Štvrtok1. január 2026, dnes je Nový rok,

Veda sa MÝLILA: Kanadskí vedci objavili prírodný kľúč, ktorý ZMENÍ boj proti rakovine! Budeme mať liek z laboratória?

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (3)
(Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/

KANDA - Kanadskí vedci odhalili tajomstvo, ktoré príroda skrývala celé desaťročia. Podarilo sa im rozlúštiť, ako rastliny vytvárajú mimoriadne vzácnu látku s protirakovinovým potenciálom. Objav môže odštartovať vývoj novej generácie liekov, ktoré by sa dali vyrábať udržateľne a vo veľkom.

Výskumníci z kanadskej University of British Columbia Okanagan oznámili objav, ktorý môže výrazne posunúť vývoj protirakovinových liekov. Podarilo sa im rozkódovať biologický mechanizmus, vďaka ktorému rastliny produkujú mitrafylín – mimoriadne vzácnu prírodnú zlúčeninu so silným protinádorovým a protizápalovým účinkom. O prelomovej štúdii informoval portál ScienceDaily.

Veda sa MÝLILA: Kanadskí
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Getty Images)

Nádej pre novú generáciu liekov

Mitrafylín patrí do malej a výnimočnej skupiny látok nazývaných spirooxindolové alkaloidy. Ich unikátna priestorovo „skrivená“ molekulárna štruktúra im umožňuje mimoriadne účinne zasahovať do biologických procesov v tele – a práve preto sa považujú za nádejných kandidátov pre novú generáciu liekov.

Jadrový výbuch odhalil niečo, čo sa považovalo za nemožné: Vznik novej hmoty zmenil vedu! Prečítajte si tiež

Jadrový výbuch odhalil niečo, čo sa považovalo za nemožné: Vznik novej hmoty zmenil vedu!

Vedci pritom celé desaťročia netušili, akým spôsobom tieto molekuly v rastlinách vznikajú. Prvý veľký prelom prišiel v roku 2023, keď tím vedený doktorkou Thu-Thuy Dang identifikoval enzým, ktorý dokáže vytvoriť typickú spiroštruktúru. Na tento objav nadviazal doktorand Tuan-Anh Nguyen, ktorý odhalil ďalšie dva kľúčové enzýmy. Jeden „skladá“ molekulu do správnej priestorovej podoby, druhý ju definitívne uzamyká do biologicky aktívnej formy.

Veda sa MÝLILA: Kanadskí
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Getty Images)

Ďalšie dva kľúčové enzýmy

„Je to, akoby sme konečne poskladali chýbajúce dieliky v továrni prírody,“ vysvetľuje Dang. „Teraz už vieme, ako celý proces prebieha, a to nám otvára dvere k jeho bezpečnému napodobneniu v laboratóriu.“ V prírode sa mitrafylín nachádza len v stopových množstvách v tropických stromoch rodu Mitragyna a Uncaria. Práve jeho extrémna vzácnosť doteraz znemožňovala jeho širšie využitie v medicíne. Nový objav však umožňuje uvažovať o udržateľnej, kontrolovanej výrobe bez ničenia prírodných ekosystémov.

Robíte TO takto aj vy? NAJOBĽÚBENEJŠIE polohy roku 2025 vás prekvapia! Pravda zo spální je oveľa zaujímavejšia Prečítajte si tiež

Robíte TO takto aj vy? NAJOBĽÚBENEJŠIE polohy roku 2025 vás prekvapia! Pravda zo spální je oveľa zaujímavejšia

„Byť súčasťou tímu, ktorý môže stáť pri zrode nových liekov, je pre mňa obrovskou motiváciou,“ uviedol Nguyen. Podľa doktorky Dang sú rastliny „prírodnými chemickými laboratóriami“ a ich mechanizmy môžu inšpirovať úplne nový smer moderného farmaceutického vývoja. Výskumný tím sa v ďalšej fáze plánuje zamerať na využitie objavených enzýmov pri tvorbe širšieho spektra terapeutických molekúl, ktoré by mohli priniesť nové možnosti liečby viacerých závažných ochorení.

