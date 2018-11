Reakcie na odsúdenie Bašternáka: Fico by sa mal okamžite vysťahovať z Bonaparte

Opozícia rozhodnutie súdu uvítala. „Je to pre nás zadosťučinenie a zároveň povzbudenie, že vyvíjať sústavný tlak na orgány činné v trestnom konaní, burcovať verejnú mienku za spravodlivosť má význam a nikdy sa netreba v tomto zápase vzdať. Je to zároveň povzbudenie pre všetkých čestných prokurátorov a policajtov, že ich snaha má význam,“ uviedla vo svojom stanovisku strana SaS.

Fico by sa mal vysťahovať z Bonaparte

Hnutie OĽaNO víta rozhodnutie súdu v prípade podnikateľa Bašternáka. Opoziční poslanci zároveň opakovane vyzývajú expremiéra a v súčasnosti poslanca Roberta Fica, aby sa vysťahoval z bytového komplexu Bonaparte. V ňom si prenajíma bytový priestor práve od zatiaľ neprávoplatne odsúdeného podnikateľa. Fico podľa opozičných poslancov opakovane argumentoval tým, že v prípade dokázania viny Bašternákovi opustí tento priestor a nájde si nové bývanie.

Ako uviedol predseda hnutia OĽANO Igor Matovič, viacnásobný premiér Robert Fico dlhé roky chránil svojho osobného priateľa Ladislava Bašternáka. „Na jednej strane od neho bral výhody, lebo cena, za ktorú v byte v Bonaparte býva, je približne o 4800 eur nižšia, než je trhová mesačná cena nájmu v porovnateľne veľkých priestoroch. Inak povedané, Robert Fico ročne berie úplatok 50-tisíc eur od Ladislava Bašternáka, dnes už odsúdeného daňového podvodníka,“ vyjadril sa Matovič s tým, že počas šiestich rokov, ktoré býva Fico v Bašternákovom byte, predstavuje takýto úplatok vo forme zníženého nájmu až 300-tisíc eur.

Matovič sa domnieva, že Bašternák si uvedomoval, že ochranu vtedajšieho premiéra Fica potrebuje, preto mu takúto výhodu dlhé roky poskytuje. „Prekazili to však ľudia, ktorí sa voči tomu vzbúrili. Keď Fico videl, že takýto tlak neunesie, verejne sľúbil, že akonáhle bude vznesené voči Bašternákovi obvinenie, pochopí, že tam nemôže ostať. Ubehlo 19 mesiacov, odkedy bol Bašternák obvinený. Už vtedy mal Fico zadosťučiniť svojim slovám,“ povedal Matovič.

Symbolický protest

Hnutie potvrdilo, že v prípade, ak sa Fico nevysťahuje, mu pôjdu tento problém pripomenúť na zhromaždení pred bytový komplex Bonoparte už 17. novembra. „Vyzývame Roberta Fica, aby sa presťahoval a nerobil ďalej Slovensku hanbu v zahraničí. Tiež premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD), aby si urobil poriadok,“ uviedla poslankyňa Národnej rady SR Veronika Remišová (OĽaNO). Líder hnutia Igor Matovič (OĽaNO) dokonca ponúkol bývalému premiérovi Ficovi, že mu nové bývanie preplatí.

„Robert Fico, nebuďte zbabelec a buď povedzte, že ten byt je Váš a vyplatili ste ho keš, alebo sa odtiaľ odsťahujte a nerobte hanbu poctivým platiteľom daní na Slovensku. Bývať v byte dnes už odsúdeného daňového podvodníka nie je totiž nič iné, ako hanba a pľuvanec do tváre každého platiteľa daní,“ uzavrel Matovič a vyzval prokuratúru, aby podala odvolanie voči dnešnému rozsudku. „O tri roky môže byť podvodník Bašternák na slobode a potom si môže užívať milióny eur, ktoré si vypýtal ako nadmerné odpočty DPH. Bašternákovi patrí ťažká basa, aby si všetci ľudia, ktorí takýmto spôsobom podvádzajú štát uvedomili, že im to nemôže prejsť len tak.“

„Pán Fico už nebude ako poslanec potrebovať prijímať zahraničné návštevy u seba doma. Stačí mu pokojne dvojizbový byt alebo garsónka v Petržalke. Opakujem svoju ponuku: pokiaľ si Fico finančné netrúfa, ja mu nájomné zaplatím, pretože je to lepšie, ako medzinárodná hanba, že bývalý premiér býva u usvedčeného daňového podvodníka,“ doplnil Matovič.

Obyčajní ľudia žiadajú aj prokuratúru, aby preskúmala dnešný rozsudok, pretože sa im päť rokov vo väzení s najľahším stupňom stráženia nezdá ako dostatočný trest. „Toto má byť exemplárny trest, my nehovoríme, koľko má kto dostať za mrežami, ale zdá sa nám, že päť rokov za takéto podvody na daniach je výsmech všetkým ľudom do tváre. Chceme, aby prokuratúra a zodpovedné inštitúcie preskúmali dnešný rozsudok a aby bolo spravodlivosti učinené za dosť,“ povedala Remišová.

