Do ich rodín vstúpila radosť a dvojnásobná porcia lásky: Títo prominenti sa v roku 2025 stali rodičmi!

BRATISLAVA - Viaceré známe tváre v roku 2025 privítali doma bábätko! Ich rok sa niesol v znamení detského plaču, radosti a nových začiatkov.
Zuzana Haasová
Keď herečka Zuzana Haasová (44) v septembri 2022 porodila dcérku Marínu, išlo o utajené tehotenstvo. Rovnaký scenár sa zopakoval aj tento rok. Dcéra Johannka sa narodila 28. januára cisárskym rezom, a predčasne.
Dominika Kavaschová
Dominika Kavaschová (36) je už dvojnásobnou mamou. Kým pri dcére sa partneri vo výbere mena absolútne zhodli, s chlapčenským menom to bolo zložitejšie a v hre bolo niekoľko návrhov. „Budeme sa musieť dohodnúť my dvaja, ale ja viem, že sa určite dohodneme.“ A aj sa dohodli - synovi dali meno Wiliam.
Lela Vémola
Lela Vémola (35) a Karlos Vémola (39) sa stali trojnásobnými rodičmi. Ich synček prišiel na svet 1. apríla a meno dostal po legendárnom kulturistovi a hollywoodskej hviezde. Kým ich prvorodený syn Rocky nesie meno po legendárnom filmovom boxerovi Rockym Balboovi, teraz k nemu pribudol Arnold, očividne inšpirovaný ikonickým Arnoldom Schwarzeneggerom. „Arnold Vémola. Ďakujem mojej žene! Bola statočná a všetko zvládla,“ napísal na svoj Instagram šťastný otecko.
Petra Sliacka
Slovenská kráska Petra Sliacka (31), ktorá získala titul najkrajšej Európanky v roku 2015, sa stala trojnásobnou maminou. Petra porodila chlapčeka a spolu s manželom mu vybrali meno Gabriel. Dcérka Tamarka a synček Richard sa zo súrodenca veľmi tešia.
Eva Cifrová
Eva Cifrová (43) pred dvomi rokmi priviedla na svet svoje vysnívané dieťatko, na ktoré s partnerom Lukášom dlho túžobne čakali. Príchod malej Elaye bol pre Evu naplnením snov o materstve, ktoré sa jej splnili vďaka umelému oplodneniu. S partnerom sa neskôr rozhodli, že chcú, aby Elaya vyrastala so súrodencom, a tak Eva podstúpila IVF proces aj druhýkrát. Radosť z narodenia synčeka zdieľala so svojimi fanúšikmi prostredníctvom sociálnych sietí. Na Instagrame uverejnila dojímavú fotografiu novorodenca, ku ktorej napísala: „Náš malý anjelik Tristan.“