Viac o téme: RakovinaLiekyKanada
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Zabudnite na moderné procedúry:
Zabudnite na moderné procedúry: Aj pred 500 rokmi túžili po večnej mladosti! TAKTO sa skrášľovali naši predkovia
Zaujímavosti
Zriedkavá diagnóza, o ktorej
Zriedkavá diagnóza, o ktorej sa nehovorí: Muž otvorene prehovoril o MIKROPENISE! Keď dá dole nohavice, ženy ho vysmejú
Zaujímavosti
FOTO Chcela rozosmiať deti, prišiel
NAJHORŠIA vianočná služba! Mama zaplatila Grincha, aby pobavil deti: Namiesto vankúšovej bitky ZDEVASTOVAL dom
Zaujímavosti
Chcete vyhrať 1,5 miliardy?
Chcete vyhrať 1,5 miliardy? Toto sú čísla, ktoré padajú NAJČASTEJŠIE! Stávkové kancelárie nechcú, aby ste to vedeli
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Oslavy Silvestra a Nového roka sa v centre začali operným gala Slovenskej filharmónie
Oslavy Silvestra a Nového roka sa v centre začali operným gala Slovenskej filharmónie
Správy
Tomáš Bezdeda šokoval úprimnosťou: Spal som s... Kandráčovi by sa krvi nedorezali!
Tomáš Bezdeda šokoval úprimnosťou: Spal som s... Kandráčovi by sa krvi nedorezali!
Prominenti
Silvester na STVR sa nakrúcal 12 hodín: Keď sa to Kali dozvedel, tak… chcel som si prestreliť koleno
Silvester na STVR sa nakrúcal 12 hodín: Keď sa to Kali dozvedel, tak… chcel som si prestreliť koleno
Prominenti

Domáce správy

Uhádnete prezývky osobností slovenskej
Uhádnete prezývky osobností slovenskej a svetovej politiky? Otestujte sa v našom KVÍZE
Domáce
FOTO Najlepšie VTIPY roka 2025!
Najlepšie VTIPY roka 2025! TOP momenty, kedy sociálne siete vybuchli
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Prebieha zameriavanie podvodných konštrukcií Kolonádového mosta v Piešťanoch
Prebieha zameriavanie podvodných konštrukcií Kolonádového mosta v Piešťanoch
Piešťany

Zahraničné

Novoročné zvyklosti v Brazílii
Novoročné zvyklosti v Európe a vo svete: Čo dodržiavajú Indovia či Japonci? Taliani hazardujú s vlastným zdravím!
Zahraničné
Emmanuel Macron
Macron v novoročnom posolstve: Budem pracovať do poslednej sekundy mandátu
Zahraničné
FOTO Tragická nehoda vlakov pri
Tragická nehoda vlakov pri Machu Picchu: Stovky turistov evakuovali! Zahynula jedna osoba
Zahraničné
Obrovský úlovok u naších
Obrovský úlovok u naších susedov: Zaistili 15-tisíc kusov nebezpečnej pyrotechniky
Zahraničné

Prominenti

Simona Ondrušková a Marek
ŤAŽKÝ rok markizáckej moderátorky: Na vysoké pracovné tempo doplatila ZDRAVÍM!
Domáci prominenti
Michéle Mercier
Slávna herečka ako 16-ročná: Spoznáte v tejto žabke sexi Angeliku?
Osobnosti
Tieto osobnosti nás opustili
Statočne bojovali, no smrť bola silnejšia! Tieto osobnosti nás opustili v roku 2025
Domáci prominenti
Kráľovná Camilla
Kráľovnú Camillu NAPADLI: Ubránila sa... Útočníka udrela do ROZKROKU!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Veda sa MÝLILA: Kanadskí
Veda sa MÝLILA: Kanadskí vedci objavili prírodný kľúč, ktorý ZMENÍ boj proti rakovine! Budeme mať liek z laboratória?
Zaujímavosti
Zriedkavá diagnóza, o ktorej
Zriedkavá diagnóza, o ktorej sa nehovorí: Muž otvorene prehovoril o MIKROPENISE! Keď dá dole nohavice, ženy ho vysmejú
Zaujímavosti
Bolesť chrbta nemusí byť
Bolesť chrbta nemusí byť vôbec bolesťou chrbta: Pozor na túto komplikáciu!
vysetrenie.sk
FOTO Chcela rozosmiať deti, prišiel
NAJHORŠIA vianočná služba! Mama zaplatila Grincha, aby pobavil deti: Namiesto vankúšovej bitky ZDEVASTOVAL dom
Zaujímavosti

Dobré správy

Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Slováci ju už začali
Slováci ju už začali hromadne využívať: Počuli ste o nej a viete, aké novinky prináša?
vosveteit.sk
Koniec obmedzení pre dve
Koniec obmedzení pre dve mestá či nový režim kvôli práci a škole: Zistite, čo sa mení
nitra.zoznam.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce

