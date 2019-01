Kiskov posledný novoročný prejav: VIDEO Máme za sebou prelomový rok, vražda zmenila Slovensko

Andrej Kiska

Zdroj: Facebook/Andrej Kiska

BRATISLAVA - Rok 2018 sa do histórie zapísal ako ďalší prelomový "osmičkový" rok. Vo svojom novoročnom prejave to vyhlásil prezident SR Andrej Kiska. Slovenská spoločnosť podľa neho v tejto "ťažkej skúške" obstála a do nového roka vstupuje ako silnejšia a odolnejšia. Prezident však zároveň pripomenul, že demokracia nepozná konečné víťazstvá ani konečné prehry.