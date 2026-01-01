10 NAJhorších relácií na televíznych obrazovkách: Toto je TOTÁLNY prepádak roka 2025!

BRATISLAVA - Televízia počas rokov prináša množstvo noviniek, no nie všetky sa stretli s úspechom divákov. Kým niektoré relácie zabodovali, iné úplne pohoreli a stali sa terčom kritiky aj posmechu. Nízka sledovanosť, rozpačité koncepty či slabé výkony moderátorov rozhodli o tom, že tieto šou patria medzi najväčšie televízne prepadáky. Pozrite si rebríček 10 najhorších relácií, ktoré divákov sklamali najviac.
10. Take me out (2017)
Hodnotenie: 11%
Je zábavná zoznamovacia šou, v ktorej sa tridsať atraktívnych slobodných žien zo Slovenska a Česka snaží nájsť lásku. Pred ne postupne prichádzajú štyria nezadaní muži, ktorí ich musia zaujať v niekoľkých kolách. Najskôr rozhoduje prvý dojem, neskôr muži predstavia video o sebe a nakoniec odhalia svoju „tajnu zbraň“, ktorou sa pokúsia ženy presvedčiť. Ženy mužov hodnotia, často aj vtipne či kriticky, a ak ich niekto nezaujme, stlačia červené tlačidlo. Na konci si muž vyberá zo žien, ktoré ho neodmietli, a ak preskočí iskra, dvojica odchádza na romantické rande.
9. Vtip za stovku (2024)
Hodnotenie: 10%
Vtip za stovku je zábavno-súťažná šou, v ktorej proti sebe stoja dva regióny – Východniari a Záhoráci. Šou moderujú Ondrej Kandráč a Filip Tůma, ktorí spolu s dvoma exkluzívnymi hosťami hodnotia divácke vtipy rozdelené do dvoch kategórií.
8. Koleso šťastia (2016)
Hodnotenie: 10%
Koleso šťastia je legendárna televízna súťažná relácia, ktorá sa po rokoch vrátila na obrazovky v modernej a vynovenej podobe. Súťažiaci v nej rozkrúcali koleso, riešili slovné hádanky a bojovali o atraktívne ceny. Reláciou sprevádzal moderátor Lukáš Adamec spolu s Alžbetou Ferencovou, ktorí sa starali o príjemnú atmosféru a zábavu.
7. Láska na chate (2022)
Hodnotenie: 10%
Láska na chate je originálna zoznamovacia reality šou, v ktorej odvážni nezadaní ľudia vo veku od 18 do 60 rokov dostávajú šancu nájsť svoju chýbajúcu polovičku v reálnom živote. Dvojice sa po prvýkrát stretnú priamo v romantickej horskej chate v krásnom prostredí Kysúc, kde spolu strávia čas bez sociálnych sietí a online zoznamovania. V útulnom a luxusnom prostredí majú možnosť lepšie sa spoznať a rozhodnúť sa, či chcú vo vzťahu pokračovať. Po 24 hodinách si môžu vybrať, či spolu zostanú ďalší deň, maximálne však štyri dni. Na konci sa rozhodne, či z chaty odídu ako pár, alebo sa ich cesty rozídu.
6. Heslo (2024)
Hodnotenie: 7%
Súťažno-zábavná šou prináša jedinečné spojenie divákov a známych tvárí slovenského šoubiznisu. Súťažiaci z radov verejnosti majú možnosť zabojovať o finančné výhry s pomocou skúsených zabávačov Michala Hudáka a Sväťa Malachovského, ktorí sa postarajú o humor a uvoľnenú atmosféru. Reláciou sprevádza moderátorka Jasmina Alagič Vrbovská.
5. Zlatá maska (2020)
Hodnotenie: 6%
V rodinnej zábavnej speváckej šou 12 populárnych osobností vystupuje v originálnych maskách, ktoré ich úplne skrývajú. Celebrity súťažia o titul Zlatá maska a diváci majú možnosť hádať, kto sa skrýva pod kostýmom, a to len na základe hlasu a vystúpenia. Identitu súťažiacich sa snažili odhaliť televízni detektívi Jiřina Bohdalová, Michal Hudák, Jakub Prachař a Libor Bouček.