ONLINE Odvolávanie Pellegriniho presunuli: Koalícia a opozícia sa navzájom obviňujú

BRATISLAVA - V parlamente dnes prebieha mimoriadna schôdza, na ktorej budú odvolávať vládu Petra Pellegriniho. Schôdzu iniciovali opoziční poslanci. Dôvodom bolo to, že premiér nedovolal z postu štátnej tajomníčky Moniku Jankovskú. Tá medzitým sama rezignovala, no sudkyňou ostáva. Podľa opozície je však aj naďalej dôvod na vyslovenie nedôvery vláde. Mimoparlamentná opozícia mala tlačovku pred schôdzou, parlamentná opozícia sedí vo vnútri. Andrej Kiska

Druhý pokus o otvorenie mimoriadnej schôdze k odvolávaniu Pellegriniho

Peter Pellegrini sa odvolávanie nebojí

Danko vyzýva opozíciu, aby prišla v pondelok na schôdzu, ktorú zvolala

13:40 Kollár nebol na schôdzi, lebo je v USA, hovorí, že tam robí charitu

Líder hnutia Sme rodina Boris Kollár neprišiel v piatok do parlamentu, lebo je v Spojených štátoch amerických. Robí tam charitu. „To, že bude mimoriadna schôdza, sa rozhodlo len minulý týždeň. Ja som mal dva mesiace plánovanú cestu do Spojených štátov, zakúpené letenky. Nedovolenkujem tu, som tu na natáčaní Modrého z neba. Chceme pomôcť jednej postihnutej dievčine splniť si svoj sen a pomôcť jej navrátiť ju do života špeciálnymi operáciami. Robím charitu,“ povedal Kollár s tým, že cestu už nevedel zmeniť. Všetci ostatní poslanci Sme rodina v piatok v parlamente podľa Kollára boli. Šéf Sme rodina zároveň dodáva, že sa z rokovania riadne ospravedlnil, Dankovu kritiku odmieta. Kollár príde až na riadnu schôdzu 10.9.

12:15 Podľa Sulíka je Pellegrini najslabším premiérom. „Je mužom zmeškaných šancí. Nie je to premiér, ktorého by Slovensko malo mať,“ uviedol na tlačovke.

12:12 Richard Sulík zopakol, že aj keby sa prezentovali všetci opoziční poslanci, nestačilo by to. „V sále boli desiatky poslancov, tá schôdza mohla pokojne vzniknúť.“

12:05 Opozičný poslanec Peter Pčolinský zo Sme rodina tvrdí, že dôvodov na odvolanie vlády je dosť. „Namiesto pomoci ľuďom, pomáhajú svojim oligarchom. To, že dnes koalícia zablokovala schôdzu, je znak toho, že sa boja verejnej diskusie o kauzách tejto vlády,“ vysvetlil.

11:52 Veronika Remišová tvrdí, že vládna koalícia sa bojí. „Poslanci za vládnu koalíciu tam sedeli, ale gombíky nestlačili. Kauza Jankovská sa neskončila jej vynúteným odchodom. Kauza pokračuje. Kým Jankovská je symbolom krivenia spravodlivosti, Peter Pellegrini je symbolom nemohúcnosti. Nevedel vyvodiť zodpovednosť,“ uviedla s tým, že verí, že schôdzu sa budúci týždeň podarí otvoriť. „A budeme hovoriť o zlyhaní vlády za posledné tri roky,“ dodala.

11:47 Poslanec za stranu SaS Martin Klus nerozumie obštrukciám koalície. „Ak mali potrebu takto vyjadriť svoj postoj k predsedovi vlády, tak by bolo lepšie vyjadriť ho v hlasovaní o dôvere a nedôvere. Ak bude koalícia pokračovať v tomto duchu, tak sa schôdzu nepodarí otvoriť ani budúci týždeň,“ dodal Klus.

11:43 Matoviča mrzí, že Beblavý nebol na hlasovaní, aj keď ráno mal skolegami tlačovky. „Dnes si Danko aj Pellegrini urobili z ústavy podložku.“

11:40 Matovič povedal, že z koalície sa prezentovali len traja poslanci. Schôdza by preto nebola otvorená, ani keby na nej bola celá opozícia.

11:36 Pellegrini je podľa Igora Matoviča „priamo zodpovedný za to, že vyrástla obluda Marian Kočner“, lebo 19 rokov budoval svet podľa Smeru. Smer sa podľa neho schôdze bojí.

11:35 Pellegrini ani ministri jeho vlády sa neboja mimoriadnej schôdze, na ktorej ho chce opozícia odvolať. Premiér deklaruje pripravenosť zúčastniť sa na schôdzi.

11:33 Matovič na tlačovke uviedol, že Pellegrini klamal a Ján Budaj na hlasovaní bol.

11:30 Pellegrini sa ku kritike pridal. Danko hovoril o neprítomnosti Borisa Kollára, Pellegrini spomenul Petra Osuského a Jána Budaja.

11:20 Predseda parlamentu Andrej Danko vyzýva opozičných poslancov, ktorí iniciovali mimoriadnu schôdzu na vyslovenie nedôvery premiérovi Petrovi Pellegrinimu, aby sa na tejto schôdzi v pondelok zúčastnili. Koalícia je pripravená doplniť hlasy, aby sa schôdza konala.