Ekonomika

Tisícka vtedy a dnes: Urobte si virtuálny nákup a zistite, ako sa za 17 rokov s eurom zmenila naša kúpna sila! (kalkulačka)
Tisícka vtedy a dnes: Urobte si virtuálny nákup a zistite, ako sa za 17 rokov s eurom zmenila naša kúpna sila! (kalkulačka)
Ceny alkoholu v Európe: Kde zaplatíte najviac a kde je pitie výrazne lacnejšie?
Ceny alkoholu v Európe: Kde zaplatíte najviac a kde je pitie výrazne lacnejšie?
5 kvízov, ktoré v roku 2025 pobláznili Slovensko: Trúfnete si na ne?
5 kvízov, ktoré v roku 2025 pobláznili Slovensko: Trúfnete si na ne?
Zvyšovanie dôchodkov, nové životné minimum či pomoc rodinám: Erik Tomáš avizuje veľké zmeny!
Zvyšovanie dôchodkov, nové životné minimum či pomoc rodinám: Erik Tomáš avizuje veľké zmeny!

Varenie a recepty

Zabudnite na nudné pohostenie. Takto sa skladá šunka na tie najkrajšie silvestrovské chlebíčky.
Zabudnite na nudné pohostenie. Takto sa skladá šunka na tie najkrajšie silvestrovské chlebíčky.
Tvarohové nátierky, ktoré pripravíte za pár minút. Recepty, s ktorými na Silvestra zabodujete.
Tvarohové nátierky, ktoré pripravíte za pár minút. Recepty, s ktorými na Silvestra zabodujete.
Mini croissantové jednohubky rozžiaria váš silvestrovský stôl
Mini croissantové jednohubky rozžiaria váš silvestrovský stôl
Jednohubky
Zrazená smotana v kapustnici? Triky, s ktorými sa vám to nestane
Zrazená smotana v kapustnici? Triky, s ktorými sa vám to nestane
Rady a tipy

Šport

Slovensko na MS padlo so Švajčiarmi: Vo štvrťfinále nastúpime proti najťažšej prekážke
Slovensko na MS padlo so Švajčiarmi: Vo štvrťfinále nastúpime proti najťažšej prekážke
MS v hokeji do 20 rokov
Česko – Lotyšsko: Online prenos zo zápasu MS v hokeji do 20 rokov
Česko – Lotyšsko: Online prenos zo zápasu MS v hokeji do 20 rokov
MS v hokeji do 20 rokov
USA – Švédsko: Online prenos zo šlágra slovenskej skupiny na MS v hokeji do 20 rokov
USA – Švédsko: Online prenos zo šlágra slovenskej skupiny na MS v hokeji do 20 rokov
MS v hokeji do 20 rokov
Nestačí hrať tridsať minút, v závere sme to boli my: Ohlasy po prehre Slovenska so Švajčiarmi
Nestačí hrať tridsať minút, v závere sme to boli my: Ohlasy po prehre Slovenska so Švajčiarmi
MS v hokeji do 20 rokov

Auto-moto

TEST: Fiat Grande Panda Hybrid - liek na dnešnú dobu
TEST: Fiat Grande Panda Hybrid - liek na dnešnú dobu
Klasické testy
Cesty sú zjazdné, miestami je na vozovke kašovitý či zľadovatený sneh
Cesty sú zjazdné, miestami je na vozovke kašovitý či zľadovatený sneh
Doprava
ZSSK potvrdzuje obnovu 33 vlakov Bageta. Posilnia dopravu v regiónoch
ZSSK potvrdzuje obnovu 33 vlakov Bageta. Posilnia dopravu v regiónoch
Doprava
TEST: Mercedes-AMG A45 S 4Matic+ superšport v praktickej karosérii
TEST: Mercedes-AMG A45 S 4Matic+ superšport v praktickej karosérii
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Ako si v roku 2026 udržať kvalitných a spokojných ľudí? Stavte na koncept servant leadership!
Ako si v roku 2026 udržať kvalitných a spokojných ľudí? Stavte na koncept servant leadership!
Pre zamestnávateľov
5 signálov, že vaša kariéra stojí na mieste a ako sa z toho dostať
5 signálov, že vaša kariéra stojí na mieste a ako sa z toho dostať
Motivácia a produktivita
Employer branding v roku 2026: Ako si nastaviť stratégiu, ktorá pritiahne kvalitných kandidátov
Employer branding v roku 2026: Ako si nastaviť stratégiu, ktorá pritiahne kvalitných kandidátov
Pre zamestnávateľov
Microshifting: Nový pracovný trend, ktorý môže zmeniť spôsob, ako pracujeme
Microshifting: Nový pracovný trend, ktorý môže zmeniť spôsob, ako pracujeme
Pracovné prostredie

