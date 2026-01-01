Polícia riešila počas Silvestra 2958 udalostí, najviac v Košickom kraji

BRATISLAVA - Počas silvestrovskej noci a prvých hodín Nového roka riešila polícia na Slovensku 2985 udalostí. Na tiesňovú linku 158 prijala za 24 hodín 1593 volaní. Najviac zásahov zaznamenala v Košickom kraji, najmenej v Trnavskom. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Lea Vilhanová.
Štatistiky volaní
„Najviac volaní na linku 158 sme zaznamenali v Bratislavskom kraji v počte 346 a najmenej v Trenčianskom a Trnavskom kraji s rovnakým počtom 132. S najvyšším počtom riešených udalostí v počte 523 je Košický kraj a naopak najmenej udalostí riešili policajti v Trnavskom kraji v počte 207,“ priblížila Vilhanová.
V Nitrianskom kraji sa policajti počas noci zameriavali najmä na riešenie situácií súvisiacich s používaním zábavnej pyrotechniky. Zasahovali aj pri incidente, pri ktorom maloletý utrpel zranenie po neopatrnej manipulácii s pyrotechnikou. V Bratislavskom kraji dohliadala polícia na verejný poriadok aj bezpečnosť cestnej premávky. Okrem iného riešila vážnu dopravnú nehodu vodiča pod vplyvom alkoholu, ktorý narazil do stromu, pričom sa vo vozidle nachádzalo viacero osôb.
V Prešovskom kraji policajti riešili viacero oznámení týkajúcich sa konfliktov a narušenia verejného poriadku. „Okrem iného zasahovali pri incidente, pri ktorom občan Poľskej republiky úderom fľaše spôsobil inej osobe vážne poranenie hlavy, čo si vyžiadalo okamžitý zákrok a procesné úkony,“ objasnila Vilhanová.
Zásahy v Banskobystrickom a Košickom kraji
Dodala, že policajti v Banskobystrickom kraji preverovali konflikty v súkromí aj na verejných priestranstvách, vrátane partnerského konfliktu s použitím noža. „V Košickom kraji policajti zasahovali pri rôznych bezpečnostných a poriadkových udalostiach. Okrem iného boli vyslaní k požiaru strechy unimobunky,“ poznamenala.
V Trnavskom kraji polícia riešila fyzické konflikty a rušenie nočného pokoja, v Trenčianskom kraji sa jej podarilo vypátrať osobu, na ktorú bol vydaný príkaz na zatknutie. V Žilinskom kraji policajti poskytovali pomoc osobám v núdzi, vrátane zásahu pri epileptickom záchvate.