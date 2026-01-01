Veda sa MÝLILA: Kanadskí vedci objavili prírodný kľúč, ktorý ZMENÍ boj proti rakovine! Budeme mať liek z laboratória?

KANDA - Kanadskí vedci odhalili tajomstvo, ktoré príroda skrývala celé desaťročia. Podarilo sa im rozlúštiť, ako rastliny vytvárajú mimoriadne vzácnu látku s protirakovinovým potenciálom. Objav môže odštartovať vývoj novej generácie liekov, ktoré by sa dali vyrábať udržateľne a vo veľkom.
Výskumníci z kanadskej University of British Columbia Okanagan oznámili objav, ktorý môže výrazne posunúť vývoj protirakovinových liekov. Podarilo sa im rozkódovať biologický mechanizmus, vďaka ktorému rastliny produkujú mitrafylín – mimoriadne vzácnu prírodnú zlúčeninu so silným protinádorovým a protizápalovým účinkom. O prelomovej štúdii informoval portál ScienceDaily.
Nádej pre novú generáciu liekov
Mitrafylín patrí do malej a výnimočnej skupiny látok nazývaných spirooxindolové alkaloidy. Ich unikátna priestorovo „skrivená“ molekulárna štruktúra im umožňuje mimoriadne účinne zasahovať do biologických procesov v tele – a práve preto sa považujú za nádejných kandidátov pre novú generáciu liekov.
Vedci pritom celé desaťročia netušili, akým spôsobom tieto molekuly v rastlinách vznikajú. Prvý veľký prelom prišiel v roku 2023, keď tím vedený doktorkou Thu-Thuy Dang identifikoval enzým, ktorý dokáže vytvoriť typickú spiroštruktúru. Na tento objav nadviazal doktorand Tuan-Anh Nguyen, ktorý odhalil ďalšie dva kľúčové enzýmy. Jeden „skladá“ molekulu do správnej priestorovej podoby, druhý ju definitívne uzamyká do biologicky aktívnej formy.
Ďalšie dva kľúčové enzýmy
„Je to, akoby sme konečne poskladali chýbajúce dieliky v továrni prírody,“ vysvetľuje Dang. „Teraz už vieme, ako celý proces prebieha, a to nám otvára dvere k jeho bezpečnému napodobneniu v laboratóriu.“ V prírode sa mitrafylín nachádza len v stopových množstvách v tropických stromoch rodu Mitragyna a Uncaria. Práve jeho extrémna vzácnosť doteraz znemožňovala jeho širšie využitie v medicíne. Nový objav však umožňuje uvažovať o udržateľnej, kontrolovanej výrobe bez ničenia prírodných ekosystémov.
„Byť súčasťou tímu, ktorý môže stáť pri zrode nových liekov, je pre mňa obrovskou motiváciou,“ uviedol Nguyen. Podľa doktorky Dang sú rastliny „prírodnými chemickými laboratóriami“ a ich mechanizmy môžu inšpirovať úplne nový smer moderného farmaceutického vývoja. Výskumný tím sa v ďalšej fáze plánuje zamerať na využitie objavených enzýmov pri tvorbe širšieho spektra terapeutických molekúl, ktoré by mohli priniesť nové možnosti liečby viacerých závažných ochorení.