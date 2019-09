VIDEO V prípade Jankovskej som konal, ako som mal, reaguje premiér Pellegrini

Ak by mal Pellegrini dostatočné dôkazy na potvrdenie medializovaných informácií o údajnej komunikácii Jankovskej s obvineným Marianom Kočnerom, konal by podľa svojich slov bez ohľadu na výzvy opozície. "Keď som si prečítal dôvody, keď som vás počúval, neviem, či som niekedy videl také slabé zdôvodnenie odvolávania," vyhlásil predseda vlády v pléne v reakcii na predkladateľa návrhu na odvolávanie Igora Matoviča.

Pellegrini tiež uviedol, že veľmi dobre vie, čo je politická zodpovednosť a trestnoprávna zodpovednosť. "Aj na vyvodenie politickej zodpovednosti potrebujete minimálny dôkaz, a na to jeden novinový článok nestačí," doplnil. Premiér povedal, že ak by dostal na stôl papier od relevantného orgánu, ktorý by potvrdil podozrenia, tak by podal návrh na odvolanie Jankovskej.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Kočner ma nezaujíma

"Ak vy mňa navrhujete odvolať len za to, že pani Jankovská neprišla o funkciu práve v ten moment, v ten deň, v tú hodinu, ako ste si vy želali, nech sa páči, odvolávajte ma aj každý deň," skonštatoval Pellegrini. Premiér zdôraznil, že sa s obvineným Kočnerom nikdy nestretol a ani ho ten človek nezaujíma, na rozdiel od Igora Matoviča. Matovič totiž v pléne uviedol, že za stretnutie s Kočnerom sa nikdy neospravedlnil a ani sa neospravedlní, pretože sa nemá za čo ospravedlňovať.

Premiér nechcel bližšie komentovať predchádzajúce Matovičovo vystúpenie, pretože podľa jeho slov Matovič sedí pohodlne v opozičnej poslaneckej lavici a už niekoľko rokov nemá takú zodpovednosť ako on. Predseda vlády sa vo svojom vystúpení obrátil aj na poslancov za SaS. "Očakávam, že zásadne vyzvete predsedu strany, aby opustil politický život, pretože kšeftoval s voľbou generálneho prokurátora v priamom prenose naživo," povedal v súvislosti so stretnutím lídra SaS Richarda Sulíka s Marianom Kočnerom.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Cesta do pekla

"Ak dovolíme, aby sa v tejto krajine konzekvencie vyvodzovali len na základe žiadosti jedného novinára a ultimáta jedného opozičného politika, je to cesta do pekla," uzavrel premiér svoje piatkové vystúpenie v parlamente.

Opozícia kritizovala Pellegriniho za to, že jeho vystúpenie nebolo štátnické, ale obsahovalo osobné útoky. Poslanec Alojz Baránik tiež uviedol, že zaistenie mobilu je už dostatočnou vecou na konanie. Líder hnutia Sme rodina Boris Kollár ocenil to, že Pellegrini je na schôdzi prítomný, vyzdvihol jeho prístup na rozdiel od bývalého premiéra Roberta Fica.