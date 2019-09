Matovič si po hlasovaní podal Remišovú: Lekcia z matematiky o štyroch chýbajúcich poslancoch

"Dnes to mal Pellegrini veľmi tesné. Ešte štyria rozumní poslanci a premiér by už dnes nebol premiérom. Tak najbližšie vo februári sa to už musí podariť. Držme palce lepšiemu Slovensku!" napísala v statuse Remišová, ktorá sa angažuje v novovznikajúcej strane Andreja Kisku Za ľudí. Problém však je, že na schválenie zákona je potrebných 76 poslancov, čo teda matematicky nevychádza, keďže návrh podporilo len 62 poslancov.

Status okamžite skritizoval líder hnutia OĽaNO a jej bývalý kolega z klubu Igor Matovič. "Veronika Remišová sa nechala počuť, že chýbali len 4 hlasy a Pellegriniho vláda by dnes padla. Verejne opäť zaklamala a mrzí ma to," popísal atmosféru Matovič.

Zdroj: Facebook/Igor Matovič

Matovič hovorí o klamaní ľuďom

V odpovedajúcom statuse ďalej uvádza už spomínané fakty, ktoré sú potrebné na schválenie uznesenia. Matovič však v kritike neprestal a obvinil ju z klamstva. "Veronika, neviem, či Ťa zaslepuje nejaká nenávisť, ale hrubo klamať ľuďom v takto vážnej veci sa naozaj nemá. Treba si skôr čestne vstúpiť do svedomia a ospravedlniť sa ľuďom za to, že nikto z "novej" opozície nevystúpil v rozprave ani na jednu jedinú minútu," myslí si Matovič, ktorý ju ešte v závere vyzval na to, aby sa ospravedlnila.

Remišová neskôr status skutočne upravila zo "štyria rozumní" na "pár rozumných poslancov".

Chronológia úpravy statusu Veroniky Remišovej Zdroj: Facebook/Veronika Remišová

Remišová si pomýlila štvorku so štrnástkou

"Nepomýlila som si počty. V statuse, ktorý som na sociálnej sieti uviedla, mi pred štvorkou chýbala jednotka," uviedla Remišová situáciu na pravú mieru. Dodala, že mala na mysli štrnástich poslancov, no v upravenom statuse hovorí nakoniec o "pár" poslancoch. Za zmienku však stojí, že Remišová v statuse neuvádzala štyroch poslancov číslom, ale slovom. Na Matovičov status však odmietla reagovať.

"Momentálne riešime program pre zdravotníctvo a momentálne na nejaké prestrelky s Igorom Matovičom nie je čas," uzavrela Remišová. "Faktom je, že na hlasovaní neboli ani poslanci z klubu SaS, ani poslanci z klubu OĽaNO, ani niektorí nezaradení poslanci z klubu ĽSNS a ja si myslím, že ak sa niekto podpíše pod schôdzu, tak má prísť aj hlasovať," dodala pre Topky nezaradená poslankyňa.