Z tohto muža sa chytajú za hlavu: Šmykľavé počasie mu hrá do karát, ukazuje ako najlepšie padnúť na zadok!

VARŠAVA - Stačí pár krokov a chodník sa zrazu zmení na klzisko. Virálne video fyzioterapeuta ukazuje, že aj pád sa dá zvládnuť tak, aby ste neskončili v nemocnici.
Stačí chvíľa nepozornosti a problém je na svete
Poľadovica vie prekvapiť každého. Klzké chodníky robia z obyčajnej cesty do obchodu rizikovú výpravu, ktorá sa môže skončiť bolestivým pádom, čakaním na sanitku či dlhými týždňami liečby. Práve preto si na internete získalo obrovskú pozornosť video fyzioterapeuta Przemysława Mituru, známeho ako Fizjo Przem.
Ako píše portál Fakt.pl, odborník v krátkom a zároveň humorne ladenom videu vysvetľuje, ako reagovať v momente, keď už je jasné, že pád sa nedá zastaviť.
Najväčšia chyba sú stuhnuté nohy
Podľa fyzioterapeuta je najnebezpečnejšia kombinácia strnulého tela a oneskorenej reakcie. Práve to vedie k tvrdým nárazom a vážnym zraneniam. Vo videu preto radí zvoliť menšie zlo: namiesto pádu na vystreté nohy sa pokúsiť ísť nižšie k zemi a presunúť pád do strany.
„Keď klesneš nižšie, náraz už nemá takú silu,“ vysvetľuje vo videu, ktoré sa na sociálnych sieťach šírilo rýchlosťou blesku a za jediný deň nazbieralo státisíce pozretí.
Dlane nie sú vždy riešením
Ak človek padá dopredu, prirodzene sa snaží zachytiť rukami. To však môže skončiť poranením zápästí alebo dokonca úrazom tváre. Fyzioterapeut upozorňuje, že lepšou alternatívou je dopad na predlaktia, kde sa sila nárazu rozloží na väčšiu plochu.
Zároveň varuje pred široko rozpaženými lakťami. Tie totiž môžu spôsobiť, že hlava dopadne priamo na tvrdý, zľadovatený povrch.
Pád môže mať aj právnu dohru
Tému klzkých chodníkov doplnil aj právnik Marcin Kruszewski, ktorý na sociálnych sieťach pripomína, že nie každý pád je len vecou smoly. Ako uvádza Fakt.pl, v niektorých prípadoch je možné domáhať sa finančného odškodnenia.
V extrémnych situáciách sa výška kompenzácie v Poľsku vyšplhala na viac než 70 000 eur, čo zodpovedá sumám priznaným pri vážnych úrazoch s dlhodobými následkami.
Vedieť padať môže ušetriť zdravie aj peniaze
Virálne video tak neponúka len pobavenie, ale aj praktický návod, ako znížiť riziko zranenia v zimných podmienkach. Aj keď sa poľadovici nedá vždy vyhnúť, správna reakcia môže rozhodnúť o tom, či človek odíde domov s modrinou alebo skončí na dlhé mesiace na liečbe.