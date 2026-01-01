Hollywood zaplakal: Slávne celebrity, ktoré nás opustili v roku 2025

LOS ANGELES - Rok 2025 priniesol aj smutné chvíle, keď nás navždy opustili viaceré významné osobnosti. Ich talent zanechal výraznú stopu v životoch miliónov ľudí po celom svete. Nasledujúci prehľad je tichou spomienkou na celebrity, ktoré tu už s nami nie sú.
David Lynch, režisér (* 20. január 1946 – † 16. január 2025)
Filmový svet zasiahla smutná správa: Vo veku 78 rokov zomrel legendárny režisér David Lynch!
Gene Hackman, herec (* 30. január 1930 – † 18. február 2025)
Posun v prípade Gena Hackmana (†95): Záverečná pitevná správa odhalila hlavnú príčinu smrti!
Pamela Bach, herečka (* 16. október 1963 – † 5. marec 2025)
Davida Hasselhoffa zasiahla tragická správa: Exmanželka spáchala samovraždu… Smutné slová legendárneho herca!
Val Kilmer, herec (* 31. december 1959 – † 1. apríl 2025)
Pápež František (* 17. december 1936 – † 21. apríl 2025)