Kaliňák ho chcel zachrániť

Bašternákovo priznanie podľa strany usvedčuje vtedajšie vedenie finančnej správy, že konalo v prospech jeho záujmov a v rozpore s verejným záujmom. „Usvedčuje bývalého ministra vnútra Kaliňáka, že vynaložil extrémne veľké úsilie, aby tohto daňového podvodníka zachránil pred spravodlivosťou,“ napísala strana.

„Nie je to však len on, kto by mal odísť navždy z politiky. Je to v prvom rade Robert Fico, ktorý sa usalašil v Bašternákovom luxusnom byte, akoby bol jeho. Bašternákovo priznanie je ďalšou obrovskou dierou do dôveryhodnosti Smeru-SD. Čudujeme sa Mostu-Híd, čo ešte v tejto vládnej zostave robí,“ dodala strana.

Rajtár podal trestné oznámenie v súvislosti s Bonaparte

Poslanec Národnej rady SR za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Jozef Rajtár dnes podal trestné oznámenie na Generálnej prokuratúre SR na skutky, ktoré sa stali v súvislosti s bytovým komplexom Bonaparte. „Je to doplnenie oznámenia, ktoré som podával v júni tohto roka a spolu s trestným oznámením z júna 2016 to bude znamenať, že celý komplex Bonaparte od stavby až po finálny predaj bytov a všetky podvody na DPH budú kompletne zmapované a polícia a prokuratúra budú môcť s touto schémou pracovať a skutky naozaj komplexne vyšetriť,“ povedal Rajtár pred podateľňou Generálnej prokuratúry SR.

Ako uviedol, celý prípad sa začal už v 1998, keď pôvodný vlastník pozemkov pod Bonaparte Stanislav Plutko začal s podnikateľom Ladislavom B. a ďalším spoločníkom stavať komplex. „Stavba sa neobišla bez vratiek DPH, bola tam vratka 3,6 milióna, čo sa už vyšetruje, skúmajú sa múry stavby, materiály a to, či zodpovedajú nákladom. Toto dopĺňa júlové trestné oznámenie a je tu ukázané, ako všetky byty boli podivne prevádzané cez spriaznené firmy,“ podotkol. Podľa poslanca Rajtára sa v prípade Bonaparte opakujú tri mená, a to Ladislav Bašternák, Stanislav Plutko a Marián Kočner.

Saková rešpektuje rozhodnutie súdu

„Rešpektujem rozhodnutie súdu, ktorý v stredu odsúdil Ladislava B. na nepodmienečný päťročný trest odňatia slobody v prípade neodvedenia dane a poistného. Napriek tomu, že rozsudok ešte nie je právoplatný a platí prezumpcia neviny, chcem poďakovať policajtom a prokurátorom, ktorí na tomto prípade pracovali a pracujú. Ide o ďalší široko medializovaný prípad, ktorý polícia vyšetrila, prokurátor podal obžalobu a súd rozhodol, hoci zatiaľ neprávoplatne,“ uviedla na sociálnej sieti.

Ladislav Bašternák sa dnes na súde priznal, že štát okradol na daniach približne o dva milióny eur. Podľa hnutia OĽANO je to len Bašternákova snaha, aby si zabezpečiť najnižší možný trest. „OĽANO vyzýva poslanca Roberta Fica, aby sa konečne vysťahoval z bytu daňového podvodníka a nerobil Slovensku hanbu na medzinárodnej úrovni. Teraz už nie je naozaj na čo čakať,“ uviedla strana, ktorá bude mať o pol druhej brífing.

„Rozbeh dobrý. A teraz treba pokračovať s ďalšími, navrhujem Roberta Kaliňáka a Roberta Fica,“ napísal na sociálnej sieti Ľubomír Galko. „Jozef Rajtár, toto je Tvoja zásluha a patrí Ti môj obrovský rešpekt. O to viac, že viem, koľko Ťa to celé stálo síl, času, úsilia a boja. Verím, že ľudia ako Ty majú v politike svoje významné miesto. Pretože len tak bude Slovensko lepším a spravodlivejším miestom pre život,“ uviedla Jana Kiššová.

Bašternáka odsúdili

Podnikateľ Ladislav Bašternák je vinný zo spáchania zločinu neodvedenia dane a poistného, za čo dostal nepodmienečný päťročný trest odňatia slobody s minimálnym stupňom stráženia. Previnil sa uplatnením neoprávnenej vratky DPH voči svojej spoločnosti BL 202 vo výške takmer dva milióny eur. Rozsudok si vypočul v stredu na Okresnom súde Bratislava II po tom, ako svoju vinu priznal a skutok oľutoval. Bašternák zároveň dostal zákaz päť rokov podnikať. Jeho obhajca sa voči rozsudku odvolal.

Sadzba za zločin neodvedenia dane a poistného je sedem až 12 rokov. Súd však v prípade Bašternáka zohľadnil poľahčujúce okolnosti, ako čistý register trestov, priznanie sa ku skutku, jeho oľutovanie a uhradenie škody. Prokurátor ešte pri prednesení obžaloby povedal, že cieľom prevodov 12 bytov bolo len vylákanie daňovej výhody. Výsledkom bol vykázaný nadmerný odpočet DPH vo výške takmer dva milióny eur. Okrem nepodmienečného trestu žiadal aj prepadnutie jeho majetku.