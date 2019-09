Skutočnú zmenu prinesú až parlamentné voľby, tvrdia Za ľudí, KDH, aj PS/Spolu

BRATISLAVA - Mimoparlamentné strany Spolu - občianska demokracia, Progresívne Slovensko, Kresťanskodemokratické hnutie a Za ľudí podporujú odvolanie premiéra Petra Pellegriniho. Zároveň tvrdia, že skutočnú zmenu prinesú až najbližšie parlamentné voľby. Povedali to na dnešnej tlačovej besede lídri štvorice strán Miroslav Beblavý (Spolu), Michal Truban (PS), Alojz Hlina (KDH) a Andrej Kiska (Za ľudí).

Truban je presvedčený, aj na základe posledných prieskumov volebných preferencií, že prichádza bod zlomu. „Demokratické a nepopulistické strany by dokázali zostaviť vládu. To je pre nás záväzok a nemôžeme urobiť žiadnu chybu. Táto vláda musí byť vymenená. Pri odvolaní sa podržia, neboja sa odvolávania. Boja sa volieb," povedal Truban s tým, že vo štvrtok to potvrdil aj predseda Smeru Robert Fico, ktorý sa zastal bývalého poslanca NR SR za ĽSNS Milana Mazureka za jeho výroky o Rómoch. „Nebudú sa báť spolupracovať aj s fašistami. Som rád, že tu stojíme štyri strany, budeme spolu hľadať dobré riešenia pre Slovensko. Chceme ukazovať alternatívu a že zmena k lepšiemu je možná," vyhlásil Truban.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Beblavý rovnako poukázal na to, že ťažisko na zlepšenie situácie sa presunulo na najbližšie voľby. „Podstatné je, aby sme vo voľbách dosiahli zmenu, ktorá po 25 rokoch prinesie skutočný prelomový bod zlomu, kde bude platiť spravodlivosť. Na tom tvrdo pracujeme," uviedol s tým, že rovnako pracujú aj na programe, ktorý predstavia asi o týždeň. Beblavý tvrdí, že vo vzťahu k súčasnej vláde je už škoda každého slova. Podľa neho už nevládnu, ale prinášajú škody.

Podľa Hlinu ľudia cítia, že treba pomôcť. „Zmena je blízko. Rozhodujúci zápas pre zmenu sa udeje na kresťanskodemokratickom poli. Kríž sa bude vyvažovať zlatom. Už bolo raz zneužité kresťanstvo. Voliči zmenu chcú. Kresťanskí demokrati chcú zmenu," povedal Hlina.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Bývalý prezident Kiska pripomenul, že keď pred rokom a pol menoval túto vládu, povedal, že očakáva zásadnú zmenu štýlu vládnutia. „Tušil som, že sa to asi nenaplní, ale realita je ešte horšia. Nič sa neudialo. Ľudia čakajú na časenku ráno o štvrtej k lekárovi, naša reforma školstva sa ani neudeje a naše deti učíme po starom. Táto vláda stratila dôveru ľudí. Čo je znepokojujúce, je postoj premiéra. Pán Pellegrini by možno aj mal rád svoj názor, ale je ako chameleón, ktorého nálada sa mení podľa Roberta Fica či koaličných partnerov," povedal Kiska. Predseda vlády je podľa Kisku bábkou v rukách predsedu strany Smer-SD Roberta Fica. Strana Za ľudí dnes podporuje odvolanie tejto vlády. „Ďakujem SaS a OĽaNO, že vyzbierali podpisy pod túto schôdzu," uzavrel Kiska s tým, že sú tu strany pripravené prevziať zodpovednosť za túto krajinu.

Zdroj: Topky/Maarty

Premiér Peter Pellegrini dnes bude čeliť odvolávaniu. Mimoriadnu, 48. schôdzu parlamentu, zvolal šéf NR SR Andrej Danko na podnet opozície. Podľa lídra hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Igora Matoviča je dôvodom mimoriadnej schôdze zbabelosť, akou sa Pellegrini postavil k odvolaniu štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Moniky Jankovskej.