10:52 Odvolávanie Pellegriniho sa nekoná. Schôdza je preložená na 9. septembra na 13:00.

10:51 Druhý pokus sa začal. Ak nebude parlament uznášaniaschopní ani teraz, schôdza bude odložená na ďalšiu schôdzu.

10:27 Koalícia blokuje odvolávanie, poslanci sa neprezentovali napriek tomu, že v sále boli.

10:23 Parlament má ešte dva pokusy, pokiaľ nebude ani na tretíkrát uznášania schopný, schôdza sa končí a Pellegrini nebude čeliť odvolávaniu.

10:18 Parlament je neuznášania schopný, schôdza nebola otvorená. Danko ju odložil o 30 minút, kedy bude opäť zisťovať stav poslancov.

10:16 Začína sa mimoriadna schôdza parlamentu, na ktorej budú odvolávať vládu Petra Pellegriniho.

10:02 Mimoriadna schôdza sa začne o 10:15.

10:00 Poslanci zložili svoje sľuby.

9:43 Viliam Jasaň sa vzdal práva nastúpiť ako náhradník za poslanca. Na mieste poslanca sa mal predstaviť miesto Miroslava Číža.

9:39 V pléne sa predstaví pätica nových poslancov: Marek Mitterpák (Smer), Jakub Nedoba (SaS), Marián Viskupič (SaS), Marián Chmelár (ĽS NS), Milan Špánik (ĽS NS).

9:30 Začína sa prvé rokovanie po lete. Prvým bodom je sľub nových poslancov. Národná rada je schopná sa uznášať, Andrej Danko zahájil schôdzu.

8:57 Smer nás všetkých oklamal

Dodal Kiska s tým, že Pellegrini je jedným zo strojcov klamstva. „Tvári sa ako premiérm, ale v skutočnosti nám vládne niekto iný.“

8:55 „Keď som pred rokom a pol menoval ako prezident túto vládu, povedal som, že očakávam zmenu štýlu vládnutia. Tušil som, že sa to nenaplní, ale realitá je ešte horšia,“ povedal Kiska s tým, že táto vláda stratila dôveru. Čo je podľa neho ešte viac znepokojujúce, je postoj premiéra Petra Pellegriniho.

„Pán Pellegrini by možno mal svoj názor, ale ten sa mení ako chameleón podľa nálady šéfa na Súmračnej a ďalších. Predseda vlády je bábkou v rukách predsedu strany Smer,“ uviedol Kiska.

8:52 „Zmena je blízko a je ju cítiť,“ uviedol Hlina. „Včerajšie extempóre pána premiéra ukázalo, kto je a čo je,“ povedal s tým, že sa tohto zápasu desí.

8:51 Beblavý uviedol, že aj keby vláda padla, predčasné voľby by boli možno o mesiac skôr a to podľa neho nie je dôležité. „Vo vzťahu k vláde je škoda každého slova,“ uviedol s tým, že skutočný zápas ich čaká pred voľbami.

8:50 Ešte pred mimoriadnou schôdzou mali tlačovku predstavitelia koalície PS/SPOLU, strany Za ľudí a KDH. „Táto vláda musí byť odvolaná, ale samozrejme, že sa podržia,“ povedal na úvod Michal Truban. „Netreba len kritizovať, ale ukázať, ako sa to dá robiť lepšie.“

O 9:00 najprv zložia sľub noví poslanci, ktorí do NR SR nastúpia po europoslancoch. Po zložení sľubu bude nasledovať mimoriadna schôdza. Dôvodom mimoriadnej schôdze je podľa lídra OĽaNO Igora Matoviča zbabelosť, akou sa Pellegrini postavil k odvolaniu štátnej tajomníčky Moniky Jankovskej. Aj po jej odstúpení podľa neho naďalej pretrvávajú dôvody na vyslovenie nedôvery vláde. Prezidentka Zuzana Čaputová uviedla, že v prípade pádu vlády by zvažovala možnosť vymenovania úradnickej vlády.

Podľa Pellegriniho by mali odísť aj Matovič a Sulík

Premiér Peter Pellegrini verí, že situácia sa po odchode Moniky Jankovskej z funkcie štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti upokojí. Takisto si myslí, že teraz by mali nasledovať odchody ďalších verejne činných osôb, ktoré sa s Marianom Kočnerom stretávali. Premiér uviedol lídra OĽaNO Igora Matoviča a predsedu SaS Richarda Sulíka.

„Pevne verím, že títo dvaja páni budú nasledovať kroky štátnej tajomníčky. Odteraz všetky ďalšie skutočnosti musia preverovať už len orgány činné v trestnom konaní,“ povedal Pellegrini vo videu, ktoré zverejnil na Facebooku po odstúpení Jankovskej. Tvrdí, že od začiatku prípadu bol jeho postoj jasný - že rozsudky vynášajú súdy, nie ulica a médiá. Dodnes nedisponuje konkrétnymi dôkazmi, vďaka ktorým by mohol vyvodiť politickú zodpovednosť. Ak by nimi disponoval, urobí tak bezodkladne.