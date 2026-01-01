Štvrtok1. január 2026, dnes je Nový rok,

SNS bude v budúcnosti vyvíjať politický tlak na úplné zrušenie transakčnej dane

Predseda SNS a podpredseda parlamentu Andrej Danko.
Predseda SNS a podpredseda parlamentu Andrej Danko. (Zdroj: TASR/Hernich Mišovič)
TASR

BRATISLAVA - Koaličná SNS bude v budúcnosti vyvíjať politický tlak na úplné zrušenie transakčnej dane. Chce tiež predložiť návrhy na komplexnú reformu daňového systému. Informovala o tom hovorkyňa strany Zuzana Škopcová.

„V budúcnosti, v závislosti od sily politickej podpory, Slovenská národná strana plánuje vyvíjať politický tlak na úplné zrušenie transakčnej dane a zároveň predložiť návrhy na komplexnú reformu daňového systému. Osobitnú pozornosť bude SNS venovať reforme mechanizmu výberu dane z pridanej hodnoty,“ uviedla SNS.

TK Andreja Danka SNS na tému: K lenivosti opozície voči vnútropolitickej situácií (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Zrušenie transakčnej dane

Pripomína, že od 1. januára prestáva platiť transakčná daň pre živnostníkov. „SNS je presvedčená, že do budúcnosti je potrebné transakčnú daň zrušiť v celom rozsahu a následne pristúpiť k reforme dane z pridanej hodnoty, ako aj dane z príjmu,“ dodala Škopcová. S tým, že v oblasti dane z pridanej hodnoty bude SNS v budúcnosti presadzovať úpravu sadzieb na dve pásma, a to 10 percent a 20 percent.

K dani z príjmu SNS zastáva názor, že by mal byť jasne rozlíšený režim zdaňovania fyzických a právnických osôb. „Pri fyzických osobách je cieľom dosiahnuť vyššiu čistú mzdu pre občanov, kým pri právnických osobách má byť cieľom odstránenie daňovej demotivácie pri podnikaní,“ objasnili národniari.

Novinky v mzdách a daniach

Od 1. januára vstupujú do platnosti viaceré zmeny v oblasti práce, miezd a zdaňovania, ktoré sú súčasťou konsolidácie verejných financií. Dotknú sa daňovo-odvodového zaťaženia práce a progresívneho zdaňovania príjmov fyzických osôb. Na druhej strane výrazne vzrastie minimálna mzda.

