na Strednej odbornej škole pedagogickej v Levoči a jeho túžbou je stať sa učiteľom slovenského jazyka a geografie. „Nie každý má šancu sa narodiť do rodiny, ktorá ho podporí. Keď sa to však napraví a politika štátu bude podporovať všetkých ľudí, aj keď sami nechcú, na niekoho sa to „nalepí“ určite a bude vzorom pre tých ostatných,“ uviedol Novák, ktorý ocenil najmä prirodzenosť prezidentky.

„Zaujíma sa o nás ako Rómov, čo je určite veľmi dobre. Sama som sa stretla s diskrimináciou. Majorita nie je zvyknutá na to, že aj Róm môže byť šikovný, že mu môže ísť učenie a je v niečom iný. Vnímam, že vždy, ak je človek v niečom iný, vytŕča z radu, na seba upozorňuje a stane sa terčom,“ dodala Svetlana Gažová, ktorá študuje na Vysokej škole sv. Alžbety sociálnu prácu.

Prezidentka v tejto súvislosti odsúdila akúkoľvek diskrimináciu. „Téma diskriminácie či už rómskej menšiny, Židov alebo akákoľvek diskriminácia na základe etnického pôvodu je absolútne nebezpečný jav, ktorý akoby sa prebúdzal nielen na Slovensku, ale v celej Európe,“ upozornila. Prezidentka ukončí dvojdňovú návštevu Prešovského kraja v Zborove v okrese Bardejov, kde sa zúčastní na kladení vencov k Pamätníku československej armády a navštívi Zborovský hrad. „Nechcem byť iba prezidentkou veľkých miest, ale chcem byť aj hlasom tých, ktorých nie je počuť. A to sú veľakrát ľudia, ktorí žijú v malých obciach, na okraji našej krajiny,“ uviedla Čaputová v súvislosti s návštevou Zborova.