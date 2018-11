MIMORIADNA SPRÁVA Bašternáka odsúdili na 5 rokov väzenia!

Bašternák, ktorý je obžalovaný v súvislosti s prevodmi bytov v komplexe Five Star Residence, dnes uznal, že je vinný. Prokurátor navrhol trest odňatia slobody na dolnej hranici sadzby a výkon trestu v najnižšom stupni stráženia. Zároveň navrhol uložiť trest prepadnutia majetku.

Súd tesne po 10:43 uznal Bašternáka vinným a odsúdil ho na trest odňatia slobody na 5 rokov s minimálnym stupňom stráženia. Taktiež nemôže podnikať po dobu piatich rokov. Majetok mu však neprepadne. Rozhodnutie je neprávoplatné, obhajca sa proti nemu odvolal.

Ako uviedol Bašternákov obhajca Peter Filip, podľa paragrafu sa dá ísť s trestom nižšie - až na dva roky. Po rozsudku Bašternák s Filipom nastúpili do pripraveného auta a odišli. Vo veci teraz bude rozhodovať Krajský súd v Bratislave.

Rozsudok ešte dnes

Bašternákov obhajca s navrhnutým trestom nesúhlasíl. „Vypočul som si záverečnú reč prokurátora. Nestotožňujem sa s návrhom trestu odňatia slobody a s návrhom trestu prepadnutia majetku,” povedal obhajca. „Navrhujem môjho klienta oslobodiť spod obžaloby, pretože trestnosť činu zanikla,” dodal.

„Priznám sa, že prokurátorov návrh je pre mňa prekvapujúci. Zastupoval som v podobných záležitostiach mnoho ľudí, ale len v prípade Ladislava Bašternáka som si vypočul návrh na trest prepadnutia majetku,” uviedol Filip.

„Cieľom prevodov bytov bolo len vylákanie daňovej výhody. Výsledkom bol vykázaný nadmerný odpočet DPH vo výške takmer dva milióny eur," povedal pri prednesení obžaloby prokurátor.

Za poškodený Daňový úrad v Trenčíne vystúpila Daniela Samáková, ktorá upozornila, že výška škody jej úradu je vyššia, ako bola zaplatená suma v rámci uplatnenia účinnej ľútosti. „Uplatňujeme si náhradu škody 242.666 eur," ozrejmila.

Dvojmiliónové vratky

Bašternákova firma BL 202 kúpila v minulosti sedem bytov od firmy Rent and Wash za 12 miliónov eur. Podnikateľ si od štátu následne vypýtal zhruba 2 milióny eur, daňová kontrola však ukázala, že šlo o neoprávnené vratky DPH.

Hoci Bašternák neskôr uvedenú sumu vrátil v rámci tzv. účinnej ľútosti, pred súdom ho to nezachránilo. Bašternákova firma BL 202 dnes dlhuje štátu na daniach takmer 10 miliónov eur.

Prepojenie Bašternáka a Kaliňáka

V súvislosti s Bašternákom chcela opozícia v roku 2016 dvakrát vysloviť nedôveru vtedajšiemu ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi. Ten priznal, že v októbri 2013 kúpil od Bašternáka 16-percentný podiel v spoločnosti B.A. Haus.

Na kúpu podielu v spoločnosti si Kaliňák zobral úver od Tatra banky vo výške 500-tisíc eur. Za 16-percentný podiel B.A. Haus zaplatil 430-tisíc eur. Firma B.A. Haus vlastní dva byty v objekte, kde Kaliňák býva, a kúpou mohol minister podľa vlastných slov získať kontrolu nad bytmi v susedstve.

Podľa opozície sa obchod uskutočnil v čase, keď Bašternáka vyšetrovala finančná správa. Podľa predsedu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Igora Matoviča odkúpenie podielov vo firme za nízku cenu bolo možné považovať za úplatok za zastavenie vyšetrovania.

Ako uviedlo vo svojom vyhlásení hnutie OĽaNO, je to iba Bašternákova snaha, aby si zabezpečil najnižší možný trest. „OĽANO vyzýva poslanca Roberta Fica, aby sa konečne vysťahoval z bytu daňového podvodníka a nerobil Slovensku hanbu na medzinárodnej úrovni. Teraz už nie je naozaj na čo čakať," uviedol hovorca hnutia Matúš Bystriansky. OĽaNO bude mať o 13:30 tlačovku.

„Rozbeh dobrý. A teraz treba pokračovať s ďalšími, navrhujem Roberta Kaliňáka a Roberta Fica," napísal Ľubomír Galko, podpredseda SaS.

Stanovisko SaS

„Je to pre nás zadosťučinenie a zároveň povzbudenie, že vyvíjať sústavný tlak na orgány činné v trestnom konaní, burcovať verejnú mienku za spravodlivosť má význam a nikdy sa netreba v tomto zápase vzdať. Je to zároveň povzbudenie pre všetkých čestných prokurátorov a policajtov, že ich snaha má význam.

Bašternákovo priznanie usvedčuje vtedajšie vedenie finančnej správy, že konalo v prospech jeho záujmov a v rozpore s verejným záujmom. Usvedčuje bývalého ministra vnútra Kaliňáka, že vynaložil extrémne veľké úsilie, aby tohto daňového podvodníka zachránil pred spravodlivosťou.

Nie je to však len on, kto by mal odísť navždy z politiky. Je to v prvom rade Robert Fico, ktorý sa usalašil v Bašternákovom luxusnom byte, akoby bol jeho. Bašternákovo priznanie je ďalšou obrovskou dierou do dôveryhodnosti Smeru-SD. Čudujeme sa Mostu-Híd, čo ešte v tejto vládnej zostave robí.“