Pod Tatrami záplavy, na hrebeňoch sneh: FOTO Výstraha pred mrazom, o pár dní príde Perinbaba

VYSOKÉ TATRY – Tatranské štíty už zdobí prvý sneh. V končiaroch hôr nasnežilo v čase, keď obce pod Tatrami bojovali s povodňami po intenzívnych búrkach. Meteorológovia očakávajú, že budúci týždeň by vo Vysokých Tatrách malo nasnežiť o čosi viac, pričom by tam malo aj mrznúť.

V polovici týždňa (11.9.) vo Vysokých Tatrách napadol prvý sneh. „Snehová pokrývka zatiaľ výrazná nebola, no budúci týždeň by mohlo predbežne napadnúť aj niekoľko centimetrov,“ očakávajú meteorológovia z iMeteo.sk.

Uprostred týždňa sa do hôr vybrala Katarína. Namierila si to na Kriváň. „Snehu síce na ceste hore nebolo, len na vrchu z jednej strany, z ktorej nie je turistický chodník,“ opísala nám svoj výstup Katka, ktorá snehový poprašok na tatranskom štíte odfotila.

Zdroj: FB/Ketrin T.

V rovnaký deň sa na Batizovské pleso pod úpätím Gerlachovského štítu vybrala Martina. Aj ju zasnežené hory prekvapili. „Vo Vysokých Tatrách máme v žľaboch sneh,“ povedala s tým, že na sneh si dávali pozor a zišli bez úrazu.

Zdroj: FB/M. L.

Krásny záber sa podaril zachytiť aj Janovi Pulkrábekovi z Česka. Na jeho aktuálnej snímke vidíte Rysy.

Zdroj: jan Pulkrábek/Bushman Media

O pár dní napadne viac snehu

Sneh do Tatier podľa meteorológov zavítal po tom, čo spoločne s ochladením klesala aj nulová izoterma. V nasledujúcich dňoch očakávajú, že snehu by mohlo byť o čosi viac. „Ochladenie nás čaká už počas soboty a môže so sebou priniesť aj nejaké snehové zrážky, no výraznejšie ochladenie nás čaká budúci týždeň. Maximálne teploty nebudú na našom území stúpať nad hranicu +20 °C a na hrebeňoch Tatier by malo aj mrznúť,“ avizujú odborníci na počasie.

Tí navyše okrem ochladenia varujú aj pred zrážkami, ktoré dorazia budúci týždeň. „A tak sa očakáva, že najvyššie polohy Vysokých Tatier opäť popráši čerstvý poprašok,“ upozornili.

Slová meteorológov potvrdzuje predpovedný model Aladin. Ten ukazuje, že v nedeľu ráno na severe územia môže teplota poklesnúť aj na 2 stupne Celzia.

15.09.2019 06:00 LSEČ Zdroj: SHMÚ

Výstraha pred prízemným mrazom

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu 1. stupňa pred prízemným mrazom. V nižšie uvedených okresoch sa vo výške 5 cm nad povrchom miestami očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu 0 až -3 °C.

Zdroj: SHMÚ

Banskobystrický kraj: Banská Bystrica, Brezno, Detva, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Zvolen, Žiar nad Hronom

Trenčiansky kraj: Ilava, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov

Košický kraj: Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves

Prešovský kraj: Kežmarok, Levoča, Poprad, Stará Ľubovňa

Žilinský kraj: Bytča, Dolný Kubín , Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Čadca, Žilina

Výstraha nadobúda účinnosť od 15.9. od 02:00 do 08:00 h.