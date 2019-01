Kuciaka mohli sledovať viacerí: Zamestnanec SBS tvrdí, že výnimkou neboli ani politici

V rozhovore pre Hospodárske noviny opísal zamestnanec SBS spôsoby sledovania, ale aj to, koľko stojí zber materiálu na zákazku. Sám by novinára kvôli jeho práci nesledoval. Uviedol, že štyria odsúdení to robili zrejme z vlastnej vôle, pretože dnes sa dá za peniaze kúpiť čokoľvek.

Sledovanie novinára kvôli jeho práci je neetické

V spoločnosti v súčasnosti najviac rezonuje dvojnásobná vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. V prípade sú momentálne obvinení a väzobne stíhaní štyria ľudia. Jeden z nich, ktorý je označovaný ako údajný strelec, bývalý policajt Tomáš Szabó, sa mal podieľať s ďalším obvineným aj na sledovaní Kuciaka. Súkromný detektív by však osobne takúto zákazku neprijal. „Ak by to súviselo s výkonom jeho novinárskej práce, tak v tom prípade určite nie.“

Tomáš Szabó, údajný strelec obvinený v prípade vraždy Kuciaka a Kušnírovej Zdroj: SITA/Jakub Julény

Podľa neho sme prežili 90. roky, kedy to bolo bežné, a dnes sme oveľa ďalej. „V tomto zmysle ide skôr o takú morálnu zábranu. Sledovať novinára v súvislosti s jeho prácou je dosť neetické,“ povedal. Potvrdil, že v teoretickej rovine by sa v takomto prípade použila metóda fyzického sledovania, na ktorej by pracovalo viacero ľudí, využili by fotodokumentáciu i kamery. „Celé by to stálo na fyzickom výkone a trvalo by to zrejme niekoľko dní až týždňov,“ opísal.

Odsledovať niekoho bez toho, aby o tom vedel, nie je problém

Zamestnanec SBS si myslí, že Kuciak sa zrejme sám ako novinár nebál o svoj život. Napriek tomu, že tam boli rôzne indície v podobe vyhrážok zo strany podnikateľa Mariana Kočnera. „Možno už to mohlo byť určitým varovaním, aby si všímal svoje okolie, no nemyslím si, že bol veľký problém ho odsledovať,“ povedal.

Zdroj: FB/Martina Kušnírová

Dnes už podľa neho novinári nepociťujú taký veľký tlak zo strany mocných, ako to bolo v spomínaných 90. rokoch, takže aj opatrnosť bola v týchto prípadoch oveľa nižšia. „Viete, odsledovať človeka, tak aby o tom nevedel, ak máte dostatok vybavenia a ľudí, nie je problematické.“ Zamestnanec SBS by mal osobne problém sledovať novinárov či niekoho, koho pozná. Rovnako nevzal prípady spoločensky známych ľudí, ktorí sa často vyskytujú v televízii. Potvrdil, že sa sledovali aj politici.

Bývalý SIS-kári i príslušníci ŠtB sú bežnou praxou

V spojitosti s prípadom Kuciaka vyšli na povrch aj informácie, že na sledovaní Kuciaka i ostatných novinárov sa mali podieľať bývalý SIS-kár Peter Tóth či bývalý príslušník ŠtB Milan Kriak. Pri detektívnych službách sa podľa zamestnanca SBS často využívajú služby práve takýchto ľudí. „Je to bežná prax, ale je to aj logické, že sa títo ľudia využívajú. Keď tam majú odpracované nejaké roky, tak prešli výcvikom. Majú prehľad, vedia, ako sa to robí, vedia, čo majú robiť, je to logická voľba,“ hovorí súkromný detektív.

Kuciaka sledovali z vlastnej vôle

Podľa neho však štyria obvinení v prípade vraždy novinára a jeho priateľky robili všetko z vlastnej vôle. „Je to viac-menej otázka peňazí, dnes sa dá kúpiť všetko. Takže zrejme to robili z vlastnej vôle. Keď je dopyt, tak ponuka sa určite nájde,“ uviedol. Dodal, že mali skúsenosti aj s firmou Bonul, s ktorou nebol problém a postupovali veľmi kvalitne. Majiteľom Bonulu je Miroslav Bödör, ktorý má rodinné väzby na bývalého šéfa polície Tibora Gašpara. Ten po vražde nakoniec odstúpil. Kuciak sa v minulosti venoval vo svojich článkoch aj bödörovcom, ich vzťahom a biznisu.

Zdroj: TASR/Dušan Hein, SITA/Jakub Julény, Topky ​

Podľa zamestnanca SBS, ktorý chcel ostať v anonymite, je práca súkromného detektíva rovnaká, ako v minulom storočí. Ľudia chcú stále zistiť informácie, či už o svojich blízkych, deťoch, partneroch či biznis partneroch. Aby dokázali zmonitorovať kompletné návyky nejakej osoby, sú potrebné týždne.

Zistiť kompletné návyky človeka trvá týždne

„To, čo robí človek denne, zistíme v priebehu týždňa. Napríklad, že ráno vstane a ide do roboty, potom tam môže ísť o detaily, ako kedy z roboty odbieha. Zisťuje sa tiež, čo ho ktorý deň čaká, aké má pravidelné výjazdy a aký je jeho pohyb,“ opisuje metódy sledovania detektív. Uviedol, že sledovanie stojí zhruba od 20 do 50 eur za hodinu sledovania za jedného človeka. „Plus autá, čiže sa platia nejaké kilometre. Neviem to presne, okolo 50 centov za kilometer, a potom podľa množstva ľudí.“

Pri sledovaní existuje však aj legálna hranica, ktorá sa nesmie a ani by sa nemala prekračovať. „Sú tam veci, ktoré zákon jasne zakazuje, je tam napríklad bankové tajomstvo. Čiže dostať sa k človeku, k jeho účtom, by malo byť tabu, takisto nejaké odpočúvania,“ uvádza súkromné očko. Sledovacie prístroje sa zohnať dajú, je to otázka peňazí.