Technológie

Kľúčová funkcia Chromu môže ohroziť tvoju bezpečnosť. Stačí jedno prelomené zariadenie a máš problém
Kľúčová funkcia Chromu môže ohroziť tvoju bezpečnosť. Stačí jedno prelomené zariadenie a máš problém
Bezpečnosť
POZOR! SOI upozorňuje na ďalší podvodný e-shop. Zákazníci prichádzajú o peniaze alebo im príde bezcenný tovar
POZOR! SOI upozorňuje na ďalší podvodný e-shop. Zákazníci prichádzajú o peniaze alebo im príde bezcenný tovar
Bezpečnosť
AKTUÁLNE: Nový online podvod z teba môže spraviť drogového kuriéra. Polícia ukázala, ako funguje
AKTUÁLNE: Nový online podvod z teba môže spraviť drogového kuriéra. Polícia ukázala, ako funguje
Bezpečnosť
Ak máš Android alebo iPhone, tieto tri aplikácie by ti nemali chýbať v telefóne. Vyčnievajú nad ostatnými a výrazne ti uľahčia každodenné fungovanie
Ak máš Android alebo iPhone, tieto tri aplikácie by ti nemali chýbať v telefóne. Vyčnievajú nad ostatnými a výrazne ti uľahčia každodenné fungovanie
Android

Bývanie

TOP 10 + 1 rodinných domov, ktoré sa vám v roku 2025 páčili u nás najviac
TOP 10 + 1 rodinných domov, ktoré sa vám v roku 2025 páčili u nás najviac
Starý kamenný dom prerobili po 70 rokoch. Zvonku stále vidno tradičný vzhľad, no vnútri nájdete nadčasovú domácnosť
Starý kamenný dom prerobili po 70 rokoch. Zvonku stále vidno tradičný vzhľad, no vnútri nájdete nadčasovú domácnosť
Ako rekonštruovať starý dom? 7 dobrých rád, ktoré by ste mali počuť, kým sa pustíte do prác
Ako rekonštruovať starý dom? 7 dobrých rád, ktoré by ste mali počuť, kým sa pustíte do prác
Je luxusný, ale mohol by ísť mnohým príkladom! Dal prácu 200 remeselníkom a uctil si dedičstvo, tradície a ľudskú prácu
Je luxusný, ale mohol by ísť mnohým príkladom! Dal prácu 200 remeselníkom a uctil si dedičstvo, tradície a ľudskú prácu

Pre kutilov

Krása, farby a vôňa aj počas chladných dní? Tieto rastliny vám rozkvitnú v zime
Krása, farby a vôňa aj počas chladných dní? Tieto rastliny vám rozkvitnú v zime
Izbové rastliny
Ako si vyrobiť podpaľovač, ktorý môžete používať celú vykurovaciu sezónu a ešte na ňom aj ušetríte
Ako si vyrobiť podpaľovač, ktorý môžete používať celú vykurovaciu sezónu a ešte na ňom aj ušetríte
Vykurovanie
Domáci rozmrazovač skiel za pár minút: Funguje lepšie, než čakáte, a vyjde vás pár centov
Domáci rozmrazovač skiel za pár minút: Funguje lepšie, než čakáte, a vyjde vás pár centov
Údržba a opravy
Zimné zavlažovanie ihličnanov a mladých stromov – prečo môže viac uškodiť než pomôcť
Zimné zavlažovanie ihličnanov a mladých stromov – prečo môže viac uškodiť než pomôcť
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Čo robia šťastné páry v posledný deň roka inak?: 5 pravidiel podľa ktorých potom žijú celý rok
Partnerské vzťahy
Čo robia šťastné páry v posledný deň roka inak?: 5 pravidiel podľa ktorých potom žijú celý rok
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Uhádnete prezývky osobností slovenskej
Domáce
Uhádnete prezývky osobností slovenskej a svetovej politiky? Otestujte sa v našom KVÍZE
Najlepšie VTIPY roka 2025!
Domáce
Najlepšie VTIPY roka 2025! TOP momenty, kedy sociálne siete vybuchli
Novoročné zvyklosti v Brazílii
Zahraničné
Novoročné zvyklosti v Európe a vo svete: Čo dodržiavajú Indovia či Japonci? Taliani hazardujú s vlastným zdravím!
Na Silvestra po ňom
Zahraničné
Na Silvestra po ňom siahajú často ženy: ŠOK V tomto známom nápoji sa skrývajú nebezpečné látky!

Ďalšie zo Zoznamu