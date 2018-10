Erik Tomáš o bývaní Roberta Fica v komplexe Bonaparte: Už by si to mal vyriešiť

Podľa Erika Tomáša by sa mal líder strany Smer-SD z bytu v známom komlexe odsťahovať. "Ja sám si myslím, že by si to mal už vyriešiť, aby už nepokračovali takéto útoky. Robert Fico si to, pokiaľ viem, už rieši," povedal Tomáš s tým, že Fico si musí dávať pozor, kde sa presťahuje.

"Viackrát potvrdil, že sa ide presťahovať. Ja dokonca o tom viem niečo viac. V dvoch prípadoch, už skoro bol presťahovaný. Ale keďže ide o Roberta Fica a predtým aj premiéra, tak vždy si musíte dávať pozor, kam sa presťahuje ten Robert Fico. Pretože každý byt alebo dom má nejaký svoj životopis," rozhovoril sa Tomáš.

Komplex Bonaparte sa neslávne preslávil práve najmä v spojitosti s bývalým premiérom Robertom Ficom. Ladislav Bašternák vlastní v Bonaparte niekoľko bytov, v jednom z nich býva práve expremiér Fico. Bašternák je podozrivý z rozsiahlych daňových podvodov. Po prevalení sa tejto informácie ľudia pred komplexom protestovali niekoľko týždňov, no Fico sa napriek tomu z bytu neodsťahoval.

Robert Fico sa neodsťahoval ani po tom, ako pred komplexom Bonaparte protestovali davy ľudí. Zdroj: SITA

Polícia 16. októbra v komplexe vykonala jednu z domových prehliadok v súvislosti s osobou Mariana Kočnera. Podnikateľ v súčasnosti čelí obvineniam v štyroch prípadoch, nachádza sa vo výkone väzby v Leopoldove. V komplexe mal spoločnú stenu s Robertom Ficom.

S Matovičom o Kočnerovi

Tomáš sa spolu s poslancom Národnej rady SR Igorom Matovičom v diskusnej relácii vyjadrovali aj k spomínanému Mariánovi Kočnerovi. Tomáš uviedol, že ho nepozná a nestretol sa s ním.

Líder hnutia OĽaNO potvrdil, že sa pred rokmi s ním stretol vo Five Star Residence. Podľa neho to bolo len jedenkrát a bavili sa spolu asi dve hodiny. Potvrdil, že rozhovor sa uskutočnil v roku 2011. Zároveň verí, že sa pri raziách objavia nahrávky s politikmi a nemá nič proti tomu, aby bol zverejnený aj ich rozhovor.

Podľa Tomáša je Kočner "postavička, ktorá irituje celé Slovensko, vrátane neho." Podľa Matoviča je to "dieťa Smeru-SD". Líder OĽaNO tvrdí, "že Robert Fico ho na vlastných prsiach nadájal." "Vy ste ho chránili pri každom jednom podvode", doplnil. Podľa Tomáša však nejde o pravdu, ide len o "Matovičove taľafatky".