Krvavá tragédia počas Silvestra: 20-ročná žena zaútočila na svojho o rok staršieho druha! Skončil v nemocnici

BANSKÁ BYSTRICA - V obci Gemerská Ves v Revúckom okrese počas silvestrovskej noci zaútočila 20-ročná žena nožom na svojho 21-ročného druha. Spôsobila mu zranenia, ktoré si vyžiadali jeho ošetrenie v nemocnici. Banskobystrická polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
Udalosť sa stala v prístavbe rodinného domu noci zo stredy (31. 12.) na štvrtok. „Ženu policajti na mieste obmedzili na osobnej slobode a následne ju ako zadržanú umiestnili do policajnej cely,“ objasnila polícia. V prípade sa začalo trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví. Pre prebiehajúce vyšetrovanie nie je podľa polície momentálne možné poskytnúť podrobnejšie informácie.